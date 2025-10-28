28η Οκτωβρίου: Η καθηλωτική επίδειξη πτητικών ελιγμών της Ομάδας ΖΕΥΣ (video)

Κατακόρυφοι ελιγμοί, αλλά ένας εντυπωσιακός περιστροφικός ελιγμός που σχημάτισε τον αριθμό 8 πάνω από την παραλία της Θεσσαλονίκης, καθήλωσαν τους θεατές.

Επιπλέον, η κάμερα καταγράφει και ζωντανοί εικόνα από το εσωτερικό του αεροσκάφους.

Εν συνεχεία, το αεροσκάφος έκανε ελιγμό, κατά τον οποίον διέγραψε πολλαπλές περιστροφές γύρω από το διαμήκη άξονά του, επιδεικνύοντας έτσι το εξελιγμένο σύστημα ελέγχου πτήσης του, ενώ ξεχώρισε η στιγμή που το το αεροσκάφος επανατοποθετήθηκε για μια διέλευση σε πολύ χαμηλό ύψος, προσεγγίζοντας την ταχύτητα του ήχου, ακολουθούμενη από μια στροφή 270 μοιρών.

Ακολούθησαν και άλλοι άκρως απαιτητικοί και ταυτόχρονα εντυπωσιακοί ελιγμοί, μέχρι τη στιγμή που ο πιλότος του μαχητικού, σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Γιώργος Σωτηρίου, πήρε το λόγο και απηύθυνε το καθιερωμένο μήνυμα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Από το αεροσκάφος, το αναβαθμισμένο F-16 τύπου Viper, με το οποίο πραγματοποίησε την αεροπορική επίδειξη ανέφερε συγκεκριμένα:

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη, Καλημέρα Ελλάδα

Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το “Όχι” και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Πατρίδας, χρόνια πολλά Ελλάδα».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δηλώνοντας:

«Κύριε Επισμηναγέ, σε αυτές τις στιγμές, στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και υπερηφάνεια.

Συνεχίζετε οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να κάνετε αυτό που ξέρετε. Να προστατεύετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό. Εμπνευσμένοι από τους ηρωικούς πολεμιστές του 40.

Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα με άγρυπνα τα μάτια στη φύλαξη των ανοικτών ελληνικών οριζόντων.

Πάντα ψηλά κύριε Επισμηναγέ, πάντα ψηλότερα. Χρόνια πολλά! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου του 40».

Εντυπωσιακή και η σπειροειδή βύθισή που εκτέλεσε ο Ιπτάμενος στη συνέχεια, καθώς προετοιμαζόταν για μια διέλευση σε χαμηλό ύψος, η οποία εκ μέρους της Πολεμικής Αεροπορίας αφιερώθηκε «στους άνδρες και τις γυναίκες όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που δίνουν καθημερινά αγώνα για την προάσπιση, εξασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Σε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας και στις οικογένειες όλων των συναδέλφων μας που έφυγαν την ώρα του καθήκοντος», όπως ανέφερε ο Σμηναγός Ιπτάμενος Παναγιώτης Εμένογλου, που έκανε την παρουσίαση.

Η τελευταία διέλευση του Ζευς πραγματοποιήθηκε σε χαμηλό ύψος, αποχαιρετώντας την όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς προετοιμαζόταν για την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία.