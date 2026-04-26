3o Chania Trail: Τα αποτελέσματα της διοργάνωσης

Με τις απονομές ολοκληρώθηκε το 3o Chania Trail το οποίο πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΑΝΔΡΩΝ

1. Κουτρούλης Γεώργιος

2. Σωμαράκης Ιωάννης

3. Βαξεβανάκης Πέτρος

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18

1. Κακαβελάκης Διονύσιος

2. Παυλάκης Γιώργος

3. Θωμαδάκης Μανώλης

18-39

1. Μαραβελάκης Ιωάννης

2. Παπαδογιαννάκης Δημήτριος

3. Κουντάνης Σπύρος

40-49

1. Παπαδημητράκης Μενέλαος

2. Δημάκης Αλέξανδρος

3. Πετράκης Εμμανουήλ

50-59

1. Mayringer Peter

2. Παναγιωτάκης Ιωάννης

3. Ακρωτηριανάκης Στυλιανός

60+

1. Olesiak Grzegorz

2. Rafa van den Broick

3. Schmitz Horst

6,3 ΧΛΜ

ΓΕΝΙΚΗ

1. Κωστάκης Αντώνιος

2. Δρακάκης Μάνος

3. Περράκης Γιώργος

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ

1. PELTOLA NETTA

2. ΚΙΑΓΙΑ ΡΙΑ

3. ΔΑΡΕΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

18-39

1. ΚΟΝΚΙΚΑ ΑΝΝΑ

2. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΓΙΟΛΕΝΑ

3. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΑ

40-49

1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

2. ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑ

3. ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

50-59

1. Μάρακα Δήμητρα

2. Πολυχρονάκη Ελένη

3. Γεωργαράκη Νάνσυ

60+

1. Λαναρίδου Βασιλική

6,3 ΧΛΜ

ΓΕΝΙΚΗ

1. Χριστοφοράκη Δήμητρα

2. Kavalli Christallia

3. Πιπερίδη Ήρα