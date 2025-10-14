4 υποψήφιοι για την προεδρία του ∆ικηγορικού Συλλόγου

Τέσσερις είναι οι υποψηφιότητες, σύµφωνα µε πληροφορίες των «Χανιώτικων νέων», για την προεδρία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Όλοι, ενεργοί δικηγόροι µε χρόνια εµπειρίας στα θέµατα του συλλόγου τους.

Πιο συγκεκριµένα.

Βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται η εκ νέου υποψηφιότητα του σηµερινού προέδρου του συλλόγου κ. Χρήστου Πραµατευτάκη. Την υποψηφιότητα ήδη δήλωσε και µε σχετική δηµοσίευση του στα “Χ.ν.” ο κ. Μανώλης Παπαδοµανωλάκης.

Την πρόθεση του να διεκδικήσει την προεδρία µας επιβεβαίωσε και ο νυν αντιπρόεδρος κ. Γιάννης Σπ. Λιονάκης. Υποψήφια για τη θέση του προέδρου θα είναι και η για χρόνια αντιπρόεδρος του συλλόγου κ. Αγάπη Μικρού.

Σηµειώνεται πως οι πρόεδροι εκλέγονται ανεξάρτητα από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα οποία υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.