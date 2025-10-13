3o Συνέδριο Βιοηθικής στο Ρέθυμνο

Με θέμα την «ευθανασία» θα πραγματοποιηθεί 24-26 Οκτωβρίου στο Κέντρο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Διακονίας «Θεομήτων» της Ι.Μ. Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου το 3ο Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου.