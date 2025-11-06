menu
20.6 C
Chania
Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

48ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών – Πανελλαδική κινητοποίηση

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί στις 6-7 Νοεμβρίου, έπειτα από απόφαση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Οι γιατροί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας την Παρασκευή, στις 12 το μεσημέρι, ενώ ζητούν και συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ) προχωρά επίσης σε πανελλαδική κινητοποίηση την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, αναζητώντας άμεσα λύσεις στο αδιέξοδο και διαχρονικό πρόβλημα του clawback. Όλα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια της χώρας θα παραμείνουν κλειστά.

Επίσης, σήμερα οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία προχωρούν σε πανελλαδική πανυγειονομική απεργία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία προγραμματίζει συγκέντρωση στην Πλατεία Μαβίλη και στη συνέχεια πορεία προς Μαξίμου, Βουλή, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και Υπουργείο Υγείας.

«Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν προσφέρονται ούτε για θριαμβολογία αλλά ούτε για καταστροφολογία. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται. Τίθεται σε κίνδυνο η ζωή τους από τις ανεπάρκειες του Συστήματος κυρίως λόγω των περιφερειακών υγειονομικών ανισοτήτων, παρότι οι εναπομείναντες λιγοστοί υγειονομικοί καταβάλουμε υπερπροσπάθειες να προσφέρουμε ασφαλείς υπηρεσίες παρά την εργασιακή εξάντληση», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ. Προσθέτει ότι παρά τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια, «λείπουν τα χέρια για να λειτουργήσουν τα μηχανήματα». Το ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων είναι αρνητικό, ενώ οι νέοι επαγγελματίες υγείας δεν δείχνουν ενδιαφέρον για το ΕΣΥ εξαιτίας των χαμηλών μισθών και των εξοντωτικών συνθηκών.

ΟΕΝΓΕ: «Δεν είμαστε εμείς μίζεροι που διαμαρτυρόμαστε. Μίζερη είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε»

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Γιάννης Γαλανόπουλος, η κινητοποίηση των νοσοκομειακών γιατρών αποτελεί «σταθμό κλιμάκωσης και απάντηση στην προσπάθεια ωραιοποίησης της πραγματικότητας».

«Μας παρουσιάζουν ως μια μειοψηφία “μίζερων” που διαμαρτύρονται χωρίς λόγο. Μίζερη όμως δεν είναι η στάση μας, μίζερη είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά στα νοσοκομεία», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Γαλανόπουλος. Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία είναι οριακή.

Ένας ειδικευόμενος γιατρός αμείβεται μόλις με 5,38 ευρώ μεικτά την ώρα στις εφημερίες, ενώ ένας ειδικευμένος στον βαθμό του διευθυντή με 20 – 25 χρόνια προϋπηρεσίας λαμβάνει 8,4 ευρώ την ώρα.

Στα νησιά και στην περιφέρεια όπου «η υποστελέχωση των νοσοκομείων βρίσκεται στο «κόκκινο» οι γιατροί κάνουν περισσότερες εφημερίες τον μήνα από όσες ορίζει το πλαφόν του υπουργείου. Την ίδια ώρα, υπάρχουν οριζόντιες περικοπές στις αμοιβές των εφημεριών, λόγω της μνημονιακής πρόβλεψης για πλαφόν 12% στο σύνολο των απολαβών».

Η Ομοσπονδία αναφέρεται και στο φαινόμενο των «νομάδων γιατρών», οι οποίοι μετακινούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, ακόμη και από νομό σε νομό, προκειμένου να καλύψουν «τεράστια κενά».

Την ίδια στιγμή, «100 από τις 210 χειρουργικές αίθουσες στην Αττική και 25 από τις 70 στη Θεσσαλονίκη παραμένουν κλειστές».

Ο κ. Γαλανόπουλος σημειώνει πως, αν λειτουργούσαν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, μόνο στη Θεσσαλονίκη θα γίνονταν 15.000 περισσότερες επεμβάσεις τον χρόνο. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονται 25 αναισθησιολόγοι και 100 νοσηλευτές.

Οι γιατροί καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση, αντί να ενισχύσει το ΕΣΥ, προωθεί νέους οργανισμούς που περιλαμβάνουν συγχωνεύσεις και κλείσιμο κλινικών.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι οι πολίτες αναγκάζονται να «βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη», καθώς δυσκολεύονται να βρουν ραντεβού στο ΕΣΥ και αναγκάζονται να πάνε στον ιδιωτικό τομέα.

«Εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι το ΕΣΥ καταρρέει», ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ.

«Η κυβέρνηση πράγματι κάνει πράγματα – αλλά τα κάνει προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που χρειάζεται το δημόσιο σύστημα υγείας» προσθέτει.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, είναι η μείωση της λίστας αναμονής για χειρουργεία.

«Ναι, οι αριθμοί που δημοσιεύονται φαίνονται μικρότεροι. Όμως αυτό συνέβη επειδή με την “ενιαία λίστα” αφαιρέθηκαν διπλοεγγραφές, ενώ πολλοί ασθενείς που περίμεναν για χρόνια αναγκάστηκαν να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα ή στα απογευματινά, επί πληρωμή, χειρουργεία», επισημαίνεται.

Η ΟΕΝΓΕ υπογραμμίζει ότι η απεργιακή κινητοποίηση έχει στόχο την «ανάδειξη της πραγματικής κατάστασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη διεκδίκηση ενός σχεδίου ουσιαστικής ενίσχυσης του δημόσιου τομέα υγείας».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum