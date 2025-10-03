30 χρόνια προσφοράς από το ΚΗΦΑμεΑ Χανίων

■ Φιλοξενεί 25 παιδιά και νέους µε εγκεφαλική παράλυση και βαριά νοητική υστέρηση

Τριάντα χρόνια προσφοράς συµπληρώνει φέτος το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας και Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία (ΚΗΦΑΑΜΕΑ) Χανίων.

Στην αδιάκοπη λειτουργία του, όλα αυτά τα χρόνια, φιλοξενεί 25 παιδιά και νέους µε εγκεφαλική παράλυση – σπαστική τετραπληγία και βαριά νοητική υστέρηση, τα οποία δεν µπορούν να φιλοξενηθούν σε καµία άλλη δοµή στο νοµό.

Με αφορµή τα γενέθλια του ΚΗΦΑΑΜΕΑ, γράφουν σήµερα στα “Χανιώτικα νέα” οι εργαζόµενοι του Κέντρου για το ρόλο του, την προσφορά του και τη δουλειά τους.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ Χανίων

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Κινητικά και Νοητικά Υστερούντων Ατόµων Χανίων «Η ΣΤΟΡΓΗ», ο οποίος αποτελείται αποκλειστικά από γονείς των παιδιών που φιλοξενούµε, το 1995 ίδρυσε το Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ (κέντρο ηµερήσιας φροντίδας και απασχόλησης ατόµων µε αναπηρία).

Εδώ και 30 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας το Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ φιλοξενεί 25 παιδιά και νέους µε εγκεφαλική παράλυση- σπαστική τετραπληγία και βαριά νοητική υστέρηση, (πολυανάπηρα παιδιά τα οποία δεν µπορούν να φιλοξενηθούν σε καµία άλλη δοµή στο νοµό) µε βασικό µας στόχο τόσο την εξειδικευµένη φροντίδα όσο και την κοινωνικοποίηση των παιδιών.

Αυτή τη στιγµή λειτουργούµε καθηµερινά από τις 6:30πµ έως τις 21:00µµ, και το Σάββατο από τις 7:00πµ έως τις 16:00µµ, µεταφέρουµε από και προς το κέντρο µας τα παιδιά µε ιδιόκτητο σχολικό λεωφορείο. Στα παιδιά µας παρέχεται ολοκληρωµένο πρόγραµµα θεραπειών, το οποίο περιλαµβάνει: φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη παιδιών αλλά και των γονέων τους µε λειτουργία εβδοµαδιαίας οµάδας υποστήριξης. Εκτός των θεραπειών, παρέχεται ολοκληρωµένο πρόγραµµα ψυχαγωγίας, µουσικοθεραπείας, εκδροµών σε ιππικό όµιλο µε θεραπευτικούς σκοπούς, αλλά και γενικότερη ατοµική φροντίδα.

Το Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ απασχολεί 16 άτοµα ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων. Το Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ είναι µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτευόµαστε από το Υπουργείο Εργασίας, από την Περιφέρεια Κρήτης και από τον ∆ήµο Χανίων. Το Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ δεν επιχορηγείται από το ελληνικό δηµόσιο, αλλά έχει σταθερή χρηµατοδότηση από τα ασφαλιστικά ταµεία των παιδιών (ΕΟΠΥΥ), όσων αφορά τα µηνιαία λειτουργικά έξοδα στο σύνολο τους. Φυσικά όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας έχουµε δίπλα µας και τους Χανιώτες συµπολίτες µας, των οποίων οι δωρεές αποτελούν κύρια πηγή εσόδων και βοηθάνε στην λειτουργία του κέντρου µας, εκτός όµως από το οικονοµικό κοµµάτι µας παρέχουν το πιο σηµαντικό, ηθική υποστήριξη και δύναµη να συνεχίζουµε το έργο µας.

Λόγω των αυξηµένων αναγκών το 2009 ξεκινήσαµε να χτίζουµε το δικό µας κτίριο σε οικόπεδο που µας παραχωρήθηκε δωρεάν από το µοναστήρι της Χρυσοπηγής, το κτίριο είναι συνολικά 650 τετραγωνικά µέτρα, υπερσύγχρονο και αποπερατώθηκε το 2023. Όλες µας οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην εµπειρία και την εξειδικευµένη γνώση που έχει αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια να αξιοποιηθεί προς κοινό όφελος , σε χώρο που διευκολύνει ακόµη περισσότερο την παροχή εξειδικευµένης φροντίδας σε ακόµη περισσότερους συµπολίτες µας που όχι µόνο το έχουν ανάγκη αλλά και το δικαιούνται.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΠΛΑΝΙ∆ΟΥ: «30 χρόνια αγάπης προς τα παιδιά»

Η προϊσταµένη – κοινωνική λειτουργός Αγγελική Καπλανίδου, σηµειώνει:

«Για εµένα 30 χρόνια λειτουργίας του ΚΗΦΑΑΜΕΑ Χανίων, σηµαίνουν 30 χρόνια προσφοράς, ελπίδας και αγάπης προς τα παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση, σπαστική τετραπληγία και βαριά νοητική υστέρηση. 30 χρόνια ανακούφισης και φροντίδας των οικογενειών που σηκώνουν καθηµερινά µε αξιοπρέπεια το δικό τους σταυρό, κάποιες φορές µε λιγοστούς συνοδοιπόρους. Τριάντα χρόνια δεν είναι απλώς µια διαδροµή. Είναι οι χιλιάδες µικρές στιγµές που έγιναν ιστορίες των πρώτων γονιών που τόλµησαν να διεκδικήσουν για τα παιδιά τους το αυτονόητο, να είναι σε ένα εξειδικευµένο θεραπευτικό πλαίσιο που συνδυάζει τη φροντίδα µε τον επαγγελµατισµό.

Είναι τα βλέµµατα που συναντήθηκαν, τα χέρια που πιάστηκαν, οι ψυχές που τόλµησαν. Ως κοινωνική λειτουργός και προϊσταµένη του ΚΗΦΑΑΜΕΑ εδώ και 16 χρόνια, ποτέ δεν ένιωσα ότι ο ρόλος µου είναι να “καθοδηγώ”. Αντίθετα, τον βλέπω σαν µια διαρκή υπενθύµιση: να αγαπάς τον άνθρωπο, όποιος κι αν είναι αυτός,

να δίνεις χώρο, για να αναπνέει και να αναπτύσσεται η ψυχή. Στο ΚΗΦΑΑΜΕΑ δεν «φροντίζουµε απλώς». Εδώ µαθαίνουµε ξανά τι σηµαίνει ανθρώπινη αξία, πώς η διαφορετικότητα γίνεται δύναµη, πώς η αγάπη µπορεί να είναι πράξη και όχι απλώς λέξη. Τριάντα χρόνια µετά, αυτό που γιορτάζουµε δεν είναι µόνο η διάρκεια, αλλά η αλήθεια: ότι κάθε άνθρωπος δικαιούται χώρο να είναι ο εαυτός του.

Και όταν του τον δίνεις, κάνει θαύµατα.

Αν η διαδροµή είναι εύκολη? Όχι, το έργο όµως είναι µεγάλο και το κίνητρο καθαρό. Στο δικό µας χώρο ξέρουµε πως καθηµερινά ο ένας θα υποστηρίξει τον άλλον. Τριάντα χρόνια τώρα, το ΚΗΦΑΑµεΑ στέκεται απέναντι σε µια πολιτεία που συχνά βολεύεται να κοιτά αλλού.

Μια πολιτεία που µιλάει για «διαφορετικότητα», αλλά την ίδια στιγµή οριοθετεί, αποκλείει, ορίζει ποιος χωράει και ποιος όχι.

Εδώ όµως, καθηµερινά, αποδεικνύεται κάτι απλό και ανατρεπτικό:

ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να «διορθωθεί» και σε αυτό η τοπική κοινωνία ήταν πάντα δίπλα µας.

Ως κοινωνική λειτουργός και προϊσταµένη, αρνούµαι να δω τον άνθρωπο σαν «πελάτη υπηρεσιών». Τον βλέπω σαν καθρέφτη της δικής µας ανθρωπιάς. Τριάντα χρόνια ΚΗΦΑΑΜΕΑ σηµαίνουν τριάντα χρόνια αγώνα ενάντια στη σιωπή και στην αδιαφορία.

Και όσο συνεχίζουµε, δεν θα λέµε «µπράβο που αντέξαµε».

Θα λέµε: µπράβο που δεν παραιτηθήκαµε από το όνειρο µιας κοινωνίας που τους χωράει όλους».

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η: «Είναι κοµµάτι της ζωής µου»

Η Προϊσταµένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Καλλιόπη ∆ηµητριάδη, γράφει:

«Σήµερα που το κέντρο µας γιορτάζει 30 χρόνια, νιώθω πως γιορτάζω κι εγώ· γιατί εδώ βρίσκοµαι τα τελευταία 27 χρόνια ως νοσηλεύτρια. Θυµάµαι τα πρώτα µου βήµατα… όλα ξεκίνησαν σε ένα µικρό σπίτι. Ένας ζεστός χώρος, γεµάτος αγάπη αλλά και περιορισµούς. Με τον καιρό οι ανάγκες µεγάλωναν – και µαζί τους µεγάλωνε και το όνειρο: να αποκτήσουν τα παιδιά µας έναν χώρο αντάξιο της φροντίδας που δικαιούνταν.

Και έτσι, σιγά σιγά, φτάσαµε εδώ. Σε έναν πρότυπο ιδιωτικό χώρο, φτιαγµένο για τις ανάγκες τους. Σ’ αυτόν τον χώρο ο ρόλος του νοσηλευτή είναι καθοριστικός. Φροντίζουµε για τη µεταφορά, τη σίτισή τους, την υγιεινή τους και τη φαρµακευτική τους αγωγή. Αντιµετωπίζουµε µε ψυχραιµία και υπευθυνότητα ακόµη και τις πιο δύσκολες καταστάσεις, όπως οι επιληπτικές κρίσεις, πάντα µε στόχο την ασφάλεια των ανθρώπων µας.

Είµαστε τα χέρια και τα πόδια τους. Η φωνή τους όταν δεν µπορούν να εκφραστούν. Η αγκαλιά όταν χρειάζονται στήριξη. Η παρουσία που τους δίνει ασφάλεια. Είµαστε εκεί για κάθε µικρή ή µεγάλη τους ανάγκη.

Συνεργαζόµαστε στενά µε τους γιατρούς του κέντρου µας: τον κ. Λαδάκη Κωνσταντίνο, νευρολόγο και επιστηµονικό µας διευθυντή, και τον κ. Γαλανάκη Χρήστο, γιατρό γενικής ιατρικής, ώστε να παρέχουµε την καλύτερη προληπτική και ιατρική υποστήριξη.

Όλα αυτά τα χρόνια έχω ζήσει συγκινήσεις, χαρές και λύπες. Κάθε µέρα όµως ξέρω γιατί βρίσκοµαι εδώ. Γιατί αυτή η δουλειά δεν είναι για όλους· είναι για όσους µπορούν να βλέπουν µε την καρδιά. Για µένα είναι κοµµάτι της ζωής µου. Εδώ έµαθα πως η δύναµη κρύβεται στην ψυχή, πως η διαφορετικότητα είναι πλούτος και πως το χαµόγελο είναι ελπίδα.

30 χρόνια πορείας. 30 χρόνια προσφοράς.

Από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΚΗΦΑΑΜΕΑ, χρόνια πολλά!

Χρόνια πολλά σε όλους µας».

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ: «Παιδιά µας είναι»

Η Εργοθεραπεύτρια, Ελένη Γιακουµάκη, σηµειώνει:

«Η δοµή του ΚΗΦΑΑΜΕΑ φέτος γιορτάζει τα τριάντα χρόνια λειτουργίας του.

Τριάντα χρόνια που µε πολλή φροντίδα, αδιάλειπτα και µε ενσυναίσθηση φροντίζει τα παιδιά µας. Γιατί παιδιά µας είναι. Κάθε παιδί µε ειδικές ικανότητες είναι παιδί µας και δικαιούται να µεγαλώνει µέσα σε ένα χώρο που θα του προσφέρεται καθετί που καλύπτει τις ανάγκες του και θα το βοηθά να εξελίσσεται. Μέσα από την αλληλεπίδραση του µε όλους εµάς τους θεραπευτές, τους παιδαγωγούς, τους νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό.

Στα 13 χρόνια που υπηρετώ µε χαρά και ευθύνη ως εργοθεραπεύτρια στο κέντρο µας, µπορώ να βεβαιώσω ότι στον χώρο της εργοθεραπείας δηµιουργούνται ευκαιρίες ώστε κάθε παιδί, µέσα από δραστηριότητες προσαρµοσµένες στις ανάγκες του, να ανακαλύπτει τρόπους να εκφράζεται και να αποκαλύπτει τις δυνατότητες του. Το έργο και η ανθρώπινη επαφή γίνονται θεραπευτικά εργαλεία. Η εργοθεραπεία στηρίζει την ανάπτυξη κινητικών, γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων µε τρόπο ευχάριστο και προσαρµοσµένο στις ανάγκες του καθενός, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση του.

Κάθε δραστηριότητα γίνεται αφορµή για έκφραση, χαρά και δηµιουργικότητα ενώ το γέλιο και οι στιγµές χαλάρωσης αποτελούν στόχο του εργοθεραπευτή. Όταν η θεραπεία γίνεται µε αγάπη τότε τα παιδιά µεγαλουργούν και ξεπερνούν τον εαυτό τους.

Αυτό είναι το ΚΗΦΑΑΜΕΑ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ: «Κατάθεση ψυχής»

Η Παιδαγωγός, Χριστίνα Τσουκαλά, αναφέρει:

«Η δοµή µας φέτος γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Ως παιδαγωγός εργάζοµαι εδώ τα τελευταία 16 χρόνια και νιώθω µεγάλη τιµή που έχω σταθεί δίπλα σε πολλά από αυτά τα παιδιά βλέποντας τα να µεγαλώνουν. Η εµπειρία αυτή δεν αποτελεί απλώς επαγγελµατική διαδροµή αλλά και προσωπική κατάθεση ψυχής καθώς µέσα από τη σχέση µας µαθαίνω καθηµερινά την αξία την υποµονής, της δύναµης και την ανιδιοτελούς προσφοράς. Η δοµή µας δεν είναι µόνο ένας χώρος απασχόλησης αλλά και στήριξης για τα παιδιά και τις οικογένειες τους αλλά µια µεγάλη οικογένεια όπου κάθε παιδί βρίσκει την αποδοχή, τη φροντίδα και την αγάπη που του αξίζει. Στην τάξη µας µοιραζόµαστε δραστηριότητες όπως παζλ, παραµύθια, ζωγραφική, µουσική τραγούδι, συζήτηση, οµαδικά παιχνίδια και παιχνίδια γνώσεων. Μέσα από αυτά καλλιεργούνται η φαντασία, η συνεργασία και η επικοινωνία, ενώ τα παιδιά αντλούν χαρά και αυτοπεποίθηση. Αυτές οι στιγµές είναι που δίνουν νόηµα στη δική µου παρουσία δίπλα τους!».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΛΟΥ∆ΑΚΗΣ: Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας

Ο Φυσικοθεραπευτής, Γιώργος Σηφαλουδάκης, σηµειώνει:

«Τα άτοµα µε βαριά νοητική αναπηρία πολύ συχνά παρουσιάζουν και κινητικά προβλήµατα τα οποία περιορίζουν τις σωµατικές τους ικανότητες. Στην αντιµετώπιση αυτού του θέµατος µεγάλο ρόλο έχει η φυσικοθεραπεία. Ο φυσικοθεραπευτής, µετά απο λεπτοµερή αξιολόγηση του εκάστοτε θεραπευόµενου, προσφέρει εξατοµικευµένα προγράµµατα θεραπείας µε στόχο την αντιµετώπιση κινητικών ελλειµµάτων και λοιπών προβληµάτων, όπως η µυική σπαστικότητα, η έλλειψη ισορροπίας και οι παραµορφώσεις του ερειστικού συστήµατος. Απώτερος σκοπός είναι η βελτίωση της λειτουργικης ικανότητας και των καθηµερινών δυνατοτήτων των φιλοξενούµενων».

ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΑΝΤΕΛΟΥ: «Τα παιδιά αυτά να ακουστούν!»

Η Ψυχολόγος, Ευανθία Μαντέλου, σηµειώνει: «Η συνεισφορά του Ψυχολόγου στη δοµή του Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ “Η Στοργή” που φιλοξενεί πολυανάπηρα παιδιά είναι πολυεπίπεδη και εκτιµάται ως απολύτως κρίσιµη τόσο για την υποστήριξη των ίδιων των παιδιών όσο και για τις οικογένειες τους. Η δοµή µας αντιλαµβάνεται πλήρως ότι υπάρχουν παιδιά που πολλές φορές θεωρούνται ότι “δεν έχουν φωνή”, καθόσον για πολλά από αυτά η λεκτική επικοινωνία είναι περιορισµένη ή ανύπαρκτη. Για το λόγο αυτό κρίνεται, από πλευράς µας, επιβεβληµένη η ανάγκη τα παιδιά αυτά να ακουστούν! Έτσι, ο Ψυχολόγος µε εξειδικευµένες γνώσεις και εργαλεία, µπορεί να “ακούσει” µέσα από τη συµπεριφορά, τις εκφράσεις και τις αντιδράσεις τους. Μέσα από αισθητηριακές δραστηριότητες, παιχνίδι, µουσική ή ακόµη και απλή παρουσία ενισχύει τη συναισθηµατική ασφάλεια του παιδιού και συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του, εστιάζοντας σε ό,τι µπορεί να κάνει το παιδί αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και όχι µόνο τις δυσκολίες. Ο Ψυχολόγος δεν λειτουργεί µόνος του αλλά συνεργάζεται στενά, σε καθηµερινή βάση, µε το λοιπό ειδικό επιστηµονικό προσωπικό του Κέντρου για τη διαµόρφωση ενός εξατοµικευµένου πλάνου υποστήριξης του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Αυτή η συνεργασία διασφαλίζει ότι το κάθε παιδί αντιµετωπίζεται ολιστικά, όχι µόνο µε βάση τη διάγνωση, αλλά µε βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και την προσωπικότητα του. Φυσικά, δεν µπορεί να υπάρξει ολοκληρωµένη φροντίδα χωρίς τη στήριξη της οικογένειας και για το λόγο αυτό ο Ψυχολόγος λειτουργεί και ως γέφυρα ανάµεσα στη δοµή και την οικογένεια, προσφέροντας συµβουλευτική, ενηµέρωση και κυρίως κατανόηση. Για πολλούς γονείς, η συνύπαρξη µε βαριά αναπηρία είναι ένα µακρύ ταξίδι. Η παρουσία, λοιπόν, ενός ειδικού που δεν κρίνει, αλλά καταλαβαίνει µπορεί να κάνει όλη τη διαφορά. Ο Ψυχολόγος δεν κρατά χειρουργικά εργαλεία ούτε χρησιµοποιεί φάρµακα. Κρατά, όµως κάτι εξίσου σηµαντικό: τη δυνατότητα να βλέπει τον άνθρωπο πίσω από τη δυσκολία. Αυτό λειτουργεί ως υπενθύµιση πως κάθε ζωή, όσο διαφορετική και αν είναι, έχει αξία! Σε έναν κόσµο που τρέχει µε ταχύτητα και δεν σταµατά για τους πιο αδύναµους, η δουλειά του Ψυχολόγου είναι να σταθεί, να κοιτάξει και να νοιαστεί. Γιατί εκεί που οι άλλοι βλέπουν “αναπηρία”, εκείνος βλέπει “Τον Άνθρωπο”!».

Επιµέλεια: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΒΙΑΚΗΣ