30 ώρες έκαιγε η φωτιά στο USS “G. Ford” – Ρότα για Σούδα έβαλε το αεροπλανοφόρο

Ρότα για την ναυτική βάση της Σούδας στο Μαράθι έβαλε, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford», για ανεφοδιασμό αλλά και πιθανόν για να διερευνηθούν τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε προ ημερών στο εσωτερικό του.

Μάλιστα, όπως αναφέρει δημοσίευμα των New York Times, πάνω από 30 ώρες χρειάστηκαν για να σβήσει η φωτιά στο αεροπλανοφόρο.

Το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές από την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αναφέρει ότι «οι συνθήκες για το πλήρωμα και την αεροπορική πτέρυγα των περίπου 4.500 ατόμων που βρίσκονται στο πλοίο, αξίας 13 δισ. δολαρίων, απέχουν πολύ από το να θεωρούνται ιδανικές. Περίπου 600 ναύτες έχασαν τα κρεβάτια τους στη φωτιά και κοιμούνται σε τραπέζια ή στο πάτωμα, ενώ πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πλύνουν τα ρούχα τους».

Επιπλέον, δύο ναύτες νοσηλεύτηκαν με τραύματα που δεν απειλούσαν τη ζωή τους, ενώ δεκάδες μέλη του πληρώματος εισέπνευσαν καπνό.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού και αναφορές μελών του πληρώματος, η πυρκαγιά ξέσπασε στο κεντρικό πλυντήριο του πλοίου, σύμφωνα με πληροφορίες, στον αεραγωγό ενός στεγνωτήριου πριν εξαπλωθεί μέσω των αεραγωγών σε διάφορα άλλα σημεία του σκάφους.

Η πυρκαγιά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο, αφού οι ναύτες πάλεψαν με τις φλόγες για πάνω από 24 ώρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της “Καθημερινής”, το αεροπλανοφόρο που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή, θα επιστρέψει στη Σούδα την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ενα σενάριο που εξετάζεται είναι η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στα πλυντήρια του πλοίου, να προκλήθηκε εκούσια από μέλη του πληρώματος, προκειμένου να τερματιστεί η αποστολή τους, καθώς συμμετέχουν σε επιχειρήσεις για πάνω από 10 μήνες.

Στη Μέση Ανατολή παραμένουν τα δύο άλλα αμερικανικά πλοία, το USS George Bush και το USS Abraham Lincoln.

Το «USS Gerald R. Ford» βρίσκεται σε αποστολές για 10 μήνες. Εφόσον μείνει στη θάλασσα έως τα μέσα Απριλίου θα «σπάσει» το ρεκόρ της πιο μακροχρόνιας αποστολής μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, το οποίο αυτή τη στιγμή το κατέχει το «USS Abraham Lincoln», με 294 ημέρες το 2020.

Στο πλήρωμα έχει διαμηνυθεί ότι ενδέχεται να συνεχίσει τις επιχειρήσεις έως τον Μάιο, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να συμπληρώσει έναν ολόκληρο χρόνο στη θάλασσα. Τις τελευταίες εβδομάδες, μεταφέρθηκε από τη Βενεζουέλα, όπου συμμετείχε στην επιχείρηση ανατροπής του Μαδούρο, προς τη Μέση Ανατολή.

Υπό αυτό το πρίσμα –και με δεδομένες τις αντιδράσεις για την κατάσταση που επικρατεί στο πλοίο– οι ΗΠΑ, γράφουν οι NYT, εξετάζουν το ενδεχόμενο να αντικατασταθεί στη Μέση Ανατολή από το «USS George H.W. Bush».

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Υπενθυμίζεται ότι την αντίδραση της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων προκάλεσε το ενδεχόμενο επιστροφής στην Σούδα του αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford.

Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ειρήνης καλεί σε συλλαλητήριο την Παρασκευή 20/3/2026 στις 19:00 στην Αγορά.

Η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων καλεί τα εργατικά σωματεία, τους αγροτικούς συλλόγους, αυτοαπασχολούμενους, φοιτητές, μαθητές, γενικότερα τους φορείς του μαζικού κινήματος των Χανίων να πάρουν αποφάσεις, να ενημερώσουν τα μέλη τους και να συμμετέχουν μαζικά στην κινητοποίηση.