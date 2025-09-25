46 χρόνια από την έκρηξη του “Πανορμίτη” – Εκδήλωση στη Σούδα

Η Δημοτική Ενότητα Σούδας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας, οι Ενορίες Αγίου Νικολάου & Αγίου Νεκταρίου και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Σούδας σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την Εκδήλωση Μνήμης για τη συμπλήρωση 46 χρόνων από την τραγική έκρηξη του Πανορμίτη στη Σούδα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την: Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Πρόγραμμα:

• 07:00 – 10:00 Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου

• 11:00 Δέηση στο λιμάνι της Σούδας, στο σημείο της έκρηξης

• Έκθεση φωτογραφικού υλικού από τους Μυριδάκη Σταύρο & Μιχαηλάκη Ντορέτα

Με τη συμμετοχή σας θα αποτίσουμε φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων και θα κρατήσουμε ζωντανή την ιστορική μνήμη της πόλης μας.