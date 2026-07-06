25ο Διεθνές Πολιτιστικό Αντάμωμα στην πλατεία Γιαλί Τζαμισί

Ο Χορευτικός Όμιλος Χανίων «Ο Ψηλορείτης» , διοργανώνει το 25ο Διεθνές Πολιτιστικό Αντάμωμα, μια γιορτή χαράς και πολιτισμού την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Ιουλίου , και ώρα έναρξης 21:00, στην Πλατεία Γιαλί Τζαμισί στο Ενετικό Λιμάνι

Συμμετέχουν συγκροτήματα από την μακρινή Κολομβία ,από την Κύπρο ,από την Κοζάνη καθώς και ο σύλλογος Ποντίων « η Ρωμανία» και ομάδες μικρών και μεγάλων χορευτών του ΧΟΧ «Ο Ψηλορείτης».

Στην κρητική μουσική θα συμμετέχουν τα εκλεκτά συγκροτήματα των Ηλία Χορευτάκη και Γιώργου Τριανταφύλλου.

Το πρόγραμμα θα παρουσιάζει η Ζαχαρένια Μπούτζουκα.

«Η ανάπτυξη του πολιτισμού και η διατήρηση της παράδοσης και πνευματικής μας κληρονομιάς , αλλά και η συνεργασία με άλλους λαούς , αποτελούν βασικούς στόχους της εκδήλωσης αυτής.

Δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουμε τα ήθη και τα έθιμα άλλων λαών και να καμαρώσουμε τις νέες και τους νέους που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις , δυναμώνοντας τις ρίζες του πολιτισμού , την φιλία και την ειρήνη των λαών», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων.

Είσοδος ελεύθερη.