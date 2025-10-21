26 Οκτωβρίου: Ημέρα μνήμης για τον Νίκο Καζαντζάκη

Στις 26 Οκτωβρίου 1957 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας, ποιητής και στοχαστής Νίκος Καζαντζάκης, που αγαπήθηκε, διαβάστηκε και διαβάζεται από χιλιάδες αναγνώστες σε όλο τον κόσμο.

Αυτήν την ημέρα μνήμης, όπως κάθε χρόνο, η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη θα τελέσει τρισάγιο στους τάφους του Νίκου και της Ελένης Καζαντζάκη, στην τάπια Μαρτινέγκο, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το τρισάγιο θα πραγματοποιηθεί

τη Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

στις 11.30 το πρωί.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «για το έργο του μεγάλου συγγραφέα, έχουν προγραμματιστεί από τη ΔΕΦΝΚ οι ακόλουθες αναγνωστικές βραδιές:

A) Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, ώρα 18:00 CET, 19:00 τοπική Ελλάδος, ο Σύλλογος “Hephaestus Wien–Österreichisch/Griechischer Integrationsverein“ και η “Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη – (ΔΕΦΝΚ )” σας προσκαλούν σε διαδικτυακή εκδήλωση – αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη με θέμα:

“80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΚΗΤΙΚΗ”

Χαιρετισμό θα απευθύνουν:

Φίλιππος Φόρτωμας. Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τον Ελληνισμό της Διασποράς.

Γιώργος Στασινάκης. Ιδρυτής και Επ. Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη.

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος. Δικηγόρος – δημοσιογράφος, εκ μέρους του Συλλόγου Hephaestus Wien.

Ομιλητές:

Κωνσταντίνος Μαχαίρας. Σκηνοθέτης. Θέμα: Ο Καζαντζάκης στον Κινηματογράφο.

Κυριάκος Παναγιώτου. Φιλόλογος – Ερευνητής, μέλος της Δ.Ε.Φ.Ν.Κ. Θέμα: 80 χρόνια Ασκητική- Μια περιδιάβαση στους δρόμους του Νίκου Καζαντζάκη.

Dr. Κατερίνα Ζωγραφιστού. Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη. Θέμα: Η Ευρωπαϊκή διαδρομή του Νίκου Καζαντζάκη.

Χρίστος Γ. Παπαδόπουλος. Στιχουργός, Συγγραφέας, Ραδιοφωνικός Παραγωγός της Αιγυπτιακής Ραδιοφωνίας. Θέμα: Ο Καζαντζάκης στην Αίγυπτο.

Ο γνωστός τραγουδιστής Βασίλης Σκουλάς θα πλαισιώσει καλλιτεχνικά την εκδήλωση, ερμηνεύοντας τον πρόλογο της Οδύσσειας.

Ανάγνωση προλόγου ΑΣΚΗΤΙΚΗΣ σε διάφορες γλώσσες:

Ελληνικά: Έρη Μπακάλη, Ηθοποιός

Αγγλικά: Μάγια Καζαμία, Μαθήτρια, Ομογενής 5ης Γενιάς.

Αραβικά: Andy El Arabi, Πτυχιούχος νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Καΐρου.

Αρμενικά: Tigran Sarkisian, Εκπρόσωπος της Διαδικτυακής Ομάδας “Αρμένιοι και φίλοι Αρμενίων”.

Βουλγαρικά: Ειρήνη Σκούτα, Αρχιτέκτων.

Γαλλικά: Ιφιγένεια Μωραϊτίνη – Πατριαρχέα, μέλος του Δ Σ της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου, Αντιπρόεδρος του H W MEDIA GROUP και Γεν. Γραμμ. του Συλλόγου “Hephaestus Wien–Österreichisch/Griechischer Integrationsverein”.

Γερμανικά: Γιάννης Γκρόσμαν, ΜΑ Βυζαντινολογίας.

Γεωργιανά: Ευγενία Κοτανίδη, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γεωργίας. Μετάφραση Κειμένου: Tamar Meski.

Γκουαρανί (Γλώσσα Ιθαγενών Ν. Αμερικής): Σίλβια Γονσάλες, Καθηγήτρια της γλώσσας Γκουαρανί στο πανεπιστήμιο UNNE της Αργεντινής, Διερμηνέας για τους ιθαγενείς QOM.

ΙsiZulu: Sindisiwe Zwane – HOD isiZulu First Additional Language – SAHETI School.

Ιαπωνικά: Κόσουκε Φούκουντα, Λέκτορας στο Παν/μιο του Κυότο

Ιταλικά: Κυριάκος Παναγιώτου, Φιλόλογος – Ερευνητής.

Ισπανικά: Δήμητρα Φαράσε Τσαρδίκος, Ιατρός, μέλος ΔΕΦΝΚ Αργεντινής.

Κινεζικά: Yue WU, Ιστορικός

Σερβικά: Ξανθή Τοκμακίδου-Τριφούνοβιτς, Αρχιτέκτων MArch Eng, Αρχιτέκτων Τοπίου MLa, Μουσικός MMus, πιστοποιημένη καθηγήτρια ελληνικών.

Ρουμανικά: Άντζελα Μπράτσου, Εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας.

Ρωσικά: Ευστάθιος Γκρόσμαν, Φοιτητής.

Συμμετέχουν οι μαθητές Άννα Παπανικολάου και Θεοφάνης Γιώτης του Ελληνικού Σχολείου Αγίου Νεκταρίου Βοστώνης.

Συντονισμός εκδήλωσης:

Σοφία Παπαδοπούλου, Δημοσιογράφος ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/86306567570?pwd=9Mjrbn5RpSj5Xb3puh3BosOuTJdYhs.1

Meeting ID: 863 0656 7570

Passcode: 942185

B) Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, στις 7:00 το βράδυ ώρα Ελλάδος, στο πλαίσιο του μαραθώνιου ανάγνωσης της Καζαντζακικής Οδύσειας, θα πραγματοποιηθεί από τη ΔΕΦΝΚ, διαδικτυακά, η ανάγνωση της Ραψωδίας Σ΄. Ο μαραθώνιος ξεκίνησε την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2024, επέτειο γέννησης του Νίκου Καζαντζάκη και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον «Μαραθώνιο Ανάγνωσης της Καζαντζακικής Οδύσειας» μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο http://amis-kazantzaki.gr/odyssey .

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ανάγνωση της Ραψωδίας Σ΄, μπορούν να συνδεθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86032606923?pwd=dPOlncxOQHaco7d4DnPLQLawJJ7pKZ.1

Meeting ID: 860 3260 6923

Passcode: 963307

Η ανάγνωση θα μεταδοθεί επίσης και μέσω του καναλιού ΔΕΦΝΚ ΕΛΛΑΔΑ στο YouTube.

Πληροφορίες: στο e-mail: secretary.siank.gr@gmail.com ή στο τηλέφωνο: +30 2810 333993»