3η υπαίθρια γιορτή Μπρίτζ «Ακασιάδης Ιορδάνης»: Οι πρώτοι νικητές στο τουρνουά των Βουκολιών

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή 180 αθλητών από όλη την Κρήτη και όχι μόνο, πραγματοποιήθηκε στις Βουκολιές η 3η Υπαίθρια Γιορτή “Ακασιάδης Ιορδάνης”, ένα ξεχωριστό τουρνουά μπριτζ.

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Τιμώντας έτσι τη μνήμη ενός πολύ αγαπητού μέλους του διοργανωτή Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Χανίων και με σημαντικές διακρίσεις.

Οι διακριθέντες αθλητές ανά κατηγορία ήταν οι εξής:

OPEN

1η θέση: Νίκος Σταυρουλάκης – Νίκος Παπαδάκης, 2η θέση: Μανόλης Δασκαλάκης – Νικόλας Παπαχατζής, 3η θέση: Γεωργία Μήτση – Λίνα Μαμιδάκη

Ειδικές διακρίσεις

OPEN 1ο Mixed ζευγάρι: Γιάνκος Παπακυριακόπουλος – Ευδοκία Οικονόμου

1ο Γυναικείο ζευγάρι: Σεμίραμις Βιλλιώτη – Πολυτίμη Βελαΐτη

1ο Ζευγάρι Βετεράνων: Peter Hans Feierlein – Μάρκος Μπεμπλιδάκης

Κατηγορία 1-11

1η θέση: Δήμητρα Χομπιτάκη – Ιωάννα Κλημεντία Πολιτάκη

Κατηγορία 1-9

1η θέση: Κατερίνα Δρούζια – Εμμανουήλ Αλεξανδρινάκης, 2η θέση: Ευαγγελία Καραμανώλη – Γαβριήλ Πολύζος, 3η θέση: Ιωάννης Ευλογημένος – Μιχαήλ Περδικάκης

Κατηγορία 1-6

1η θέση: Ιωάννης Ξανθουδάκης – Σμαράγδη Κατζουράκη 2η θέση: Μιχάλης Μπενιουδάκης – Αντώνιος Χειλαδάκης, 3η θέση: Μαρία Κιούλπαλη – Αλέξανδρος Λιάμης

Μαθητές 2025-2026

1η θέση: Ειρήνη Ζαχαριαδάκη – Γεώργιος Φλουρής, 2η θέση: Ιωσήφ Οικονομάκης – Σεβαστή Λεράκη 3η θέση: Χρυσάνθη Παπαδοπούλου – Νικόλαος Σιαφάκας

Με την ολοκλήρωση του τουρνουά πραγματοποιήθηκαν οι απονομές των επάθλων στους αθλητές που διακρίθηκαν στις επιμέρους κατηγορίες της διοργάνωσης.

Συνολικά βραβεύθηκαν 50 αθλητές, οι οποίοι παρέλαβαν ιδιαίτερα αναμνηστικά δώρα εμπνευσμένα από την κρητική παράδοση. Ως κύρια έπαθλα δόθηκαν 34 χειροποίητα κρητικά μαχαίρια, κατασκευασμένα ειδικά για τη διοργάνωση. Σε κάθε μαχαίρι ήταν χαραγμένη μια κρητική μαντινάδα, καθώς και η θέση που κατέκτησε το ζευγάρι στο τουρνουά. Επιπλέον, απονεμήθηκαν 16 φιάλες τσικουδιάς και ρακόμελου.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΝΟΛΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Ο Όμιλος θέλησε επίσης να τιμήσει τον Μανόλη Δασκαλάκη για την πολύχρονη και καθοριστική προσφορά του στη διοργάνωση και του απένειμε ένα ξεχωριστό κρητικό μαχαίρι ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για όλα όσα προσέφερε.

Ιδιαίτερη στιγμή των απονομών αποτέλεσε και η βράβευση των τριών παιδιών που συμμετείχαν στη διοργάνωση. Ως αναμνηστικό της παρουσίας τους, ο Όμιλος τους προσέφερε από ένα ιδιαίτερο κρητικό μαχαίρι, θέλοντας να επιβραβεύσει τη συμμετοχή τους και να ενθαρρύνει τη νέα γενιά να γνωρίσει και να αγαπήσει το μπριτζ.

Διοργανωτής ήταν ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Χανίων, σε συνεργασία με τον Όμιλο Μπριτζ Αγία Παρασκευή, τον Δήμο Πλατανιά, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τους τοπικούς συλλόγους.

Οπως σημειώνει ο σύλλογος: «Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές, αλλά και σε όλους τους αθλητές που συμμετείχαν στη διοργάνωση. Για εμάς, η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η παρουσία σας, το εξαιρετικό αγωνιστικό επίπεδο και το όμορφο κλίμα που δημιουργήθηκε όλες αυτές τις ημέρες στις Βουκολιές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις επόμενες διοργανώσεις μας».