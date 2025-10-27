33 βαθμούς στα Χανιά – 6 στο Νευροκόπι!

27 Οκτώβρη στα Χανιά με κοντομάνικα και κλιματιστικά, την ώρα που στη Β. Ελλάδα ο καιρός… απαιτεί τζάκι και βαριά μπουφάν!
Σύμφωνα με τα στοιχεία του METEO, οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, καταγράφηκαν ως εξής στη χώρα μας:
• Σούδα 33,8
• Χανιά – κέντρο 33.7
• Βρύσες 33,7
• Μάλια Ηρακλείου 33,7
• Νεροκούρου 33,3
• Ηράκλειο 33,3
• Πλατανιά 33,3
• Ακρωτήρι 33,2
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι ελάχιστες θερμοκρασίες στην χώρα καταγράφηκαν ως εξής:
• Οχυρό Νευροκοπίου 6,7
• Τζερμιάδο Λασιθίου 6,7
• Πειρθώρι Νευρκοκοπίου 7,9
• Παρανέστι Δράμας 8,4
•Νεάπολη Κοζάνης 8,5
•Νευροκόπι 8,8
•Βυτίνα Αρκαδίας 9
•Δεσκάτη 9,6