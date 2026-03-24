25η Μαρτίου: Το νόηµα της διπλής µας εορτής

∆ύο σηµαντικά γεγονότα το Έθνος µας και η Ορθοδοξία εορτάζει. Τον Ευαγγελισµό του Γένους των ανθρώπων µε το άγγελµα της έλευσης του Υιού του Θεού στον κόσµο και την έναρξη του αγώνα των Ελλήνων του ∆αυίδ- εναντίον των δυνατών Τούρκων του Γολιάθ.

Αυτός είναι ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκου. Γιορτή και Επέτειος µεγάλη, τρανή, ελπιδοφόρα και χαρούµενη. Τόσο χαρούµενη, όσο και το χαρµόσυνο άγγελµα από Αγγελικό στόµα προς µία Παρθένο κι Αειπάρθενο πάντα Μαρία. Ευαγγελιζόµαστε σήµερον χαρά µεγάλη και ηµείς. ∆ικαίως της Θεοτόκου της πρέπουν Χαιρετισµοί και Παρακλήσεις. Προς αυτήν ας αναθέσουµε την πάσα µας ελπίδα και εκείνη ξέρει να µεσιτεύει δι’ ηµάς προς τον Υιό και Σωτήρα µας Χριστό.

Τη µεγάλη, όµως. Αυτή πανανθρώπινη γιορτή του Ευαγγελισµού τη λαµπρύνει, τη µεγιστοποιεί κι ένα άλλο µεγάλο γεγονός και το γεγονός αυτό αφορά εµάς τους Έλληνες. Συµπίπτει ο Ευαγγελισµός µε την Ανάσταση του Γένους µας. Πεθαµένο και θαµµένο ήταν το γένος µας κι αναστήθηκε. Για εξαφάνιση το πήγαιναν κι αναγεννήθηκε από την ίδια του την τέφρα.

Η Βασιλεύουσα, η Κωνσταντινούπολη, η Πόλη µας, όπως την αποκαλούσαν στον καιρό της. Η επί 1100 χρόνια πρωτεύουσα του γνωστού τότε πολιτισµένου κόσµου, από λάθη των κρατούντων ίσως η από Κερκόπορτες που και τότε υπήρχαν, στα 1453 µ.Χ. έπεφτε στα χέρια των Τούρκων.

Αφού ξεπούλησε ό,τι είχε και δεν είχε, όλα τα πολύτιµα της κειµήλια, όλα τα χειροποίητα της σκεύη των ναών της κι όλα τα πλούτη λατρείας και του νοικοκυριού της, δεν άντεξε.

Οι νέοι της στο τέλος δεν ήθελαν να στρατεύονται. Προτιµούσαν τα γήπεδα και τις αρένες, πράσινοι και βένετοι έριζαν και φωνασκούσαν περί άλλα τυρβάζοντας και σε ύποπτους µάλιστα καιρούς για την Πατρίδα. Κι αυτοί που στρατεύονταν επί πληρωµή υπηρετούσαν τη φιλτάτη Πατρίδα. Προτιµούσαν καλύτερα τις εµφύλιες αντιπαραθέσεις από το «Είς οιωνός άριστος αµύνεσθαι περί Πάτρης».

Βλέπετε ο «ιός» ο εµφυλιωτικός από τότε ταλανίζει τη Φυλή µας.

Και οι Τουρκοι γίνονται κυρίαρχοι, ηµέρα Τρίτη, 29 του Μάη 1453. Τούρκοι, λοιπόν, οι Αφέντες µας. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία γίνεται Οθωµανική. Του Αυτοκράτορα τη θέση την παίρνει τώρα ο Σουλτάνος, των γενναίων µας Στρατηγών οι Πασάδες. Η Πόλη αλλάζει όνοµα, γίνεται Ισταµπούλ κι οι Έλληνες γκιαούρηδες, άπιστοι. Το προαιρετικό µέχρι τότε Ταµείο γίνεται κεφαλικός φόρος. Η ραθυµία των νέων µας γίνεται υποχρεωτική επιστράτευση από µικρή ηλικία σε τάγµατα Γενιτσάρων και τα χαρέµια των Σουλτάνων και Πασάδων γεµίζουν από ό,τι πολύτιµο, όµορφο και αγνό διέθετε η ελληνική οικογένεια, τα όµορφα κορίτσια της.

Πού φτάσαµε! Η δέηση του Έλληνα γονιού να είναι: Θεέ µου, αν µου δώσεις, µου χαρίσεις παιδί κι είναι αγόρι τούτο, να είναι κοντό, χαµένο, αδύναµο, ασθενικό, αλλιώς θε να µου το πάρουν για Γενίτσαρο, δεν θα το χαρώ, αν τούτο είναι κορίτσι να είναι δύσµορφο, άσχηµο, σιχαµερό µπας και το γλιτώσω απ’ τα τουρκικά χαρέµια.

Να πώς κατάντησε η δοξασµένη Φυλή µας! Κι όχι για 5-10 χρόνια παρά για 4 ολάκερους αιώνες. Σκεφθείτε πόσες και πόσες γενιές γεννήθηκαν σκλάβοι και σκλάβοι δεν πέθαναν. ∆εν γνώρισαν ποτέ το πολυτιµότερο αγαθό στον άνθρωπο. Το αγαθό της Ελευθερίας.

Να ακατονόµαστα δεινοπαθήµατα αιώνων (µέχρι σήµερα οι Τούρκοι οι ίδιοι είναι- ανοίξτε τηλεόραση και θα το διαπιστώσετε), να εξισλαµισµός, να παιδοµάζωµα-φόρο αίµατος το είπαν, να κεφαλικός φόρος, έχεις δεν έχεις εισόδηµα, (καλά περιουσία είχες και δεν είχες), να προσκυνήµατα, όπου κι αν τους συναντούσες µε κατέβασµα το κεφάλι και γονυπετής-πολλά τα έτη σου Εφέντη, να καβάλα στους ώµους σου ο Τουρκαλάς για να τον περάσεις από κακοτοπιές και ποτάµια (ρωτήστε για τούτο το Ρήγα Φεραίο), να και ο Καδής στην έδρα του να σου αποδώσει τάχα δικαιοσύνη, να σου λέει το άσπρο µαύρο και τα άδικο να είναι κατάδικό σου! Να και το σχολείο σου ποινικό αδίκηµα!

Πικρής σκλαβιάς, λοιπόν, χειροπιαστό σκοτάδι. Σκοτάδι 400 ολάκερα χρόνια. Ελπίδα από πουθενά. Υποσχέσεις, κατά τα άλλα, από τους φίλους µας, πολλές. Για τους θεριακλήδες, όµως, και τους αποφασισµένους υπήρχε κι η κλεφτουριά και το αρµατωλίκι .

«Μάνα, σου λέω, δεν µπορώ τους Τούρκους να δουλεύω.

∆εν ηµπορώ, δε δύναµαι εµάλλιασε η καρδιά µου.

Θα πάρω το τουφέκι µου να πα να γίνω κλέφτης!»»

Κι έγιναν οι αγανακτισµένοι και γενναίοι Κλέφτες και Αρµατωλοί, οι άξιοι και οι αποφασισµένοι. Πριν το γιουρούσι τους πάνω στον εχθρό, γυµνάζονταν σκληρά, έτρωγαν ψητά, τραγουδούσαν και χόρευαν. Αυτό δεν κάνουν και σήµερα εις ανάµνηση εκείνων τα παιδιά µας την παραµονή της ηµέρας στράτευσής τους.

Οι Κλέφτες κάθε µέρα θα πολλαπλασιάζονται και επιτελούνε έργο εθνικό. Αυτοί αύριο θα αποτελέσουν το µαχόµενο στρατό µας. Να και τα πρώτα επαναστατικά Κινήµατα!

Αλλά του κάκου. Οι απ’ έξω φιλικές υποσχέσεις, φρούδες ελπίδες και το αίµα των ραγιάδων ποτάµι! Οι δικές µας δυνάµεις ανεπαρκείς, τα µέσα µηδαµινά κι αυτό το µπαρούτι εγχώριο από κατσικίσιες αναµασηµένες τροφές και σφάκες φτιαγµένο. Ό,τι θα κάνει το γιαταγάνι και µόνο, είπαν.

Γι’ αυτό κι ο Εθνικός µας ποιητής απ’ αυτό αρχίζει τον Ύµνο του για τη Λευτεριά

«Σε γνωρίζω από την κόψη

του σπαθιού την τροµερή,

σε γνωρίζω από την όψη

που µε βιά µετράει τη Γη».

Γεννιέται και ο εθνικός µας βάρδος, ο τραγουδιστής των πόθων ενός βαριά πληγωµένου λαού, ο Ρήγας Φεραίος ή ο Βελεστινλής, κατά κόσµο Αντώνης Κυριαζής. Έρχεται και ανάβει φωτιές στις ψυχές των δούλων, των κατατρεγµένων:

«Ως πότε παλικάρια

θα ζώµεν στα στενά

µονάχοι σαν λιοντάρια

στες ράχες στα βουνά.

Καλλίτερα µιας ώρας

ελεύθερη ζωή

παρά σαράντα χρόνια

Σκλαβιά και φυλακή».

Ποιήµατα έγραφε ο άνθρωπος και χάρτες τοπικούς έκανε, αλλά ο τότε µεγάλος της Γης Πλανητάρχης Μέτερνιχ της Αυστρίας, ο χωροφύλακας της Ευρώπης, τον συλλαµβάνει ως τροµοκράτη και τον παραδίδει στους Τούρκους για να τον πνίξουν σ’ ένα βράδυ στο Βελιγράδι! Το Σούλι µε το Κιούγκι και το Ζάλογγο του διαλαλεί στους τρανούς της Γης πως προτιµότερος είναι ο θάνατος από τη σκλαβιά. Οι τρεις της Οδησσού, Σκουφάς, Ξάνθος, και Τσακάλωφ στεριώνουν τη Φιλική εταιρεία µε όρκους και µυστήριο κι όταν έρθει, ξηµερώσει η Άγια Μέρα, παραδίνουν τη σκυτάλη στους Καπεταναίους, αποχωρούνε, αποσύρονται, πλευρίζουν.

Η Άγια Μέρα επί τέλους ξηµερώνει 25η Μαρτίου 1821. Μπουρλότο και φωτιά παντού, πέρα ως πέρα. Από πέρα στο Μοριά κι από ∆ώθε στη Ρούµελη. Κολοκοτρωναίοι από πέρα και ∆ιάκοι, Ανδρούτσοι, Ησαΐες, Μακρυγιάννηδες και Πανουριάδες από δώθε. Τριπολιτσιά, Αλαµάνα, Γραβιά, Βαλτέτσι, Μεσολόγγι, Ψαρά, Χίος, Βασιλικά, Άµπλιανη γίνονται ένα και διαλαλούνε στον κόσµο πως η λευτεριά, αυτό το πολύτιµο αγαθό, δεν χαραµίζεται. Με της ψυχής το πύρωµα κατακτείται και µε το αίµα.

Τα ξαναζωντανεύω αυτά για να φτάσει ο απόηχος των λόγων µου σε κάτι καινούριους Μέτερνιχ και Φεουδάρχες µπας και καταλάβουν πως εδώ το λένε ΕΛΛΑ∆Α κι ο τόπος αυτός µόνο ιστορία παράγει που ο σπόρος της µέσα σε βράχια σπέρνεται, ριζοβολάει και βλασταίνει. Συµπαθάτε µε αν παρασύρθηκα κι αγανάκτησα, αίµα Ελληνικό τρέχει και στις δικές µου φλέβες τι να κάνω.

Γεγονότα δεν θα εξιστορήσω βέβαια εδώ. Είναι χιλιοειπωµένα και διδαγµένα. Σ’ ένα µόνο θα σταθώ µε ευλάβεια, σ’ αυτό που χρόνια τώρα ψάχνω για να βρω. Το πού φωλιάζει µέσα µας αυτή η σπιρτάδα, αυτή η δύναµη σαν η Πατρίδα µας καλεί κι αναγεννιόµαστε από τη στάχτη µας.

Με τα σηµερινά δεδοµένα της επιστήµης γονίδιο φαίνεται να είναι γονικό κι αναλαµβάνει µε θάρρος ή και θράσος ακόµα τέτοιες ευθύνες για τη διαιώνιση του είδους µας. Ο Θοδωρής Κολοκοτρώνης στον Θεό το απέδιδε. Ο Θεός, έλεγε, έβαλε την υπογραφή του για την σωτηρία της Ελλάδας και δεν την παίρνει πίσω.

Ο δε δικός µας, ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, γίνεται πυροσβέστης των δικών µας παθών της Φυλής µας κι εξιστορεί τα πώς και τα γιατί σε όλο τον 7χρονο Αγώνα µας, αφού πάλεψε µε όπλα, µε θυσίες, στερήσεις, λαβωµατιές αλλά και µε συµβουλές µια ζωή ολάκερη.

Ήταν δυνατόν, όµως, σε ένα τέτοιο άνισο αγώνα να µην µπερδευτούν πάνω του πάθη, έριδες και λάθη, αποκοτιές και θράση; Ήταν δυνατόν να µην εκδηλωθούν αντιζηλίες και λαθεµένες εκτιµήσεις και να µη γίνουν και εγκλήµατα που στοίχισαν υπολήψεις Αγωνιστών κι αποπροσανατολισµό σε ιστορικές αλήθειες; Τέλος καλό, όµως, όλα καλά .

Σήµερα το Έθνος απολαµβάνει τον ήλιο της δικαιοσύνης. Καταµετράει τα αγαθά της Ελευθερίας του. Χαίρεται τη ∆ηµοκρατία του αν και πολλές φορές αυτή απειλήθηκε απ’ έξω και από µέσα. ∆οκίµασε επαναστάσεις. Μπήκε σε Βαλκανικούς πολέµους. Υπέστη µια φοβερή Μικρασιατική καταστροφή. Είπε ακόµα ένα ιστορικό, περήφανο ΟΧΙ. Πολέµησε στης Βόρειας Ηπείρου µας τα βουνά. Μας βρήκε κατοχή και πείνα. Κάναµε νικηφόρα Εθνική Αντίσταση. ∆οκιµάστηκε από φοβερό Εµφύλιο που κλάψαµε πολύ. Κι οι αγώνες µας ίσως να µην τέλειωσαν εδώ.

Η Τουρκία και πάλι βρυχάται. Κοιµάται κι ονειρεύεται την παλιά της Οθωµανική Αυτοκρατορία. Άλλοι υποχθόνια πάλι ονειρεύονται τη Ρωµαϊκή τους και οι Βόρειοι ορέγονται Μακεδονίες.

Ελληνίδες, Έλληνες κι Ελληνόπουλα, έστε έτοιµοι και πανέτοιµοι. Κι αν χρειαστεί τραβήχτε και πάλι τα πυρωµένα σπαθιά σας. Τα αρπακτικά πουλιά, σαν πεινάσουν, σε ήµερα κι ελεύθερα κοπάδια χιµάνε. Έτσι εννοούνε µερικοί τη νέα κατάσταση πραγµάτων. Έτσι εξαργυρώνονται οι παρθένες Αγορές, τα πετρέλαια και οι Ευφράτηδες. ∆ηµιουργούνε εστίες για να πουλιούνται όπλα και τροµοκράτες βαφτίζονται οι Αγωνιστές των σκλάβων λαών σήµερα. Σωστά το είπαν πως για να διατηρήσεις, για να απολαύσεις τα αγαθά της ειρήνης σου σήµερα θα πρέπει να είσαι πάντα έτοιµος για πόλεµο.

Ας ευχόµαστε, όµως, ο µεθαυριανός Ευαγγελισµός να φέρει χαρούµενο µήνυµα για µια ειρηνική πορεία του λαού µας ανάµεσα στους λαούς της Ευρώπης κι έτσι πιο δυναµωµένοι κι απερίσπαστοι να τραβάµε τον δρόµο της εξέλιξης, της ειρήνης και της προόδου, στον δρόµο της ευτυχίας των λαών, µακριά από διαφορές και διενέξεις, από ζήλιες και αντιζηλίες, από µίση και πάθη. Είθε ο καλός µας ο Θεός να ευλογεί όλους τους Λαούς της Γης και να τους οδηγεί σε ειρηνικές κατακτήσεις σε λιµάνια υπήνεµα, σε προόδους ευτυχίας για το κοινό καλό όλων µας.

Και τώρα εσείς, Νέοι της Πατρίδας µας, να ξέρετε πως τη Σηµαία της Ελλάδας µας την παρέδωσαν οι Πατεράδες µας και οι Παππούδες µας τιµηµένη και δοξασµένη. Την τίµησαν και την δόξασαν µε το αίµα τους το ίδιο σε Ανατολή και ∆ύση. Σήµερα κάτι νέοι σαν κι εσάς την τιµούνε σε στάδια πολύ µακριά από εδώ. Μόλις µετά τη νίκη τους σε ευγενείς αγώνες την τυλίγονται και τρέχουν µε αυτή δακρυσµένοι, χαιρετώντας µε καµάρι τα πλήθη για τις επιδόσεις του.

Γι’ αυτό όπου κι αν την αντικρίζετε, όπου κι αν την ιδείτε, σταθείτε προσοχή, χαιρετάτε την µε το άκουσµα του Εθνικού µας Ύµνου. Ατενίστε την µε καµάρι σαν ανεβαίνει στο κοντάρι της θα αισθανθείτε κάθε µεγαλείο µέσα σας. Ο ποιητής λέει:

«Πάντα κι όπου σ’ αντικρίζω

µε λαχτάρα σταµατώ

και περήφανα δακρύζω

ταπεινά σε χαιρετώ».

Στις 25 του Μάρτη, ο Χριστιανισµός µε τον Ελληνισµό µαζί θα κυκλοφορούνε χέρι-χέρι θα πηγαίνουν και θα ξεφυλλίζουν δόξες και µεγαλεία της Φυλής µας. Το ράσο κι η φουστανέλα, ο Ησαΐας κι ο Μακρυγιάννης µαζί θα φιγουράρουν στις χρυσές δέλτους της Ιστορίας µας. Εκεί θα τους βρίσκουµε να ανασταίνουν το Έθνος. Τιµήστε µε το παράστηµά σας τους ήρωές µας και τα σύµβολά µας και πέστε και σεις εκείνο που έλεγαν κάποτε τα Σπαρτιατόπουλα: «Άµµες δε γεσόµεθα πολλώ κάρρονες» (κι εµείς θα γίνουµε καλύτεροι από εσάς).