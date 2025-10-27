33 βαθμούς στα Χανιά – 6 στο Νευροκόπι!

27 Οκτώβρη στα Χανιά με κοντομάνικα και κλιματιστικά, την ώρα που στη Β. Ελλάδα ο καιρός… απαιτεί τζάκι και βαριά μπουφάν!

Σύμφωνα με τα στοιχεία του METEO, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, καταγράφηκαν ως εξής στη χώρα μας:

• Σούδα 33,8

• Χανιά – κέντρο 33.7

• Βρύσες 33,7

• Μάλια Ηρακλείου 33,7

• Νεροκούρου 33,3

• Ηράκλειο 33,3

• Πλατανιά 33,3

• Ακρωτήρι 33,2

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι ελάχιστες θερμοκρασίες στην χώρα καταγράφηκαν ως εξής:

• Οχυρό Νευροκοπίου 6,7

• Τζερμιάδο Λασιθίου 6,7

• Πειρθώρι Νευρκοκοπίου 7,9

• Παρανέστι Δράμας 8,4

•Νεάπολη Κοζάνης 8,5

•Νευροκόπι 8,8

•Βυτίνα Αρκαδίας 9

•Δεσκάτη 9,6