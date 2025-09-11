menu
5 με 10 εκατομμύρια το κόστος αποκατάστασης του Βαλσαμιώτη

Γιώργος Κώνστας
0
0

Ένα ποσό της τάξης από 5 έως 10 εκατομμύρια ευρώ θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση του φράγματος Βάλσαμιωτη, η κατασκευή του οποίου ανήλθε σε πάνω από 40 εκ. δίχως ποτέ να λειτουργήσει.
Αυτό δείχνει η μελέτη αποκατάστασης του ταμιευτήρα που καθυστέρησε καθώς έγιναν συμπληρωματικές παρατηρήσεις.
Στη σύσκεψη το μεσημέρι της Πέμπτης στην Π.Ε. Χανίων με τη συμμετοχή του ΟΑΚ, της ΔΕΥΑΧ, του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου, υπηρεσιακών και παραγωγών , έγινε μια εκτενή συζήτηση για το πρόβλημα της λειψυδρίας στον κάμπο των Χανίων
Όπως υπογραμμίστηκε το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει από την Περιφέρεια Κρήτης μια προσπάθεια για εκβάθυνση της λίμνης της Αγιάς, ώστε να φύγουν τα φερτά υλικά και να μπορεί να αποθηκεύσει μεγαλύτερους όγκους νερό .
Άμεσα συμφωνήθηκε προκειμένου να ενισχυθεί το δίκτυο του ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου να γίνει μια προσπάθεια τα 10.000 κυβικά που παίρνει εβδομαδιαίως ο ΤΟΕΒ από τον ΟΑΚ να αυξηθεί.

