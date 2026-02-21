menu
30 χρόνια Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Σφακίων – Κοπή πίτας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Σφακίων στο Κέντρο Κονταρός, παρέστη ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, ευχόμενος σε διοίκηση, αθλητές και παράγοντες της ομάδας «κάθε δυνατή νίκη να συνοδεύεται από υγεία, ευγενή άμιλλα και αντίληψη πως ο κάθε αγώνας είναι ένα βήμα ακόμα υπέρ του πολιτισμού».

Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου τα μέλη και οι φίλοι του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Σφακίων αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος, γιορτάζοντας παράλληλα τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του (1996-2026), καθώς επίσης την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Γ’ Κατηγορίας.
«Οι αγώνες μπορεί να μην έχουν ολοκληρωθεί, όμως η ομάδα του τόπου μας, δικαίως έχει εξασφαλίσει τον τίτλο, ο οποίος την ανεβάζει στην επόμενη κατηγορία. Αυτό δείχνει πως η σκληρή δουλειά, οι προπονήσεις, οι συμμετοχές σε αγώνες και η επιμονή στην αξία του «Ευ Αγωνίζεσθαι» ορίζει και τις αξίες των αθλητών μας τόσο σε αθλητικό όσο και προσωπικό επίπεδο», είπε ο κ. Ζερβός.
Οι Σφακιανοί καλλιτέχνες Γιάννης Γιαννουλάκης και Νίκος Σφηνιάς, από κοινού με τα μέλη του Χορευτικού Συλλόγου «Τα Σφακιά» πρόσδωσαν το ανάλογο κέφι στην εκδήλωση, η οποία όπως επισήμανε ο δήμαρχος Σφακίων: «ήταν η αφορμή και απέδειξαν όλοι μαζί, πως οι Σφακιανοί μπορούν να συμπορπατούν, να συνυπάρχουν, να σηκώνουν το ποτήρι της χαράς και των ευχών, χωρίς τίποτα να τους χωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για επιβράβευση προσπαθειών και διατήρησης ζωής ενός Συλλόγου που έχει προσφέρει στον τόπο, τη νεολαία, γεμίζοντας με εύσημα, τρόπαια, τίτλους, τις σελίδες της τοπικής μας ιστορίας».

Στην εκδήλωση, ο δήμαρχος Σφακίων παρέλαβε τιμητική πλακέτα για τη διαχρονική, όπως αναφέρθηκε, στήριξη της δημοτικής αρχής προς τον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Σφακίων ενώ ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας, Βαρδής Γυπαράκης, απένειμε τιμητική πλακέτα. «Εμείς ως δημοτική αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον αθλητισμό του δήμου μας, τα σωματεία, τις ομάδες, τους φορείς, θα συνεχίσουμε τις αθλητικές δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά, νεολαία αλλά και δημότες μεγαλύτερης ηλικίας, διότι πιστεύουμε πως, οι αθλητικές αξίες αντιπροσωπεύουν και αυτές από την πλευρά τους, την τίμια συνύπαρξη των ανθρώπων σε έναν τόπο, τον αλληλοσεβασμό μεταξύ μας, προάγοντας παράλληλα την ευγένεια αλλά και την ουσία της υγιούς διαβίωσης».

Αναφερόμενος στην Πρόεδρο του Συλλόγου Χρυσούλα Νικηφοράκη, στον προπονητή της ομάδας Μανώλη Τζωρτζάκη και στους παίχτες της ομάδας, ο κ. Ζερβός τονίζει την: «Αξία που υπάρχει μέσα από την προσφορά και τη συνεχή προσπάθεια όχι μόνο για τη νίκη αλλά κυρίως για τη συμμετοχή. Όλοι θέλουμε να φέρνουμε νίκες, αλλά το καλύτερο παράδειγμα μας στην κοινωνία είναι η συμμετοχή μας, η προσπάθεια, η αδιάλειπτη εργασία και συνεργασία για τον κοινό στόχο. Για όλα αυτά ευχαριστούμε ως δημοτική αρχή και εγώ προσωπικά, τη Χρυσούλα και τον Μανώλη, σφίγγουμε όμως το χέρι και σε κάθε παίχτη ξεχωριστά, δίνοντας την υπόσχεση ότι εμείς θα παραμείνουμε δίπλα στις προσπάθειες τους, παρόντες στους αγώνες τους».
Ο κ. Ζερβός έχοντας αγωνιστεί ως παίχτης της ομάδας του δήμου Σφακίων, από τη θέση του αμυντικού, υπενθύμισε σε όλους πως: «Η καλύτερη επίθεση είναι η άμυνα», εξηγώντας πως «…με αυτή την τακτική, οι αγώνες μας γίνονται ευκολότεροι μιας και εστιάζουμε στην πρόληψη και πρόγνωση. Στοιχεία που ισχυροποιούν τη θέση μας, όταν αποφασίσουμε να επιτεθούμε».

