30 χρόνια «Γαία»: Η Ευαγγελία Μυλωνάκη µιλά για το συνεταιριστικό επιχείρηµα που επένδυσε στα βιολογικά προϊόντα

Εµαθε τους Χανιώτες τα βιολογικά προϊόντα, στήριξε και ενίσχυσε την παραγωγή τους, προχώρησε στην υλοποίηση “πράσινων” πολιτικών από πολύ νωρίς.

Ο αστικός συνεταιρισµός “Γαία” συµπληρώνει 30 χρόνια ύπαρξης και γιορτάζει την πορεία τους προς την τέταρτη δεκαετία µε ένα διήµερο την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου µε ενδιαφέρουσες συζητήσεις για όλα τα κρίσιµα ζητήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα ο αγροδιατροφικός χώρος.

H γεωπόνος και διευθύντρια του συνεταιρισµού κ. Ευαγγελία Μυλωνάκη, µιλάει στα “Χ.ν.” για το διήµερο και την πορεία της “Γαίας” αυτά τα χρόνια.

• Γιορτάζεται τα 30 σας χρόνια µε ένα διήµερο γεµάτο συζητήσεις για όλα τα µεγάλα θέµατα που αφορούν τον αγροδιατροφικό τοµέα. Γιατί το επιλέξατε αυτό ;

Βλέπουµε πια ότι έχουν έρθει πολλά νέα θέµατα στο προσκήνιο. Έχουµε το µεγάλο πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής, τη βιώσιµη γεωργία, την αναγεννητική γεωργία ,την υγιεινή διατροφή , το δίκαιο εµπόριο! Όλα αυτά µας προβληµατίζουν και µας ενδιαφέρουν ως συνεταιρισµός. Κοιτάµε να τα αναδείξουµε µέσα από τις οµιλίες µας, να ενηµερώσουµε τον κόσµο όσο µπορούµε, να ευαισθητοποιήσουµε τη νέα γενιά.

• Σε σύγκριση µε την έναρξη της “Γαία”, βλέπετε τα βιολογικά προϊόντα να έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσµου ; Οι Χανιώτες είναι πιο δεκτικοί;

Σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά πράγµατα, παρόλο που η οικονοµική κατάσταση της χώρας δεν είναι καλή και πολύς κόσµος δυσκολεύεται. Παρ’ όλα αυτά προτιµάει να δώσει τα χρήµατα του ώστε να αγοράσει κάτι καλό και ας πάρει µικρότερη ποσότητα. ∆ηλαδή τον ενδιαφέρει πια η υγεία του, τον ενδιαφέρει το παιδί του να τρέφεται σωστά, να ξέρει ότι θα πάρει ποιοτικό προϊόν και όχι κάτι µαζικής παραγωγής που δεν ξέρει από που έχει προέλθει και τι υπολείµµατα έχει µέσα. Οι Χανιώτες εµπιστεύονται τη “Γαία” για αυτό και υπάρχουµε ακόµα. Είµαστε- δόξα στο Θεό – καλά , µας εµπιστεύονται, µας προτιµούν οι Χανιώτες και εµείς συνεχίζουµε να τους ενηµερώνουµε, να πηγαίνουµε σε σχολεία, κατασκηνώσεις, να ενδιαφερόµαστε για αυτούς και αυτοί για µας.

• Θυµόµαστε τη “Γαία” σε ένα µικρό, υπόγειο µαγαζί το 1996. Έχουν αλλάξει πολλά από τότε, ποιες ήταν οι µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίσατε σε αυτές τις τρεις δεκαετίες ;

Όταν ξεκίνησα εγώ το 2000 , κάναµε πολύ µεγάλη προσπάθεια να ενηµερώσουµε, να ακουστούµε, να βάλουµε άτοµα µέσα στα βιολογικά γιατί υπήρχαν ελάχιστα προϊόντα στα ράφια τότε και ελάχιστοι παραγωγοί που πίστευαν και ήθελαν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδροµή γιατί είναι δύσκολο. Ήθελε πολλή εργασία στο χωράφι, πολλά εργατικά χέρια και να πείσεις τους καταναλωτές ότι τους προσφέρεις πραγµατικά ένα βιολογικό προϊόν. Στην πορεία αυτή, ενηµερώσαµε τον κόσµο, βγάλαµε προϊόντα, φτιάξαµε το 2007 το δεύτερο µας κατάστηµα µε δικά µας κεφάλαια χωρίς να έχουµε χρεωθεί σε τράπεζες. Αλλά ξεκίνησε η µεγάλη οικονοµική κρίση.

Για να επιβιώσει η “Γαία” οι εργαζόµενοι του συνεταιρισµού µαζί µε το ∆.Σ. – περάσαµε δύσκολες καταστάσεις σε σηµείο που δεν ξέραµε αν θα καταφέρουµε να επιβιώσουµε- στήριξαν το συνεταιρισµό, τους παραγωγούς µας στήριξαν και αυτοί και µετά από αρκετά χρόνια καταφέραµε να δίνουµε και µέρισµα στους µετόχους µας.

•Στις διαπροσωπικές σας σχέσεις , όταν λέτε ότι εργάζεστε στη “Γαία” τη σχόλια ακούτε ;

Κοιτάξτε ακόµα υπάρχει µία δυσπιστία ως προς τα βιολογικά . Αρκετός κόσµος ξέρει τη “Γαία” και τι προσφέρει αλλά ακόµα µε ρωτάνε “µα αλήθεια είναι βιολογικό;” Άρα υπάρχει ακόµα κόσµος που θέλει να ενηµερωθεί , που τρώει το βιολογικό αλλά δεν είναι σίγουρος, θέλει ακόµα ενηµέρωση γι’ αυτό και η ενηµέρωση είναι η πρώτη µας προτεραιότητα.

• Θέλετε να µας αναφέρετε κάποιες προσωπικότητες που πέρασαν από τη “Γαία” ως µέλη του συνεταιρισµού, παραγωγοί που συνέβαλλαν στην πορεία της ;

Είναι πάρα πολλοί, ο πρώτος πυρήνας σίγουρα ο κ. Β. Μπούρµπος, ο Γ. Βλοντάκης, ο Ν. Παγιαυλάς που δυστυχώς δεν είναι πια µαζί µας. Η Εφεντάκη Σοφία, η Ρεξάκη Σοφία δύο πολύ δυναµικές γυναίκες που ακόµα παλεύουν, ο ∆. Βαµβουνάκης που ήταν ο µακροβιότερος πρόεδρος. Και βέβαια όλοι οι πρόεδροι που ήρθαν και ανέλαβαν το ∆Σ γιατί το ∆Σ του συνεταιρισµού δεν πληρώνεται. Εργάζεται από δική του διάθεση , µε εθελοντισµό, λειτουργώντας ιδεολογικά και όλα αυτά θέλουν δουλειά, χρόνο, ώρες και όρεξη για αυτό που κάνεις. Και οι παραγωγοί βέβαια η κ. Ρεξάκη ξεκίνησε το 1997 , ο Θεοδωράκης ο Παντελής το 2000 και συνεχίζουµε µε τα παιδιά του! Και είναι πολλοί έτσι ! Έχουµε και δεύτερη γενιά παραγωγών, απ ‘τον µπαµπά στα παιδιά που είναι πολύ συγκινητικό για µας .

•Οι στόχοι σας για το µέλλον ;

Θέλαµε να ανοίξουµε και ένα τρίτο κατάστηµα, θα δείξει το µέλλον αν µπορεί να γίνει αυτό. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το ιδεολογικό κοµµάτι του συνεταιρισµού, προσπαθούµε να εµπλακούµε σε διάφορες συλλογικότητες γιατί η “Γαία” δεν είναι µόνο εµπορικό κοµµάτι, έχει ιδεολογία. Ήµασταν οι πρώτοι που ξεκινήσαµε τη χάρτινη σακούλα στα ταµεία µας, να δίνουµε την πάνινη τσάντα που τότε ήταν κάτι εξωπραγµατικό αλλά σήµερα βλέπουµε πως είναι απαραίτητη!

Βάλαµε γυάλινα βαζάκια για να σταµατήσουν να χρησιµοποιούν το πλαστικό, υφασµάτινα πουγκιά για να έχουν εκεί οι πελάτες τα όσπρια τους. Πέρα από το εµπορικό κοµµάτι προσπαθήσαµε πάρα πολύ να στηρίξουµε και να προστατεύσουµε το περιβάλλον, για να µειώσουµε το πλαστικό. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να δούµε καινούργιους παραγωγούς, νέα παιδιά όχι µόνο στον αγροτικό τοµέα αλλά και µέσα στο ∆Σ του συνεταιρισµού. Να µπουν νέα µυαλά µε πιο πολλή όρεξη για δουλειά, µε οµαδικότητα ώστε να συνεχίσουν αυτό που κάναµε εµείς τόσα χρόνια.

Το πρόγραµµα της πρώτης ηµέρας

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Πρωινό πρόγραµµα διηµερίδας: 10:00 έως 2.00

Συντονίζει η Παυλινα Παραδοµενάκη – Φιλόλογος, Παιδαγωγός αντιπρόεδρος του ∆Σ της Γαία

Χαιρετισµός από τον πρόεδρο της Γαία ∆ηµήτρη Λαγουδάκη – Βιολογικό παραγωγό

30 χρόνια Γαία. Παρουσίαση της ιστορίας του Συνεταιρισµού – Γιώργος Βλοντάκης – Γεωπόνος, εκπαιδευτικός, ιδρυτικό µέλος της Γαία και Ευαγγελία Μυλωνάκη – Γεωπόνος, ∆ιευθύντρια του Συνεταιρισµού, µέλος του ∆/Σ

Τιµητική αναφορά στους πρώτους συνεταιριστές

Απογευµατινό πρόγραµµα διηµερίδας 17:00 έως 20:30

Συντονίζει ο Γιώργος Βλοντάκης

Βιολογική Αναγεννητική Γεωργία ή Αναγεννητική Γεωργία. ∆ηµήτρης ∆ηµητριάδης – Γενικός ∆ιευθυντής Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ∆ΗΩ

Από τη συµβατική στην βιολογική Γεωργία. Γιώργος Κοντουδάκης – Γεωπόνος, Παραγωγός

Η ζωή µας µε το µελίσσι. Γιάννης Αποστολάκης – Μελισσοκόµος, συνεταιριστής

Κλιµατική αλλαγή και παγκόσµιες περιβαντολλογικές προκλήσεις: Υφιστάµενη κατάσταση και ρόλος των τοπικών δράσεων. Αποστόλης Βουλγαράκης – Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, σχολή χηµικών µηχανικών και µηχανικών περιβάλλοντος

Κλιµατική και οικοσυστηµική αναγέννηση. Νικόλας Γρυσπολάκης – Μηχανικός αναγέννησης υδάτων και εδάφους

Ευρωπαϊκή Ένωση – Mercosur. Μία συµφωνία πραξικόπηµα ενάντια σε αγρότες καταναλωτές και περιβάλλον. Γιώργος Πρεκατσάκης -Γεωπόνος Εργαστήριο Εδαφολογίας και Φυλλοδιαγνωστικής ΜΑΙΧ