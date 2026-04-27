34 ηµέρες στο ΕΣΥ: µια προσωπική µαρτυρία

Το να µιλήσει κανείς, στις µέρες µας, για τα προβλήµατα του Συστήµατος Υγείας, σίγουρα δεν αποτελεί πρωτοτυπία! Όσο όµως αυτά παραµένουν µακριά από την προσωπική του εµπειρία, τα αντιµετωπίζει συχνά ως ειδήσεις που αφορούν «τους άλλους». Παρακολουθεί βέβαια τις «θερµές» υποδοχές του Υπουργού Υγείας σε κάθε προσέγγισή του σε µονάδα του ΕΣΥ, διαβάζει ίσως τις ανακοινώσεις των τοπικών φορέων και τις αναλυτικές και κατατοπιστικές δηλώσεις παραίτησης των πολυάριθµων γιατρών που αθρόα παραιτούνται από το Σύστηµα, αλλά παρ’ όλα αυτά διατηρεί µέσα του την ελπίδα ότι, αν ποτέ χρειαστεί, στη δική του περίπτωση τα πράγµατα θα λειτουργήσουν διαφορετικά.

Οποία πλάνη! Το Σύστηµα Υγείας σταδιακά αποδυναµωµένο, όπως όλο και περισσότεροι υποστηρίζουν, είναι εκεί και σε περιµένει. Αργά ή γρήγορα θα το χρειαστείς και τότε θα αντιµετωπίσεις την πραγµατικότητα!

Στις 21 Φεβρουαρίου 2026 ήρθε, φαίνεται, και η δική µας σειρά, όταν η µητέρα µου µετά από εγκεφαλικό επεισόδιο χρειάστηκε τις υπηρεσίες του Συστήµατος. Για να µη σας κρατάω σε αγωνία, θα πω ευθύς αµέσως ότι τελικά η κατάληξη υπήρξε µοιραία! Αυτό βέβαια αφορά καθοριστικά την ίδια, εµένα και την ευρύτερη οικογένειά της. Το πώς όµως φθάσαµε σ’ αυτή την κατάληξη, πιστεύω ότι αφορά όλους µας.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο της 21ης Φεβρουαρίου δεν άφησε κανένα απολύτως πρόβληµα (κινητικό, διανοητικό, οµιλίας κ.ο.κ.) στη µητέρα µου, ακόµα και ένα δεύτερο ελάχιστα επηρέασε το οπτικό της πεδίο και µόνο. Ενώ λοιπόν, λόγω των παραπάνω ήταν νευρολογικό περιστατικό (χωρίς κανένα παθολογικό πρόβληµα) και έπρεπε να οδηγηθεί στη νευρολογική κλινική, εν τούτοις εστάλη στην παθολογική και µάλιστα σε θάλαµο µε ένδειξη «Ασθενής µε ΠΑΜ», όρος για τον οποίο αργότερα πληροφορήθηκα ότι σχετίζεται µε ανθεκτικά µικρόβια. Όταν ρώτησα γιατί νευρολογική ασθενής ούσα, η µητέρα µου πήγε στην παθολογική κλινική αντί στη νευρολογική, η απάντηση που µου δόθηκε ήταν ότι το πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου προβλέπει ότι οι άνω των 65 ετών νευρολογικοί ασθενείς θα οδηγούνται στην παθολογική. Μετά από τέσσερεις ηµέρες και µετά από έντονες διαµαρτυρίες εµένα και του αδερφού µου, η µητέρα µας µεταφέρθηκε στη νευρολογική κλινική, όµως τα πράγµατα είχαν πλέον πάρει το δρόµο τους. Κατά τη δική µου αντίληψη είχε επιµολυνθεί µε ενδονοσοκοµειακό µικρόβιο και η προσπάθεια των γιατρών στράφηκε πλέον σε αυτό. Σε σοβαρή κατάσταση µεταφέρθηκε πάλι στην παθολογική κλινική.

Κοντά στους γιατρούς και τους νοσηλευτές, έδωσε και η ίδια τιτάνιο αγώνα, αλλά δεν τα κατάφερε, µε αποτέλεσµα να καταλήξει το πρωί της 27ης Μαρτίου 2026.

Η απώλεια αυτή αφορά πρωτίστως την οικογένειά µας. Όσα όµως ζήσαµε αυτές τις 34 ηµέρες στο νοσοκοµείο, θεωρώ ότι αξίζει να καταγραφούν, γιατί αφορούν όλους.

Μέσα σε αυτό το διάστηµα είδα γιατρούς και νοσηλευτές της πρώτης γραµµής να εργάζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, δίνοντας πραγµατικό αγώνα για τους ασθενείς τους.

Είδα επίσης τις συνέπειες µιας κατάστασης που, κατά τη γνώµη πολλών, αντανακλά τη σταδιακή αποδυνάµωση του Συστήµατος Υγείας: ελλείψεις προσωπικού, µετακινήσεις γιατρών από άλλες περιοχές για την κάλυψη αναγκών, ακόµη και συνταξιούχους γιατρούς να συνδράµουν.

Είδα µια νευρολογική κλινική να στηρίζεται στην υπερπροσπάθεια των ανθρώπων της. Τη ∆ιευθύντριά της να εργάζεται άοκνα, παρ’ ότι παραιτηθείσα από τα τέλη του 2025, µόνο και µόνο για να µην κλείσει η κλινική. Σε δισέλιδη ανακοίνωσή της εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αναγκάζεται να υποβάλει την παραίτησή της µετά από 24 χρόνια στο ΕΣΥ.

Είδα τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο Χανίων για τις απαράδεκτες, όπως περιγράφουν, και επικίνδυνες καταστάσεις που διαµορφώνονται.

Είδα ακόµα την πρόσφατη, έντονη ανακοίνωση του ∆ικηγορικού Συλλόγου Χανίων για το θέµα και τη συνάντηση που ζήτησε µε τη ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου.

Είδα -και ειλικρινά δεν κατάλαβα ποτέ- την, κατά τη γνώµη µου, προβληµατική ρύθµιση (το πρωτόκολλο όπως µου το είπαν), σύµφωνα µε την οποία οι άνω των 70 ετών (χάρη µας κάνουν που δεν µας πάνε από τα 65) νευρολογικοί ασθενείς, οδηγούνται αντί της νευρολογικής στην παθολογική κλινική. Κι εγώ που άκουγα σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας τον Καθηγητή Τσιόδρα να λέει ότι οι άνω των 65 ετών και οι έχοντες υποκείµενο νόσηµα χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και προφύλαξη! Βλέποντας αυτά µε τα µάτια µου και µαθαίνοντας εκ των ένδον πόσοι φεύγουν κάθε ηµέρα από ενδονοσοκοµειακή λοίµωξη, γεννήθηκε µέσα µου η πικρή σκέψη: µήπως, τελικά, τέτοιες καταστάσεις λειτουργούν ως µια σκοτεινή συνιστώσα στη λύση του ασφαλιστικού µας προβλήµατος;

∆εν γράφω τα παραπάνω σαν καταγγελία για να αποδώσω ευθύνες, αλλά περισσότερο σαν πρόσκληση για αφύπνιση και δράση. Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Χανίων, ένας ζωντανός σύλλογος µε αναπεπταµένες τις κεραίες του µέσα στην κοινωνία των Χανίων, όπως προείπα, έχει ήδη κινητοποιηθεί. Μήπως, λοιπόν, όλοι µαζί, φορείς και ιδιώτες, θα πρέπει πανελλαδικά να κινητοποιηθούµε; Να αντιδράσουµε στη διάλυση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας τώρα, που η φωτιά καίει ακόµα το σπίτι του γείτονα πριν να φτάσει στο δικό µας;

*O Μανώλης Κουφάκης είναι δρ µηχανικός π. δ/ντής ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.

