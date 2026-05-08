menu
18.3 C
Chania
Σάββατο, 9 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

4ο φεστιβάλ εναλλακτικού τουρισμού στα Χανιά…έμφαση στη γαστρονομία

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Με έμφαση στην Κρητική γαστρονομία το 4ο Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού που ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής και συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Κατεχάκη, στο Ενετικό λιμάνι.

Στα περίπτερα του φεστιβάλ φιλοξενούνται Δήμοι, το σωματείο ζαχαροπλαστών, πολιτιστικοί σύλλογοι, το ΕΛΜΕΠΑ, εναλλακτικές δραστηριότητες που προσφέρουν διάφορες ΚΟΙΝΣΕΠ , αλλά και άλλες δράσεις με Κρητικά προϊόντα.
Την Κρητική γαστρονομία ήλθε να καταγράψει ο Νiko Sucic από το Taste Atlas που σημείωσε ότι βρίσκεται στο νησί μας προκειμένου να καταγράψει τα πρωτογενή προϊόντα και τα ιδιαίτερα πιάτα που θέλουν να εντάξουν στον κατάλογο της Taste Atlas. «Αναγνωρίζουμε την Κρήτη ως ένα από τα βασικά κέντρα γαστρονομίας όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε όλο τον κόσμο. Για αυτό είμαι εδώ για να έχω την εμπειρία από πρώτο χέρι των πιάτων, των τοπικών συνταγών, της κουλτούρας. Από όσα έχω δει τις τελευταίες 24 ώρες καταλαβαίνω γιατί η Κρήτη είναι τόσο δημοφιλής» ανέφερε ο κ. Sucic
Στη σημασία της γαστρονομίας που δίνει φέτος το φεστιβάλ στάθηκε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, κ. Νεκτάριος Ψαρουδάκης, που παράλληλα κάλεσε τους Χανιώτες και τους επισκέπτες να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις που θα εξελιχθούν στην πλατεία Κατεχάκη.
Τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο φεστιβάλ δήλωσε η κ. Σοφία Μαλανδράκη- Κρασουδάκη, περ. Σύμβουλος που στη συνέχεια αναφέρθηκε στη βιωματική δράση που υλοποιεί, το “Πάμε για χόρτα;” «που αναδεικνύει τους θησαυρούς της φύσης που είναι μέσα στη ζωή μας. Η Περιφέρεια στηρίζει έμπρακτα τη συγκεκριμένη δράση». Παράλληλα ενημέρωσε πως το Σάββατο και την Κυριακή 7 με 9, στο χώρο του φεστιβάλ θα βρίσκονται γυναίκες από τους πολιτιστικούς συλλόγους που συμμετέχουν στο “Πάμε για χόρτα;” και θα φτιάξουν καλτσούνια για τον κόσμο. Το παρών στα εγκαίνια έδωσε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σ. Βολουδάκη και ο βουλευτής Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ενώ η πρώτη ημέρα ξεκίνησε με μουσική και τραγούδι από την μπάντα του Μάνου Πυροβολάκη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum