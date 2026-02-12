menu
Πολιτισμός

2ο Καρναβάλι των Συλλόγων στον Δήμο Πλατανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το 2ο Καρναβάλι των Συλλόγων στον Δήμο Πλατανιά είναι γεγονός!! Για δεύτερη χρονιά οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Δήμου Πλατανιά διοργανώνουν, υπό την αιγίδα του Δήμου Πλατανιά και της Περιφέρειας Κρήτης , καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00, στο Κολυμπάρι.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «με πολύ κέφι, όρεξη και διάθεση για γλέντι και χορό, 20 καρναβαλικές ομάδες σας προσκαλούν να ξεφαντώσετε μαζί τους και να ζήσετε το εορταστικό κλίμα της Αποκριάς στον Δήμο Πλατανιά! Την μουσική επιμέλεια του καρναβαλιού θα έχουν οι DJs Ανδρέας Γαρυφαλής και Λευτέρης Βουλγαράκης ενώ, στην παρουσίαση θα είναι ο Δημήτρης Ηλιάκης.
Η παρέλαση θα διεξαχθεί από το Λιμάνι Κολυμπαρίου και θα καταλήξει στην πλατεία, στο Σταυροδρόμι Κολυμπαρίου (Π.Ε.Ο.), όπου θα ακολουθήσει πάρτι με πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους!
Οι καρναβαλικές ομάδες που συμμετέχουν είναι οι εξής:
•Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κολυμβαρίου (Περιμένοντας τον ΒΟΑΚ…με κώνους για παρηγοριά!)
•Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Βατολάκκου και Αλικιανού (Μουσουροχωριό!)
•Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ροδωπού (Ρομπέν των Τρωζών!)
•Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεολαίας Ραβδούχα (ΟΠΕΚΕ…ΜΠΕΕΕ…!)
• Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθοκεφάλας (Μαραθοκεφάλα-space!)
• O Πολιτιστικός Αναπτυξιακός Σύλλογος Πλατανιά (Οι Πλατανιανές Ντομάτες!)
• Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μάλεμε ( Maleminions!)
• Η Περιηγητική Λέσχη Σκινέ (Flinstones!)
• Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σπηλιάς «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» ( Η Σπηλιά σέρνει Καράβι! )
•Ο Πολιτιστικός & Αναπτυξιακός Σύλλογος Γερανίου ( Los Geranios! )

• Η Εθελοντική-Ερασιτεχνική Θεατρική «ΓΕΦΥΡΑ» (Ο Θίασος !)
• Οι Πολιστικοί Σύλλογοι Βουκολιών ,Νέου Χωρίου & Νεριανών (Λατέρνα Φτώχεια και Φ…ραπέ..!)
• Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Πατελαρίου ( Ζωντανός κατά Λάθος!)
• Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά ( Stitch !)
• O Μορφωτικός Σύλλογος Καράνου « Η Ρίζα » (Καταζητείται Ειρήνη!)
• Η Νεολαία Άστρικα ( Αστρικας Αλλιώς..Απ’ τα Άστρα στα Φασόλια!)
• Το Γυμνάσιο Κολυμβαρίου ( Νοσοκομείο για Τέρατα!)
• Ο Σύλλογος Γυναικών Κολυμβαρίου ( Ζωγραφίσαμε Παλί!)
• Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουβών (Βου-Βίκινγκς!)
• Ο Σύλλογος Παλαιοχωρίτικου Καρναβαλιού!»

