388 εκατομμύρια χριστιανοί υπό πίεση παγκοσμίως – Διώξεις και διακρίσεις εις βάρος θρησκευτικών μειονοτήων

Η θρησκευτική ελευθερία, αν και κατοχυρωμένη ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα σε διεθνείς συνθήκες, παραμένει σε πολλές περιοχές του κόσμου σε κατάσταση έντονης αμφισβήτησης.

Σύμφωνα με τον Μonitoring Report 01/2026 της αυστριακής καγκελαρίας, περίπου 388 εκατ. χριστιανοί παγκοσμίως έχουν επηρεαστεί από διώξεις ή συστηματικές διακρίσεις, γεγονός που αποτυπώνει μια παγκόσμια πραγματικότητα όπου η θρησκευτική ταυτότητα συχνά μετατρέπεται σε παράγοντα κοινωνικού αποκλεισμού, πολιτικής έντασης και γεωπολιτικής σύγκρουσης.

Η έκθεση, η οποία εξετάζει ευρύτερα και άλλες θρησκευτικές μειονότητες, υπογραμμίζει ότι η μορφή της δίωξης έχει εξελιχθεί: δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη φυσική βία, αλλά περιλαμβάνει θεσμικές διακρίσεις, κοινωνική στοχοποίηση και ψηφιακή επιτήρηση. Ιστορικά, οι θρησκευτικές διώξεις αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο σε διαφορετικές εποχές και πολιτικά συστήματα. Στην αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα συνδέονταν κυρίως με την επιβολή θρησκευτικών δογμάτων και την καταστολή «αιρετικών» ομάδων, ενώ στη νεότερη εποχή η άνοδος των εθνικών κρατών ενίσχυσε τη σύνδεση θρησκείας και εθνικής ταυτότητας, οδηγώντας σε αποκλεισμούς μειονοτήτων. Τον 20ό αιώνα, αυταρχικά καθεστώτα αντιμετώπισαν τη θρησκεία ως απειλή προς την ιδεολογία του κράτους, με αποτέλεσμα εκτεταμένες διώξεις. Στον 21ο αιώνα, το φαινόμενο έχει μετασχηματιστεί και γίνει πολυπαραγοντικό, καθώς εμπλέκονται τόσο κρατικοί όσο και μη κρατικοί δρώντες, ένοπλες συγκρούσεις, κοινωνικές εντάσεις, αλλά και η επιρροή της ψηφιακής τεχνολογίας. Η έκθεση επισημαίνει ότι ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ασία. Στη Συρία, παρότι δεν καταγράφεται γενικευμένη κρατική δίωξη, οι τοπικές συγκρούσεις, η εξτρεμιστική βία και οι διαρθρωτικές διακρίσεις περιορίζουν σοβαρά τη θρησκευτική ελευθερία. Στο Ιράκ, οι θρησκευτικές μειονότητες αντιμετωπίζουν απειλές από πολιτοφυλακές, υπολείμματα τρομοκρατικών οργανώσεων και ανεπαρκή κρατική προστασία, γεγονός που οδηγεί σε συνεχή μετανάστευση και δημογραφική συρρίκνωση. Στο Ιράν, οι προσηλυτισμένοι χριστιανοί διώκονται συστηματικά από το θεοκρατικό καθεστώς, καθώς η αλλαγή θρησκείας ποινικοποιείται και συνοδεύεται από παρακολούθηση και αυστηρές κυρώσεις. Παράλληλα, πολιτικές κρίσεις και στρατιωτικές εντάσεις επιδεινώνουν περαιτέρω την κατάσταση. Στην ευρύτερη περιοχή, η έκθεση αναφέρει ότι οι εξελίξεις στο Ιράν έχουν λειτουργήσει ως επιταχυντής ήδη υπαρχουσών εντάσεων, επηρεάζοντας χώρες όπως ο Λίβανος και το Ιράκ, ενώ στην Ιερουσαλήμ καταγράφονται περιορισμοί στην πρόσβαση σε θρησκευτικούς χώρους. Στην Ευρώπη, παρατηρείται επίσης αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια εβραϊκών και θρησκευτικών ιδρυμάτων, στο πλαίσιο γενικότερης κοινωνικής πόλωσης. Στη Μιανμάρ, ο συνεχιζόμενος εμφύλιος πόλεμος και η στρατιωτική διακυβέρνηση έχουν οδηγήσει σε συστηματική βία κατά θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων, με το κράτος να λειτουργεί συχνά ως βασικός φορέας καταστολής. Στην Ινδία, η συνταγματικά κατοχυρωμένη θρησκευτική ελευθερία έρχεται σε αντίθεση με την αυξανόμενη επιρροή του θρησκευτικού εθνικισμού, με αποτέλεσμα την αύξηση περιστατικών κοινωνικής βίας και ανεπαρκούς κρατικής προστασίας, ιδιαίτερα εις βάρος των χριστιανών. Συνολικά, η έκθεση καταγράφει ότι οι μορφές δίωξης έχουν γίνει πιο σύνθετες και πολυεπίπεδες. Πέρα από τις παραδοσιακές μορφές βίας, όπως δολοφονίες, φυλακίσεις και εκτοπίσεις, σημαντικό ρόλο παίζουν πλέον η ψηφιακή επιτήρηση, η νομική διάκριση, η κοινωνική απομόνωση και η διάδοση λόγου μίσους μέσω κοινωνικών δικτύων. Παράλληλα, η αυξανόμενη σύνδεση θρησκείας και εθνικής ταυτότητας οδηγεί στη στοχοποίηση μειονοτήτων ως «ξένων» ή «απειλητικών», ενώ οι πολιτικές και οικονομικές κρίσεις ενισχύουν περαιτέρω αυτές τις τάσεις.

Η γενική εικόνα που προκύπτει είναι ότι η κατάσταση των θρησκευτικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα στην Ασία, επιδεινώνεται σταθερά, με τις διώξεις να γίνονται λιγότερο ορατές αλλά πιο συστηματικές και δομικές, οδηγώντας σε συνεχή αποδυνάμωση και μετανάστευση ιστορικών κοινοτήτων. H θρησκευτική ελευθερία αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όμως η εφαρμογή της, όπως διαπιστώνουμε, παραμένει σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκής και άνιση. Παρά τη διεθνή της κατοχύρωση, εκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διώξεις, διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό λόγω της θρησκευτικής τους ταυτότητας. Η σύγχρονη πραγματικότητα δείχνει ότι το φαινόμενο αυτό έχει μεταβληθεί και γίνει πιο σύνθετο, καθώς δεν περιορίζεται πλέον σε άμεσες μορφές βίας, αλλά εκδηλώνεται και μέσα από θεσμικές, κοινωνικές και ψηφιακές πρακτικές. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται ουσιαστική διεθνής συνεργασία, ενίσχυση των θεσμών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλλιέργεια μιας κουλτούρας ανεκτικότητας και σεβασμού προς τη διαφορετικότητα. Μόνο μέσα από μια συλλογική και διαρκή προσπάθεια μπορεί η θρησκευτική ελευθερία να πάψει να αποτελεί απλώς μια διακηρυγμένη αρχή και να γίνει πραγματικά κατοχυρωμένο και σεβαστό δικαίωμα για όλους.