52 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ένα 24ωρο

52 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα (από τις 18:00 της Παρασκευής μέχρι τις 18:00 του Σαββάτου), από τις οποίες οι 39 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 13.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, «τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών».