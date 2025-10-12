40 μέρες χωρίς τον Νίκο Παπαδάκη

Τη μνήμη του Νίκου Παπαδάκη, του γεν. Διευθυντή του ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” τίμησε πλήθος κόσμου το πρωί της Κυριακής στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Βάμο, για το 40ήμερο μνημόσυνο.

Συγγενείς του εκλιπόντα, συγχωριανοί του, συνεργάτες του από τα ιδρύματα “Ελ. Βενιζέλος ” και “Αγ. Σοφία” αλλά και εκπρόσωποι φορέων έδωσαν το παρών.

Ανάμεσα τους, η υφυπουργός Μετανάστευσης κα Σ. Βολουδάκη, ο βουλευτής της ΝΔ Α. Μαρκογιαννάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων κ. Ν. Καλογερής, οι δήμαρχοι Χανίων Π. Σημανδηράκης και Αποκορώνου Χ. Κουκιανάκης κα.

Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος.

«Ότι και να ειπωθεί για το Νίκο Παπαδάκη είναι λίγο για να περιγράψει το έργο του. Εκείνος μαζί με τον Κισσάμου και Σελίνου ήταν οι οραματιστές που έκαναν το όραμα πραγματικότητα» ανέφερε ο μητροπολίτης Αμφιλόχιος.