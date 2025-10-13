menu
22.3 C
Chania
Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

273 μετανάστες στην Αγιά

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Στους 273 έχουν φτάσει οι μετανάστες που παραμένουν έως σήμερα στην Αγιά Χανίων καθώς τις τελευταίες τρεις μέρες έχουν έρθει τρεις νέες «καραβιές». Ωστόσο, αύριο (Τρίτη) αναμένεται η μεταφορά των μισών.
Οπως δήλωσε η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη,
«οι μεταναστευτικές ροές εξακολουθούν να φτάνουν στα Χανιά. Ηδη, είχαμε 140 ανθρώπους από τη Λιβύη οι οποίοι παραμένουν για τρεις σχεδόν εβδομάδες στον χώρο της Αγιάς και σε αυτούς προστέθηκαν άλλοι περίπου 140 οι οποίοι δεν γνωρίζουμε με ποια διαδικασία θα αποχωρήσουν. Και αυτό διότι μέχρι την αύριο έχει ισχύ η νομοθεσία όπου την ευθύνη φύλαξης και μεταφοράς των ανθρώπων αυτών, είχε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από εκεί και πέρα μάλλον το καθεστώς θα είναι το πρότερο. Δηλαδή, όλη η ευθύνη θα εναπόκειται στο Λιμενικό Σώμα».
Η κα Ζερβουδάκη πρόσθεσε ότι «τις τελευταίες τρεις μέρες έχουν έρθει τρεις διαφορετικές βάρκες με 13, 67 και 56 άτομα αντίστοιχα. Ετσι, αυτή τη στιγμή φτάνουμε στην Αγιά στον αριθμό των 273 ατόμων. Μας έχουν ενημερώσει ότι την Τρίτη θα αποχωρήσει ο αριθμός των παλαιότερων των 140, ίσως και ένας μεγαλύτερος αριθμός, με τους 13 επόμενους. Αυτό μένει να το δούμε».
Καταλήγοντας η κα Ζερβουδάκη ευχαρίστησε την υφυπουργό Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη «διότι έχει πάρει στις πλάτες της όλο αυτό το βάρος. Εχει σηκώσει ένα βάρος που δεν της αναλογεί και δεν είναι δικό της. Θέλει να βοηθήσει με τον οποιοδήποτε τρόπο, τα Χανιά και η Κρήτη να ελαφρώσουν όσο γίνεται πιο σύντομα»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum