22 συλλήψεις για το κύκλωμα με εικονικές εταιρείες – Ανάμεσά τους ηθοποιός και “TikToker”

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή 11 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε το ethnos.gr είχαν στήσει εικονικές εταιρείες και εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια που φαινόταν ότι απασχολούσαν προσωπικό χωρίς να καταβάλουν τις εισφορές προς τον ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να έχουν κάνει 22 εκατομμύρια ζημιά στον οργανισμό. Επιπλέον, κέρδιζαν μέσω της δραστηριότητας των εικονικών εταιρειών κάνοντας ζημιά 11 εκατομμυρίων στο ελληνικό Δημόσιο.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις λογιστών, επιχειρηματιών και αχυράνθρωπων.

Εν τω μεταξύ ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ένας ηθοποιός, ένα μοντέλο και ένας γνωστός TikToker.