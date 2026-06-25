3ος Λογοτεχνικός και Θεατρικός Διαγωνισμός από τις εκδόσεις «Ραδάμανθυς»

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων δημιουργικής παρουσίας στον χώρο του βιβλίου, του θεάτρου και του πολιτισμού, οι διοργανωτές προκηρύσσουν τον 3ο Λογοτεχνικό και Θεατρικό Διαγωνισμό των Εκδόσεων Ραδάμανθυς. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε ελληνόφωνους δημιουργούς από όλον τον κόσμο και αποσκοπεί στην ανάδειξη νέων έργων στους τομείς της ποίησης, της πεζογραφίας, της θεατρικής γραφής, της ιστορικής μνήμης και της παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Τα έργα αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: polyhoros.radamanthys@gmail. Από 1 Ιουλίου 2026 έως 31 Οκτωβρίου 2026