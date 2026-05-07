50 χρόνια Πνευματικό Κέντρο Χανίων – Εκδηλώσεις και αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Διήμερο εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Πνευματικού Κέντρου Χανίων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαίου.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εσπερίδα με θέμα: «Γιατί Πολιτισμός;» με καλωσόρισμα από τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου Χανίων (Π.Κ.Χ.), Εμμανουήλ Κελαϊδή, παρουσίαση προγράμματος από τη συνεργάτιδα του Π.Κ.Χ. Μαρία Γρυλλάκη, και τις ακόλουθες εισηγήσεις:
•Πολιτισμός και Ψυχική Ανθεκτικότητα: Η Περίπτωση της Κρήτης, Αγνή Μαριακάκη, Ψυχολόγος, Κοινωνική ερευνήτρια, Συγγραφέας, Διευθύντρια της εταιρείας MindSearch.
•Τα Ανοιχτά Αρχεία στην Ψηφιακή Εποχή, Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη, Αρχειονόμος ΜΙΕΤ, Θεατρολόγος.
• Οι Θεσμοί του Πολιτισμού στη Σύγχρονη Πραγματικότητα. Προκλήσεις και Δυνατότητες
Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ, πρώην Δήμαρχος, Βουλευτής, Υπουργός, Ομότιμο μέλος ΤΕΕ.
Συντονίζει η Έμμη Παπαβασιλείου, Σκηνοθέτις, πρώην μέλος Δ.Σ. ΠΚΧ, Ομότιμο μέλος ΤΕΕ.
Θα ακολουθήσει στις 7.30 μ.μ. συζήτηση με θέμα: «Πολιτισμός – Αξίες, Ταυτότητα, Μνήμη».
Οι εισηγητές/τριες συνομιλούν με τους/τις:
Ευσταθία Αματζίδου, φοιτήτρια ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης
Κωνσταντίνος Βούλγαρης, φοιτητής ΗΜΜΥ Πολυτεχνείου Κρήτης
Ευαγγελία Ορφανούδάκη, φοιτήτρια Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Συντονίζει ο Δημήτρης Μαριδάκης, δημοσιογράφος, κοινωνιολόγος.
Η πρώτη μέρα θα κλείσει με συναυλία στις 9 το βράδυ με τη μουσικό και τραγουδίστρια Σοφία Σαρρή και το κουαρτέτο: Πέτρος Λαμπρίδης, κόντρα μπάσο, Κατερίνα Τεπελένα, βιολί, Γιώργος Κοντογιάννης, κρητική λύρα, Κώστας Στεργίου, πιάνο.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΜΕ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ
Την Κυριακή 10 Μαίου στις 11.30 το πρωί θα γίνουν τα εγκαίνια εκθέσεων με ξενάγηση από τον επιμελητή Λευτέρη Λαμπράκη, συλλέκτη, ηθοποιό και τη Μαρία Μιχελογιάννη, φωτογράφο, επιμελήτρια. Θα ακολουθήσουν στις 12 το μεσημέρι χαιρετισμοί και στις 12.20 μ.μ. κεντρική ομιλία με τιμητική αναφορά στις προσωπικότητες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ίδρυση και δημιουργία του Πνευματικού Κέντρου και απονομή τιμητικών πλακετών,
από τον Εμμανουήλ Κελαϊδή, Γενικό γραμματέα του ΔΣ του Π.Κ.Χ., Πτέραρχο ε.α..
Ο μουσικός επίλογος στις 12.50 έχει θέμα: «Συνομιλία με τον Μάνο Χατζιδάκι (απόσπασμα)
με τον Γιώργο Μουλουδάκη, Μουσικό, Σολίστ κλασικής κιθάρας, συνεργάτη του Μάνου Χατζιδάκι.
Θα ακουστούν ηχογραφημένα κείμενα του συνθέτη, σε απόδοση Λευτέρη Βογιατζή, που συνδιαλέγονται με έργα του Μάνου Χατζιδάκι στην κιθάρα.
Συντονισμός της εκδήλωσης από τη συνεργάτιδα του Π.Κ.Χ., Μαρία Γρυλλάκη, Φιλόλογο.
Ακολουθεί μπουφές με τη συνοδεία μουσικής επιλεγμένης από τη Ραδιοφωνική Ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης Ράδιο Ένταση 93,5.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

