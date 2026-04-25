50 χρόνια Πνευματικό Κέντρο Χανίων: Διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων

Το Πνευµατικό Κέντρο Χανίων συµπληρώνει φέτος 50 χρόνια ζωής. Ο Νόµος 320 του 1976 «Περί συστάσεως Πνευµατικού Κέντρου Χανίων», δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως – Τεύχος Α’ – Φύλλον 112 – την 12η Μαΐου 1976.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιείται σειρά εορταστικών εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ήδη λειτουργούν τρεις εκθέσεις στους χώρους του Κέντρου, µε την οργάνωση και την επιµέλεια του Λευτέρη Λαµπράκη και τη συνεργασία της Άννας Λαµπαρδάκη και της Μαρίας Μιχελογιάννη, στις οποίες έχει πρόσβαση κάθε πολίτης, ενώ, µετά από συνεννόηση, γίνονται και προγραµµατισµένες ξεναγήσεις. Το υλικό των εκθέσεων προέρχεται από συλλογές ιδιωτών, το Λύκειο Ελληνίδων Χανίων, τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων και την εφηµερίδα «Χανιώτικα Νέα».

Η κεντρική εκδήλωση του εορτασµού θα πραγµατοποιηθεί το διήµερο Σάββατο 9 Μαΐου 2026, απόγευµα και Κυριακή 10 Μαΐου 2026 πρωί.

Ειδικότερα, το Σάββατο, 9 Μαϊου 2026, προγραµµατίζεται ηµερίδα µε τον γενικό τίτλο «ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ;» και οµιλητές τον Σταύρο Μπένο, Πρόεδρο του Σωµατείου «∆ΙΑΖΩΜΑ», την Αγνή Μαριακάκη, ψυχολόγο και κοινωνική ερευνήτρια και την Κωνσταντίνα Σταµατογιαννάκη, θεατρολόγο, αρχειονόµο. Την ηµερίδα θα συντονίσει η Έµµυ Παπαβασιλείου, πολιτικός µηχανικός και σκηνοθέτις.

Θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι µε θέµα: «Έχει νόηµα να ασχολούµαστε µε τον Πολιτισµό σήµερα; Ο ρόλος ενός πνευµατικού και πολιτιστικού κέντρου τα επόµενα 50 χρόνια». Οι οµιλητές της ηµερίδας θα ανταλλάξουν απόψεις µε νέες και νέους εργαζόµενους/ες, φοιτητές/ τριες, σε µία συζήτηση που θα συντονίσει ο δηµοσιογράφος της εφηµερίδας «Χανιώτικα Νέα», ∆ηµήτρης Μαριδάκης. Η βραδιά θα κλείσει µε Συναυλία της Σοφίας Σαρρή και τους Μουσικούς Πέτρο Λαµπρίδη στο κοντραµπάσο, Κατερίνα Τεπελένα στο βιολί, Γιώργο Κοντογιάννη στην κρητική λύρα και Γιάννη Παπαδόπουλο στο πιάνο.

Η Κυριακή, 10 Μαϊου 2026 είναι αφιερωµένη σε πανηγυρική εκδήλωση. Εγκαίνια και ξενάγηση στις εκθέσεις από τον επιµελητή τους, Λευτέρη Λαµπράκη και τη συνεργάτη του, Μαρία Μιχελογιάννη, Κεντρική οµιλία για τα 50 χρόνια του Κέντρου και τιµητική αναφορά στις προσωπικότητες που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην ίδρυση και τη δηµιουργία του, από τον Γενικό Γραµµατέα του Πνευµατικού Κέντρου Χανίων, Εµµανουήλ Κελαϊδή, πτέραρχο εα. Την εκδήλωση θα κλείσει, ο Γιώργος Μουλουδάκης, µουσικός, συγγραφέας και σολίστ στην κλασική κιθάρα, κείµενα και µουσικές του Μάνου Χατζιδάκι – µέρος της παράστασης “Συνοµιλία µε τον Μάνο Χατζιδάκι”, παραγωγής της Ορχήστρας των Χρωµάτων, όπως πρωτοπαρουσιάστηκε απ’ τον Γιώργο Μουλουδάκη και τον Λευτέρη Βογιατζή, στο θέατρο Αλίκη, το 1997.

Θα ακολουθήσει παράθεση κεράσµατος υπό τους ήχους µουσικής που θα επιλέγει η Οµάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης «Ράδιο – Ένταση».

Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.