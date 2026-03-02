3η Ημερίδα του κύκλου «Ο Κρητικός Πολιτισμός σε… Κρίση;»

Συνεχίζονται οι ημερίδες με θέμα «Ο Κρητικός Πολιτισμός σε… Κρίση;».

Όπως αναφέρει αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση «στη σημερινή εποχή των αντιφάσεων και των ραγδαίων εξελίξεων, τίθενται ερωτήματα σχετικά με την Τοπική Ανάπτυξη και την Αξιακή Κρίση. Παράλληλα, επαναπροσδιορίζονται όροι όπως Πολιτισμός, Κοινότητα, Ανάπτυξη, Βιώσιμος Τουρισμός, Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά κ.ά. Οι τοπικοί θεσμικοί φορείς, οι σύλλογοι, οι τοπικές επιχειρήσεις και οι απλοί κάτοικοι του νησιού έχουμε το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να γνωρίζουμε τον Πολιτισμό μας, τα άυλα και υλικά προϊόντα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας, τον τρόπο διάσωσης, προβολής και διάδοσής τους, καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές μίας υγιούς, πολυεπίπεδης και μακροπρόθεσμης Ανάπτυξης.

Για όλα τα παραπάνω, η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ) διοργανώνει σειρά συζητήσεων, με θέμα «Ο Κρητικός Πολιτισμός σε… Κρίση;». Παράλληλα, κάνει ανοικτό κάλεσμα στους Πολιτιστικούς Συλλόγους και σε κάθε Φορέα που προβάλλει τον Πολιτισμό του τόπου μας, όπως και σε κάθε ιδιώτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί.

Οι διεπιστημονικές διαλέξεις πραγματοποιούνται από έγκριτους Ακαδημαϊκούς, Ερευνητές και Καλλιτέχνες με σημαντικό έργο και έρευνα στον Τομέα τους (Λαογραφία, Κοινωνιολογία, Πολιτιστική Διαχείριση, Τέχνες). Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ομιλητές. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, ενώ οι ημερίδες θα ολοκληρωθούν με την εξαγωγή συμπερασμάτων και τον ορισμό πρωτοβουλιών για την υγιή τοπική ανάπτυξη.

Η 3η συνάντησή ορίστηκε το Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:00, όπου θα συμμετάσχουν δύο νέοι καλλιτέχνες με όραμα και σημαντικές σπουδές ο καθένας: η Μαρία Μανουσάκη, καταξιωμένη μουσικός, συνθέτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Vlatos Jazz Festival και ο Μάριος Ιωαννίδης, Εικονογράφος – animator, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ψηφιακό Πολιτιστικό Προϊόν και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Chaniartoon.

Στόχος είναι οι νέες δράσεις των Πολιτιστικών Συλλόγων και η σημασία της ομαδικότητας, του εθελοντισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας. Παράλληλα, θα αναπτύξουν τρόπους επικοινωνίας μέσα από ειλικρινή διάλογο με την τοπική κοινωνία και τα προβλήματα σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις»