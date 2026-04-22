Τετάρτη, 22 Απριλίου, 2026
35 Υποτροφίες από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τριάντα πέντε θέσεις με υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 προσφέρει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στο πλαίσιο δράσεων για την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι υποτροφίες απευθύνονται τόσο σε νέους/ες υποψηφίους/ες όσο και σε ήδη εγγεγραμμένους/ες φοιτητές/τριες του Ε.Α.Π., οι οποίοι/ες ανήκουν σε συγκεκριμένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται άτομα Ρομά, άτομα που έχουν φιλοξενηθεί σε δομές παιδικής προστασίας, ωφελούμενοι λόγω αστεγίας, καθώς και γυναίκες που έχουν φιλοξενηθεί σε ξενώνες για θύματα βίας και πολλαπλών διακρίσεων.
Η υποτροφία καλύπτει τη συμμετοχή σε Θεματικές Ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν τις σπουδές τους σε ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξή τους στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Μεταξύ άλλων, απαιτούνται βεβαιώσεις από δήμους, κοινωνικές δομές ή ξενώνες φιλοξενίας, ανάλογα με την περίπτωση.
Ο τελικός αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για νέους/ες φοιτητές/τριες αναμένεται να οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αιτήσεων. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβούν τις διαθέσιμες θέσεις, η επιλογή θα γίνει μέσω δημόσιας κλήρωσης.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τα κριτήρια συμμετοχής είναι διαθέσιμες εδώ»

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

