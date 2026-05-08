4ο φεστιβάλ εναλλακτικού τουρισμού στα Χανιά…έμφαση στη γαστρονομία

Με έμφαση στην Κρητική γαστρονομία το 4ο Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού που ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής και συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κατεχάκη, στο Ενετικό λιμάνι.

Στα περίπτερα του φεστιβάλ φιλοξενούνται Δήμοι, το σωματείο ζαχαροπλαστών, πολιτιστικοί σύλλογοι, το ΕΛΜΕΠΑ, εναλλακτικές δραστηριότητες που προσφέρουν διάφορες ΚΟΙΝΣΕΠ , αλλά και άλλες δράσεις με Κρητικά προϊόντα.

Την Κρητική γαστρονομία ήλθε να καταγράψει ο Νiko Sucic από το Taste Atlas που σημείωσε ότι βρίσκεται στο νησί μας προκειμένου να καταγράψει τα πρωτογενή προϊόντα και τα ιδιαίτερα πιάτα που θέλουν να εντάξουν στον κατάλογο της Taste Atlas. «Αναγνωρίζουμε την Κρήτη ως ένα από τα βασικά κέντρα γαστρονομίας όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε όλο τον κόσμο. Για αυτό είμαι εδώ για να έχω την εμπειρία από πρώτο χέρι των πιάτων, των τοπικών συνταγών, της κουλτούρας. Από όσα έχω δει τις τελευταίες 24 ώρες καταλαβαίνω γιατί η Κρήτη είναι τόσο δημοφιλής» ανέφερε ο κ. Sucic

Στη σημασία της γαστρονομίας που δίνει φέτος το φεστιβάλ στάθηκε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, κ. Νεκτάριος Ψαρουδάκης, που παράλληλα κάλεσε τους Χανιώτες και τους επισκέπτες να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις που θα εξελιχθούν στην πλατεία Κατεχάκη.

Τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο φεστιβάλ δήλωσε η κ. Σοφία Μαλανδράκη- Κρασουδάκη, περ. Σύμβουλος που στη συνέχεια αναφέρθηκε στη βιωματική δράση που υλοποιεί, το “Πάμε για χόρτα;” «που αναδεικνύει τους θησαυρούς της φύσης που είναι μέσα στη ζωή μας. Η Περιφέρεια στηρίζει έμπρακτα τη συγκεκριμένη δράση». Παράλληλα ενημέρωσε πως το Σάββατο και την Κυριακή 7 με 9, στο χώρο του φεστιβάλ θα βρίσκονται γυναίκες από τους πολιτιστικούς συλλόγους που συμμετέχουν στο “Πάμε για χόρτα;” και θα φτιάξουν καλτσούνια για τον κόσμο. Το παρών στα εγκαίνια έδωσε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σ. Βολουδάκη και ο βουλευτής Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ενώ η πρώτη ημέρα ξεκίνησε με μουσική και τραγούδι από την μπάντα του Μάνου Πυροβολάκη.