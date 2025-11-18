Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 η 22η Εθελοντική Αιμοδοσία της Ένωσης Κρητών Νέας Σμύρνης, στα γραφεία του σωματείου, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Μεταξά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η δράση, που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της Ένωσης, επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου.

Η προσέλευση των αιμοδοτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τον υπεύθυνο γιατρό της αιμοδοσίας να επισημαίνει τη σημασία της διαχρονικής προσφοράς της Ένωσης, η οποία διατηρεί την δική της Τράπεζα Αίματος εδώ και πάνω από 15 χρόνια, καλώντας παράλληλα το κοινό να συμμετέχει συστηματικά σε ανάλογες δράσεις.

Ο πρόεδρος της Ένωσης, κ. Τάκης Πρασσάκης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η δύναμη της Κρητικής ψυχής φαίνεται όταν προσφέρουμε χωρίς να περιμένουμε αντάλλαγμα. Η σημερινή ανταπόκριση μάς γεμίζει περηφάνια και ευθύνη για να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά».

Η Ένωση Κρητών Νέας Σμύρνης αναμένεται να συνεχίσει τις αιμοδοτικές της πρωτοβουλίες, οι οποίες αποτελούν σταθερό πυλώνα κοινωνικής δράσης και αλληλεγγύης»