40χρονος κατηγορείται ότι αφαίρεσε 70 κιλά καλώδια χαλκού από εγκαταστάσεις του ΟΣΕ

Εβδομήντα κιλά καλώδια χαλκού φέρεται να αφαίρεσε από εγκαταστάσεις του ΟΣΕ 40χρονος, που συνελήφθη τα ξημερώματα στην περιοχή της Διαλογής, δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι κινήσεις του έγιναν αντιληπτές από φύλακα του ΟΣΕ που ειδοποίησε τις Αρχές. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας που τον συνέλαβαν, παρά την προσπάθειά του να διαφύγει.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος, ομογενής από τη Γεωργία, είχε προχωρήσει στην ίδια ενέργεια άλλες τρεις φορές την περασμένη Κυριακή (1/3). Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα σακίδιο πλάτης, γάντια, καπέλο κι ένας κόφτης.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.