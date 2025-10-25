menu
50χρονος επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι αστυνομικό στην Καλλιθέα

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αιματηρό περιστατικό κατά τη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκε ένας 50χρονος και ένας αστυνομικός σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Καλλιθέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 3 τα ξημερώματα το πλήρωμα ενός περιπολικού εντόπισε τον 50χρονο στη συμβολή της λεωφόρου Θησεώς με την οδό Σπάρτης και τον κάλεσε για έλεγχο. Τότε ο 50χρονος σε έξαλλη κατάσταση έβγαλε ένα μαχαίρι και άρχισε να προκαλεί φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ακολούθως ο 50χρονος επιτέθηκε τρεις φορές στον έναν αστυνομικό τραυματίζοντας τον στον αριστερό βραχίονα, ενώ στη συνέχεια κινήθηκε επιθετικά και προς τον οδηγό του περιπολικού, ο οποίος τον πυροβόλησε στο πόδι για να τον ακινητοποιήσει.

Στους δύο τραυματίες παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, με τη χρήση τουρνικέ για να σταματήσει η αιμορραγία, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομεία, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. O αστυνομικός διακομίσθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ ο 50χρονος στο Λαϊκό νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ εις βάρος του 50χρονου εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό.

