23/02/1943 – 23/02/2026: 83 χρόνια ΕΠΟΝ

Τέτοιες µέρες, πριν από 83 χρόνια, 23 του Φλεβάρη του 1943, ιδρύθηκε η ηρωική ΕΠΟΝ. Η θρυλική αυτή οργάνωση του ΕΑΜ, που τροφοδότησε µε εκατοντάδες χιλιάδες νέους τον αγώνα ενάντια στους ναζί και φασίστες κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους, που γαλούχησε χιλιάδες µαχητές του ΕΛΑΣ και κατοπινά του ∆ηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας, δίνοντας ξανά µε τ’ όπλο στο χέρι τον αγώνα για µία νέα Ελλάδα, κόντρα στην αστική τάξη της χώρας µας και τους συµµάχους της, τη Μ. Βρετανία αρχικά και τις ΗΠΑ στη συνέχεια.

Νέοι και νέες που µπήκαν στον αγώνα και πρόσφεραν µε κάθε τρόπο: Πότε µε το χωνί, µε τις προκηρύξεις και τον παράνοµο Τύπο, πότε µε το όπλο στο χέρι. Πρώτοι στη µάχη για την επιβίωση του λαού, πρώτοι στη µόρφωση, στον πολιτισµό, στον αθλητισµό, ενάντια στα πρότυπα του συµβιβασµού που καλλιεργούσαν στη νεολαία.

Τα περισσότερα από 600.000 µέλη της έδρασαν µε απαράµιλλο ηρωισµό και αυτοθυσία στον αγώνα ενάντια στον κατακτητή. 8.000 ΕΠΟΝίτες συγκρότησαν αυτοτελείς σχηµατισµούς του ΕΛΑΣ, ενώ ακόµη 27.000 πολέµησαν µε το όπλο στο χέρι µέσα από τις γραµµές του. Σε περισσότερες από 430 ανέρχονται οι µάχες που συµµετείχαν οι στρατιωτικοί σχηµατισµοί της ΕΠΟΝ, στις οποίες έδωσαν τη ζωή τους περίπου 1.300 ΕΠΟΝίτες.

Η δράση της αγκαλιάστηκε από την πλειοψηφία της ελληνικής νεολαίας. Από τα Αετόπουλα που ήταν παιδιά και µαθητές από 8 χρόνων, που έδρασαν στο πλάι του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ, κατέβαιναν σε διαδηλώσεις, γίνονταν σύνδεσµοι, πηγαινοέρχονταν µε σηµειώµατα, συνόδευαν αγωνιστές.

Παιδιά στην ηλικία αλλά µε ψυχή µαχητή, παρακολουθούσαν τις κινήσεις των Γερµανών και των δωσίλογων χαφιέδων και έδιναν πολύτιµες πληροφορίες στον ΕΛΑΣ. Μετέφεραν τρόφιµα και πυροµαχικά για τους αντάρτες, κράτησαν τουφέκι στη µάχη. Φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν ως ενήλικοι, όµως δεν λύγισαν και πάντα ανυποµονούσαν να µεγαλώσουν και να γίνουν ΕΠΟΝίτες. Μικρά παιδιά µε τεράστιο θάρρος και αφοβία, που έπαιρναν παράδειγµα από τους αγωνιστές αντάρτες της ΕΠΟΝ και του ΕΛΑΣ.

Ενιαία µε το κύριο µέτωπο, ενιαία µε την ένοπλη πάλη για την απελευθέρωση, η ΕΠΟΝ δρούσε για το σύνολο της ζωής της νεολαίας. Οι νέοι ΕΠΟΝίτες έδιναν καθηµερινά έναν ακόµα αγώνα. Αυτόν για την κατάκτηση της γνώσης, το χτύπηµα του αναλφαβητισµού, τη διαµόρφωση της προσωπικότητας των νέων µαχητών. Το σύνθηµά τους έµεινε στην Ιστορία, µας εµπνέει σήµερα: «Πολεµάµε και τραγουδάµε, πολεµάµε και µαθαίνουµε».

Ο ΕΠΟΝίτης και η ΕΠΟΝίτισσα, έχοντας το βλέµµα καρφωµένο σε ένα καλύτερο αύριο, πάλευαν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ζώντας όµως ολόπλευρα την οµορφιά του ανυποχώρητου αγώνα, της ανυπότακτης ζωής.

Τα έδιναν όλα στην αντάρτικη δράση, στη διαφώτιση και την ενηµέρωση, στην ανύψωση του ηθικού του λαού και ταυτόχρονα τραγουδούσαν, συνέθεταν, δηµιουργούσαν, µορφώνονταν, αθλούνταν, πήγαιναν εκδροµές, ζούσαν πολύπλευρα, είχαν τις νεανικές τους ανησυχίες.

Ψηλά τη σηµαία των ταξικών αγώνων

Τα µέλη της ΕΠΟΝ κράτησαν, παρά τα βάσανα, τις διώξεις, ψηλά τη σηµαία του αγώνα, τη σηµαία που ποτίστηκε µε ποτάµια αίµα και για αυτό είναι κατακόκκινη και δεν µπορεί να ξεβάψει.

Αυτήν τη σηµαία την κρατάνε σήµερα περήφανα στα χέρια τους οι νέοι κοµµουνιστές, βαδίζοντας µαχητικά και µε σιγουριά για τον νέο κόσµο, το σοσιαλισµό – κοµµουνισµό.

Τα φύτρα της ΕΠΟΝ θα τα βρούµε στα στελέχη της ΟΚΝΕ

Στην ιδρυτική σύσκεψη της ΕΠΟΝ αποφασίστηκε η αυτοδιάλυση όλων των οργανώσεων που συµµετείχαν σε αυτήν. Έτσι, η ίδρυση της ΕΠΟΝ συνδέθηκε µε την αρνητική απόφαση αυτοδιάλυσης της ΟΚΝΕ, η οποία σταµάτησε την αυτοτελή της δράση µετά από 21 χρόνια ηρωικής πορείας. Τα µέλη της συνέχισαν να γράφουν λαµπρές σελίδες στην Ιστορία της ταξικής πάλης της χώρας µας, µέσα από τις γραµµές της ΕΠΟΝ, αποτελώντας την καρδιά των µεγάλων µαχών που έδωσαν οι χιλιάδες ΕΠΟΝίτες.

Το γεγονός ότι η ΕΠΟΝ εξελίχθηκε στη µαζικότερη νεολαιίστικη οργάνωση που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, δεν έχει να κάνει µόνο µε την απέχθεια που ένιωθε η συντριπτική πλειοψηφία των νέων για τον κατακτητή, ούτε µόνο µε τη µεγάλη ελπίδα και ανάταση που έφεραν οι νίκες του Κόκκινου Στρατού ενάντια στη ναζιστική πολεµική µηχανή.

Μαζί µε αυτούς τους δύο καθοριστικούς παράγοντες, ήταν ακόµη ένας εξίσου σηµαντικός. Ήταν η πρωτοπόρα δράση των µελών και στελεχών της ΟΚΝΕ.

Τη «µαγιά», τα φύτρα της ΕΠΟΝ θα τα βρούµε στα ξερονήσια και στις φυλακές της δικτατορίας του Μεταξά, όπου ήταν κλεισµένα µέλη και στελέχη της ΟΚΝΕ. Αυτοί, µετά την απόδρασή τους, δηµιούργησαν και πάλι τους οργανωτικούς πυρήνες στα εργοστάσια, στα πανεπιστήµια και στις γειτονιές.

Από το φθινόπωρο του ‘41, που ανασυγκροτείται η ΟΚΝΕ, οι νέοι κοµµουνιστές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην οργάνωση της µαθητικής και της φοιτητικής νεολαίας. Η ΟΚΝΕ µέσα σ’ έναν χρόνο απλώνεται για τα καλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, στα πανεπιστήµια, στα σχολεία, στις συνοικίες και στα εργοστάσια. Αξιοποιεί την πείρα από τη δράση σε µορφωτικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους. Ρίχνονται ορµητικά στην πάλη για τα δικαιώµατα της νεολαίας.

Απ’ τις γραµµές της ΟΚΝΕ πέρασαν: Ο Νίκος Ζαχαριάδης, µετέπειτα ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ο αρχικαπετάνιος του ΕΛΑΣ Άρης Βελουχιώτης, η ηρωίδα Ηλέκτρα Αποστόλου που δολοφονήθηκε µε φριχτό τρόπο το 1944, ο Ναπολέων Σουκατζίδης, ένας από τους 200 εκτελεσµένους κοµµουνιστές – ο διακοσιοστός για την ακρίβεια – της Καισαριανής, το πρωτοπόρο στέλεχος της ΕΠΟΝ Χανίων Λούλης (Σταύρος) Παναγιωτάκης από τα Παλαιά Ρούµατα Χανίων που εκτελέστηκε στις φυλακές Αγιάς 29-8-1944 µαζί µε άλλους 30 αγωνιστές σε ηλικία 20 ετών, όπως και εκατοντάδες άλλοι. Μιλούσε Αγγλικά Γαλλικά Γερµανικά Ρωσικά, και έπαιζε πολλά λαικά όργανα. Οι φορείς του χωριού του, έδωσαν το όνοµά του στο µουσείο των Π. Ρουµάτων σε εκδήλωση στις 23-8-2019.

Από αυτά βγαίνει το σηµαντικό συµπέρασµα ότι η δράση µιας επαναστατικής οργάνωσης νεολαίας, που να διαπαιδαγωγεί τη νεολαία µε τα ιδανικά και τις αξίες του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, της ταξικής πάλης, στο στόχο του σοσιαλισµού – κοµµουνισµού, ήταν αναντικατάστατη για την οργάνωση του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, για την οργάνωση της πάλης για τα δικαιώµατα και τις ανάγκες της νεολαίας της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων.

Η πρώτη φορά µετά την αυτοδιάλυση της ΟΚΝΕ που ιδρυόταν οργάνωση µε µαρξιστικά – λενινιστικά χαρακτηριστικά, µε σκοπό να κερδηθεί η νεολαία στον αγώνα για την κατάκτηση της επαναστατικής εργατικής εξουσίας για τη σοσιαλιστική οικοδόµηση, ήταν µε την ίδρυση της Κοµµουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, της ΚΝΕ, µετά από Απόφαση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ το 1968.

Αποκαταστάθηκε αυτό που είχε χαθεί τα προηγούµενα χρόνια, δηλαδή η ανάγκη να υπάρχει οργάνωση Νεολαίας του Κόµµατος που καθοδηγείται ολόπλευρα από το ΚΚΕ και παλεύει για την επαναστατική ανατροπή.

Η ΚΝΕ είναι ο συνεχιστής της ηρωικής ΟΚΝΕ, αλλά και κληρονόµος των µαχητικών παραδόσεων της θρυλικής ΕΠΟΝ, που αυτόν τον µήνα συµπληρώνονται 83 χρόνια από την ίδρυσή της.

Η ΚΝΕ είναι κοµµάτι της υπερεκατοντάχρονης ηρωικής ιστορίας του ΚΚΕ. ∆εν ξεχνάµε κανέναν και καµία από όσους στάθηκαν όρθιοι όλα αυτά τα χρόνια.

*Ο Σπύρος ∆αράκης είναι πρώην πρόεδρος µαρτυρικής ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ

πρώην ∆ήµαρχος Μηθύµνης και µέλος του ∆.Σ του ∆ικτύου Μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος περιόδου 40΄- 45΄

(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ)