273 μετανάστες στην Αγιά

Στους 273 έχουν φτάσει οι μετανάστες που παραμένουν έως σήμερα στην Αγιά Χανίων καθώς τις τελευταίες τρεις μέρες έχουν έρθει τρεις νέες «καραβιές». Ωστόσο, αύριο (Τρίτη) αναμένεται η μεταφορά των μισών.

Οπως δήλωσε η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη,

«οι μεταναστευτικές ροές εξακολουθούν να φτάνουν στα Χανιά. Ηδη, είχαμε 140 ανθρώπους από τη Λιβύη οι οποίοι παραμένουν για τρεις σχεδόν εβδομάδες στον χώρο της Αγιάς και σε αυτούς προστέθηκαν άλλοι περίπου 140 οι οποίοι δεν γνωρίζουμε με ποια διαδικασία θα αποχωρήσουν. Και αυτό διότι μέχρι την αύριο έχει ισχύ η νομοθεσία όπου την ευθύνη φύλαξης και μεταφοράς των ανθρώπων αυτών, είχε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από εκεί και πέρα μάλλον το καθεστώς θα είναι το πρότερο. Δηλαδή, όλη η ευθύνη θα εναπόκειται στο Λιμενικό Σώμα».

Η κα Ζερβουδάκη πρόσθεσε ότι «τις τελευταίες τρεις μέρες έχουν έρθει τρεις διαφορετικές βάρκες με 13, 67 και 56 άτομα αντίστοιχα. Ετσι, αυτή τη στιγμή φτάνουμε στην Αγιά στον αριθμό των 273 ατόμων. Μας έχουν ενημερώσει ότι την Τρίτη θα αποχωρήσει ο αριθμός των παλαιότερων των 140, ίσως και ένας μεγαλύτερος αριθμός, με τους 13 επόμενους. Αυτό μένει να το δούμε».

Καταλήγοντας η κα Ζερβουδάκη ευχαρίστησε την υφυπουργό Μετανάστευσης, Σέβη Βολουδάκη «διότι έχει πάρει στις πλάτες της όλο αυτό το βάρος. Εχει σηκώσει ένα βάρος που δεν της αναλογεί και δεν είναι δικό της. Θέλει να βοηθήσει με τον οποιοδήποτε τρόπο, τα Χανιά και η Κρήτη να ελαφρώσουν όσο γίνεται πιο σύντομα»