5χρονο παιδί παρασύρθηκε από μηχανάκι στον Αγ. Νικόλαο

Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα στις 7.30, ένα πεντάχρονο παιδάκι που παρασύρθηκε από μηχανάκι στον Αγ. Νικόλαο στην οδό Δίκτης, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Αφού εξετάστηκε από τους ιατρούς αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο του Ηράκλειου, με σοβαρές κακώσεις και κατάγματα στα πλευρά, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος της τοπικής εφημερίδας Ανατολή.

Αρχικά το παιδί διασωληνώθηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και τώρα μεταφέρθηκε στην παιδοχειρουργική κλινική.