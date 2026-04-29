32 μετάλλια για τα προαγωνιστικά του ΝΟΧ στην Καλαμάτα (φωτ.)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Πλούσιοι σε εμπειρίες και διακρίσεις επέστρεψαν από την Καλαμάτα οι αθλητές και οι αθλήτριες της προαγωνιστικής ομάδας κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, όπου συμμετείχαν στο 9ο Κύπελλο “Σπύρος Κοντόπουλος”.

Τα νεαρά παιδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα γεμάτο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, λαμβάνοντας για μία ακόμη χρονιά μέρος σε μια διοργάνωση που συγκέντρωσε εκατοντάδες συμμετοχές από την Πελοπόννησο, την Αττική, το Ιόνιο και την Κρήτη.

Συνολικά, ο απολογισμός για τον ΝΟ Χανίων ήταν ιδιαίτερα θετικός, με 32 μετάλλια, που τον έφεραν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, οι επιδόσεις των αθλητών ανταμείφθηκαν με την κατάκτηση 5 χρυσών, 16 ασημένιων και 11 χάλκινων μεταλλίων.

Αναλυτικά οι επιδόσεις τους:

Χρυσά μετάλλια
• Δασκαλάκη Φρειδερίκη (κορίτσια 12 ετών) 50μ. ύπτιο 40.60
• Μυλωνάκης Νεκτάριος (αγόρια 10 ετών) 50μ. ύπτιο 42.54
• Μυλωνάκης Νεκτάριος (αγόρια 10 ετών) 100μ. ύπτιο 1:30.74
• Μυλωνάκης Νεκτάριος (αγόρια 10 ετών) 200μ. ελεύθερο 2:58.12
• Κοκολογιάννης Αλέξανδρος (αγόρια 12 ετών) 100μ. ύπτιο 1:21.88

Ασημένια μετάλλια
• Τωμαδάκη Μαρία (κορίτσια 12 ετών) 50μ. ύπτιο 41.33
• Χαβαλεδάκη Ευτυχία (κορίτσια 12 ετών) 50μ. ελεύθερο 31.78
• Παπαδομανωλάκη Βασιλική (κορίτσια 11 ετών) 50μ. ύπτιο 46.51
• Βουράκη Δήμητρα (κορίτσια 10 ετών) 50μ. ελεύθερο 35.86
• Μπιτσούκου Ελίσα (κορίτσια 10 ετών) 100μ. ύπτιο 1:36.79
• Κοκολογιάννης Αλέξανδρος (αγόρια 12 ετών) 200μ. ύπτιο 2:58.80
• Βροντάκης Κωνσταντίνος (αγόρια 11 ετών) 50μ. πρόσθιο 44.32
• Βροντάκης Κωνσταντίνος (αγόρια 11 ετών) 100μ. πρόσθιο 1:36.69
• Φλεμετάκης Μιχαήλ (αγόρια 11 ετών) 50μ. ύπτιο 38.73
• Φλεμετάκης Μιχαήλ (αγόρια 11 ετών) 100μ. ύπτιο 1:23.02
• Φλεμετάκης Μιχαήλ (αγόρια 11 ετών) 200μ. ύπτιο 2:56.50
• Παπαδερός Νέαρχος (αγόρια 11 ετών) 50μ. ελεύθερο 32.41
• Τζέουντι Τιάγκο (αγόρια 10 ετών) 50μ. ύπτιο 44.20
• Τζέουντι Τιάγκο (αγόρια 10 ετών) 50μ. ελεύθερο 36.41
• Σαραντώνης Ιωάννης (αγόρια 10 ετών) 50μ. πρόσθιο 50.59
• Μυλωνάκης Νεκτάριος / Σαραντώνης Ιωάννης / Κρίκου Δήμητρα / Βουράκη Δήμητρα 4×50μ. μικτή ομαδική mixed (10 ετών) 2:57.48

Χάλκινα μετάλλια
• Γεωργακάκη Μαρίνα (κορίτσια 12 ετών) 100μ. πρόσθιο 1:36.92
• Αγαπητού Αικατερίνη (κορίτσια 11 ετών) 200μ. πρόσθιο 3:59.77
• Κρίκου Δήμητρα (κορίτσια 10 ετών) 200μ. μικτή ατομική 3:35.15
• Βεντούρης Παναγιώτης (αγόρια 12 ετών) 50μ. πεταλούδα 36.08
• Βεντούρης Παναγιώτης (αγόρια 12 ετών) 100μ. πεταλούδα 1:30.13
• Παπαδερός Νέαρχος (αγόρια 11 ετών) 100μ. ελεύθερο 1:13.72
• Βροντάκης Κωνσταντίνος (αγόρια 11 ετών) 200μ. πρόσθιο 3:31.52
• Τζόνε Ντάρσλι (αγόρια 11 ετών) 50μ. ύπτιο 43.19
• Σαραντώνης Ιωάννης (αγόρια 10 ετών) 100μ. πρόσθιο 1:54.58
• Λιγοξυγκάκης Ιωάννης (αγόρια 10 ετών) 50μ. ελεύθερο 37.79
• Φλεμετάκης Μιχαήλ / Αγαπητού Αικατερίνη / Μαυρίδης Φίλιππος / Σπερελάκη Μαριαλένα 4×50μ. μικτή ομαδική mixed (11 ετών) 2:43.93

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

