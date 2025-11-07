2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο “Οπτικοακουστικός και Κινηματογραφικός Γραμματισμός”

Το 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή με τίτλο: “Οπτικοακουστικός – Κινηματογραφικός Γραμματισμός. Θέαση – Κριτική προσέγγιση – Δημιουργία” διοργανώνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων στις 27, 28 και 29 Μαρτίου 2026, στα Χανιά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το Συνέδριο υλοποιείται σε συνεργασία με φορείς της πολιτείας, της αυτοδιοικησης, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.

Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, επιστήμονες-ερευνητές, καλλιτέχνες-δημιουργοί, επαγγελματίες του χώρου της οπτικοακουστικής έκφρασης, στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και φοιτητές, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος/η, που θέλει να συμβάλλει σε ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με τη θεματολογία του Συνεδρίου.

Αναλυτικά για το συνέδριο Όλες οι πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://chaniafilmfestival.com/oakg/oakg-2026/

Επικοινωνία-Πληροφορίες: chaniafilmfestival.edu@gmail.com».