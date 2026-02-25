menu
Αθλητικά

21 μετάλλια οι Κουρήτες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

Εξαιρετική εμφάνιση για τους αθλητές του Α.Σ. Κουρήτες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου 2026, που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο ΔΑΙΣ στην Αθήνα.

Το πρωτάθλημα διεξήχθη σε δύο φάσεις, το Α΄ Μέρος για τις ηλικίες -18 -21 +21 και το Β΄ Μέρος για τις ηλικίες -16 -14 ετών, μία εβδομάδα αργότερα με τη συμμετοχή 80 αθλητικών σωματείων και περίπου 2.000 αθλητών.
Οι Χανιώτες αθλητές κατόρθωσαν να κατακτήσουν, στην κατηγορία Fighting, συνολικά 10 χρυσά, 5 ασημένια και 6 χάλκινα μετάλλια, απόδοση που κατατάσσει τον σύλλογο στις κορυφαίες θέσεις της γενικής κατάταξης.
Τους αθλητές συνόδεψαν οι προπονητές Μαρία Τσουρλάκη, Δημήτρης Χειλαδάκης και Αλέξανδρος Πετκόσκι καθώς και ο Πρόεδρος του συλλόγου και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Δημήτρης Μπιτσαξής.

Πιο αναλυτικά, τα μετάλλια για τον σύλλογο κατέκτησαν:
Χρυσά μετάλλια:
Μπομπολάκης Παναγιώτης, Γιακουμάκη Χρυσή, Χαλιβελάκη Ηλέκτρα, Φανουργιάκης Μανώλης, Καμαριανάκης Διονύσης, Γρύλλη Γιάννα, Ζηνοδωράκη Χριστίνη, Αναστασάκη Κατερίνα, Πατρελάκη Ελένη, Ροκάκη Ιωάννα
Ασημένια μετάλλια:
Μπιτζανάκης Ευτύχης, Φρρόκου Μαριλίζα, Μαστραντωνάκη Δανάη, Δρακάκη Γιούλη, Καλούδη Λένια
Χάλκινα μετάλλια:
Περογαμβράκης Μανώλης, Σαλιάση Ορέστης, Πατεράκης Νίκος, Παϊζάκη Αριάδνη, Μπονάτος Μιχάλης, Νταβράνης Γρηγόρης
Επιπλέον συμμετείχαν, με πολύ καλή παρουσία, οι αθλητές: Ζουμαδακης Χρήστος, Κουκάς Γιώργος, Κονσολάκης Γιώργος, Βλαμάκης Νίκος, Αλβανός Αλέξανδρος, Σγουράκης Μανώλης, Μαυριγιαννάκης Παναγιώτης, Πατρελάκης Μανώλης, Γραμματικού Ευγενία, Σπίνου Θεοδώρα και Πετκόσκι Γιώργος

Ο σύλλογος ευχαριστεί όλους τους αθλητές, τους γονείς, τους συνοδούς και όλη την προπονητική ομάδα: τον Δημήτρη Τσιραντωνάκη, την Μαρία Τσουρλάκη, τον Δημήτρη Χειλαδάκη, την Aγγελική Σηφοστρατουδάκη και τον Αλέξανδρο Πετκόσκι για την πολύτιμη βοήθεια τους πριν και κατά την διάρκεια του Πρωταθλήματος.
Επίσης ευχαριστεί την ANEK Lines, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρμένων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Στερνών για την μεγάλη στήριξη τους στον σύλλογο και τέλος στη ΕΦΕΟΖΖ για την εξαιρετική διοργάνωση.
Επόμενος στόχος το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που φέτος θα φιλοξενηθεί στην χώρα μας, στο κλειστό γυμναστήριο 2 Αοράκια στο Ηράκλειο, από 13 έως 22 Μαρτίου.

