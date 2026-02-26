menu
Τοπικά

4,1 εκ. για κοινωνικές υποδομές σε όλη την Κρήτη εκτός από τα Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» επτά (7) νέες πράξεις κοινωνικών υποδομών, σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, χωρίς αναφορά στα Χανιά. 

Όπως ανακοινώθηκε, τα έργα συγκροτούν στοχευμένη παρέμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 4.109.623,30 ευρώ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, με σκοπό την άμεση υποστήριξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων πολιτών.

Κεντρικός στόχος είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και παιδιά. Τα συγκεκριμένα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2029.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε: «Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η άρση των ανισοτήτων αποτελούν αδιαπραγμάτευτη πολιτική προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κρήτης. Με την ένταξη των επτά νέων έργων, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι μετατρέπονται σε έργα με κοινωνικό πρόσημο. Σε στενή συνεργασία με τους Δήμους του νησιού μας, επενδύουμε σε σύγχρονες υποδομές, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες, αξιοπρέπεια και αναβαθμισμένες υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία, τους ηλικιωμένους και τα παιδιά μας. Στο επίκεντρο του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού βρίσκεται, σταθερά και αταλάντευτα, ο άνθρωπος».

Κοινωνικές υποδομές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», μαζί με τους δικαιούχους και την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη:

  1. Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες των κοινωνικών δομών του Δήμου Μαλεβιζίου – Δικαιούχος: Δήμος Μαλεβιζίου, Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 310.000,00 ευρώ.
  2. Δημιουργία ΚΔΑΠΑμεΑ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία) σε υφιστάμενο κτίριο – Δικαιούχος: Δήμος Αγίου Νικολάου, Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 462.548,11 ευρώ.
  3. Δημιουργία ΚΔΑΠΑμεΑ στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνης – Δικαιούχος: Δήμος Αγίου Βασιλείου, Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.246.238,33 ευρώ.
  4. Κατασκευή κτιρίου ΚΔΑΠμεΑ στο Κλήμα Δήμος Φαιστού – Δικαιούχος: Δήμος Φαιστού, Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 1.182.027,67 ευρώ.
  5. Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός υποδομών και μέσων για το Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Μυλοποτάμου – Δικαιούχος: Δήμος Μυλοποτάμου, Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 307.923,97 ευρώ.
  6. Προμήθεια μέσου μεταφοράς και εξοπλισμού για την συμπλήρωση των υποδομών του ΚΗΦΗ Δήμου Αρχανών Αστερουσίων – Δικαιούχος: Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων, Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 278.102,20 ευρώ.
  7. Δημιουργία Δομής Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Αμαρίου – Δικαιούχος: Δήμος Αμαρίου, Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 322.783,02 ευρώ.
