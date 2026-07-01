1ο Γενικό Λύκειο Χανίων: Η πολύτιμη εμπειρία των προγραμμάτων ERASMUS

Το σχολείο μας, το 1o Γενικό Λύκειο Χανίων, υλοποιεί για τα έτη 2025-27 πρόγραμμα Erasmus+ KA122με τίτλο «Εργαζόμαστε και συν-εργαζόμαστε για τη βιωσιμότητα: από το σχολείο στην κοινότητα».Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα βιωσιμότητας παράλληλα με την καλλιέργεια αρχών ενσωμάτωσης και αποδοχής της διαφορετικότητας.Στο πλαίσιο αυτό,κατά το σχολικό έτος 2025-26 πραγματοποιήθηκαν δύο κινητικότητες εκπαιδευτικών για σεμινάρια επιμόρφωσης και μία ομαδική κινητικότητα μαθητών/τριών.

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ΡΩΜΗ

Σεμινάριο «Cultivating Diversity and Inclusion»

Τον μήνα Μάρτιο (1-8/3/2026 ) πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας το Σεμινάριο «Cultivating Diversity and Inclusion» (Καλλιεργώντας τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη), στο οποίο συμμετείχαν τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου μας. Κατά τη διάρκειά του, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τρόπους διαχείρισης και ενδυνάμωσης μιας πολυπολιτισμικής τάξης μετατρέποντας την πολιτισμική ποικιλομορφία σε εκπαιδευτικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, αντάλλαξαν ιδέες και πρακτικές ενσωμάτωσης με εκπαιδευτικούς από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις στις πολυπολιτισμικές μαθητικές τάξεις. Μέσω της συμμετοχής τους σε βιωματικές δράσεις συμπερίληψης, κατεγράφησαν τα συναισθήματα και οι φόβοι που μπορεί να έχει ένας μαθητής που βρίσκεται μακριά από την πατρίδα του, σε άγνωστο περιβάλλον, καθώς και το πολιτισμικό σοκ που μπορεί να βιώνει, τα στάδιά του και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να βοηθηθεί ώστε να το ξεπεράσει. Τέλος, μέσω παιχνιδιών (γλωσσικά πορτρέτα, storytelling, diversity flower) και ψηφιακών εργαλείων (empatico), ασκήθηκαν σε πρακτικές ενσωμάτωσης στο σχολικό περιβάλλον μαθητών ξένης χώρας και σε μεθόδους βελτίωσης του κλίματος στην τάξη, που συμβάλλουν στην πρόληψη των στερεοτύπων και στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Τον ίδιο μήνα, την περίοδο 8-14/3/2026, ομάδα έξι μαθητών και μαθητριών, με τη συνοδεία δύο εκπαιδευτικών, επισκέφθηκαν το σχολείο «IES Jaume II el Just», στην πόλη Tavernes de la Valldigna στη Βαλένθια της Ισπανίας. Πρόκειται για ένα πολυπληθές σχολείο (περ.800 μαθητών) που παρέχει γενική αλλά και επαγγελματική κατάρτιση. Έλληνες και Ισπανοί μαθητές γνωρίστηκαν, παρακολούθησαν από κοινού διδασκαλίες μαθημάτων (Μαθηματικά, Αγγλικά, Λατινικά) και αντάλλαξαν απόψειςγια τα εκπαιδευτικά τους συστήματα και τις περιβαλλοντικές συνήθειες στα δύο σχολεία. Παράλληλα, συμμετείχαν σε περιβαλλοντικά εργαστήρια όπου Έλληνες μαθητές παρουσίασαν πρακτικές βιωσιμότητας που υλοποιεί ο Δήμος Χανίων,καθώς και εργαλεία μέτρησης του οικολογικού αποτυπώματος που εφαρμόζει το σχολείο μας. Επίσης, οι Ισπανοί μαθητές συμπλήρωσαν το ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μας ερωτηματολόγιο και διασκέδασαν παίζοντας σε ομάδες το διαδραστικό ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό παιχνίδι που έχει σχεδιάσει ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, το «Spaces for future» (https://geg.tuc.gr/).

Τέλος, πραγματοποιήθηκε εργαστήριο, στο οποίο οι μαθητές των δύο σχολείων σχεδίασαν από κοινούτο «Δέντρο της συμπερίληψης» (ένα δέντρο που μας χωράει όλους) και κατέγραψαν προτάσεις για πρακτικές ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας που κρίνονται απαραίτητες και αποτελεσματικές για ένα πιο συμπεριληπτικό δημόσιο σχολείο.

Κατά την παραμονή τους στην Tavernes de la Valldigna, έγιναν δεκτοί στο Δημαρχείο της πόλης, όπου η υπεύθυνη μηχανικός περιβάλλοντος παρουσίασε το οικοσύστημα της περιοχής και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω της κλιματικής αλλαγής (ξηρασία, φωτιές, πλημμύρες) και τις πρακτικές που υιοθετεί ο Δήμος για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων. Η υπηρεσία περιβάλλοντος παρέχει στοχευμένες οδηγίες στους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις, οι οποίες αφορούν καθημερινές πρακτικές βιωσιμότητας (ανακύκλωση, περιορισμός σπατάλης νερού, ενέργειας και χαρτιού, βιώσιμες μετακινήσεις κ.ά).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές είχε η επίσκεψη στο Πολυτεχνείο της Βαλένθια (Gandia Campus) όπου ξεναγήθηκαν στο εργαστήριο του τομέα Agricultural and Biological Engineering, στα τμήματα Περιβαλλοντικών Σπουδών, Τηλεπικοινωνιών, Χημείας αλλά και σε ερευνητικό εργαστήριο Βιοτεχνολογίας.

Τέλος, περιηγήθηκαν στον υδροβιότοπο Albufera, αναγνωρισμένο ως περιοχή Natura, που φιλοξενεί πολυάριθμα ενδημικά και απειλούμενα είδη, περισσότερα από 300 είδη πτηνών, και μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων στο Els Ullals de Tavernes de la Valldigna, περιοχή με φυσικές πηγές μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας ∙σε τοπική επιχείρηση παραγωγής χάρτινων κυλίνδρων συσκευασίας με τη χρήση οικολογικών υλικών που προέρχονται από ανακυκλωμένες πηγές (Alpesa), τη μεγαλύτερη αυτού του είδους στην Ισπανία.

Καθώς η περίοδος επίσκεψης συνέπεσε με το μεγαλύτερο ετήσιο εορταστικό φεστιβάλ της Βαλένθια, τα Fallas, επισκέφθηκαν το μουσείο Fallas στην πόλη Cullera, καθώς και άλλα αξιοθέατα της περιοχής. Επόμενος σταθμός η Βαλένθια, η οποία ανακηρύχθηκε πράσινη πρωτεύουσα 2024 για τις προσπάθειες της πόλης στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της. Αφοσιωμένη στους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αποτελεί πρωτοπόρο στον κόσμο στη μέτρηση και πιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα της τουριστικής της δραστηριότητας, αναζητώντας ενέργειες για τη μείωση και αντιστάθμιση του. Διαθέτει πολλούς χώρους πρασίνου στο κέντρο της πόλης, αλλά και δύο φυσικά πάρκα στην περιφέρειά της εύκολα προσβάσιμα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ποδήλατο (καθώς διαθέτει πάνω από 200 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων και σχεδόν επίπεδο έδαφος) ή περπατώντας στα 94 τετραγωνικά χιλιόμετρα πεζοδρόμων.

Στην Βαλένθια, η ομάδα του 1ου ΓΕΛ είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τις εορταστικές εκδηλώσεις των Fallas, ενώ ταυτόχρονα επισκέφτηκε την Πόλη των Τεχνών και των Επιστημών, με τα εμβληματικά κτίρια του Καλατράβα (το Ωκεανογραφικό Μουσείο, το µεγαλύτερο ενυδρείο της Ευρώπης με σχεδόν 500 διαφορετικά είδη θαλάσσιας ζωής, το Μουσείο Τεχνών και Επιστημών, ενώ στο Ημισφαίριο παρακολούθησε την ταινία Leonardo Da Vinci – Homo Universalis).

Η τελευταία ημέρα αφιερώθηκε στην ξενάγηση στην πόλη (Mercado de Colon – Puerta del Mar – Δημαρχείο της Βαλένθια – Ανταλλακτήριο μεταξιού – Πλατεία Redonda – Καθεδρικός ναός – Άγιος Νικόλαος – Κεντρική αγορά της Βαλένθια – Valencia Nord – Πάρκο Turia – Torres dels Serrans, Μουσείο Κεραμικών).

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Σεμινάριο «Environmental Education: Learning and Acting for a Better Future»

Την εβδομάδα 27/4/2026-1/5/2026 πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας το Σεμινάριο «Environmental Education: Learning and Acting for a Better Future» (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μαθαίνοντας και Δρώντας για ένα Καλύτερο Μέλλον), στο οποίο συμμετείχαν τρεις εκπαιδευτικοί του σχολείου μας. Oι συμμετέχοντες διερεύνησαν κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας με έμφαση στα βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας (κλιματική αλλαγή, εξάντληση πόρων, ρύπανση, απόβλητα, αποψίλωση δασών, απώλεια βιοποικιλότητας). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πρακτικές για τη δημιουργία πράσινων σχολείων, όπως η αξιοποίηση των σχολικών κήπων και η ενίσχυση της κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης. Μέσα από δραστηριότητες ενσυνειδητότητας στη φύση και κριτική ανάλυση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, οι εκπαιδευτικοί εφοδιάστηκαν με εργαλεία ώστε να επηρεάζουν θετικά τη στάση των μαθητών απέναντι στο περιβάλλον με σύγχρονες τεχνολογικές και βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας (Project Based Learning, Waste Audit, Eco-Committee). Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τονίζοντας την απαραίτητη σύνδεση της ενεργού δράσης με την προσωπική ευαισθητοποίηση των μαθητών.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

«Μέσα από το πρόγραμμα ERASMUS+, τις διάφορες δραστηριότητες και το ταξίδι, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, να έρθω σε επαφή με νέους τρόπους ζωής και να μάθω πράγματα σημαντικά για το περιβάλλον. Κατά την παραμονή μας στην πόλη Tavernes de la Valldigna, διαπιστώσαμε τη στάση των κατοίκων απέναντι στο περιβάλλον. Όλοι οι δρόμοι ήταν καθαροί και χωρίς απορρίμματα, κάδοι ανακύκλωσης ήταν διαθέσιμοι, όχι μόνο στους δημόσιους χώρους, αλλά και στο εσωτερικό των καταστημάτων, του Πανεπιστημίου και του ξενοδοχείου. Η περιοχή διαθέτει αρκετό πράσινο και έναν υδροβιότοπο για τα οποία οι κάτοικοι και ο δήμος δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον. Το πιο αξέχαστο, όμως, είναι ο ευχάριστος χρόνος που πέρασα με τους φίλους μου και οι εμπειρίες που ζήσαμε μαζί. Θεωρώ τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ μία μοναδική και θαυμάσια εμπειρία».

Αντζέλικα Μερσούλι

«Κατά το ταξίδι μας στην Ισπανία, γευτήκαμε τα οφέλη των προγραμμάτων Erasmus, την αλληλεπίδραση με μαθητές της ηλικίας μας από μια άλλη χώρα και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Αποκτήσαμε νέες γνώσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα και το περιβάλλον και γνωρίσαμε πρακτικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε στην σχολική ζωή. Εκτός από τα αξιοθέατα, το υπέροχο φαγητό και το «κλίμα» μιας ευρωπαϊκής χώρας με πλούσια ιστορία και πολιτισμό,βιώσαμε την εμπειρία της γιορτής των Fallas. Στο κέντρο της πόλης, μπροστά στο Δημαρχείο, το κυρίαρχο άρμα φέτος ήταν μια τεράστια εκδοχή του Τσάρλι Τσάπλιν από την ταινία «Ο Μεγάλος Δικτάτωρ», με σαφές αντιπολεμικό μήνυμα».

Γιώργος Νικολάου

«Το ταξίδι αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, την ομάδα με την οποία ταξίδεψα, αλλά και τους Ισπανούς μαθητές, με τους οποίους αλληλεπιδράσαμε. Αυτές οι αναμνήσεις θα με συνοδεύουν για πάντα! Μία από τις εντονότερες αναμνήσεις του φετινού προγράμματος ERASMUS+ στην Ισπανία είναι η παραδοσιακή τους γιορτή, τα Fallas. Εντυπωσιαστήκαμε από τις φανταχτερές παραδοσιακές φορεσιές των γυναικών, γεμάτες χρυσά κοσμήματα και παιχνιδιάρικα χρώματα. Χαρακτηριστική ήταν η βραδιά έναρξης έξω από το επιβλητικό Δημαρχείο της Βαλένθια όπου με ανυπομονησία περιμέναμε να τοποθετηθεί το κεφάλι στο άρμα του Τσάρλι Τσάπλιν, που ήταν και ο βασιλιάς των φετινών Fallas, και να σηματοδοτηθεί η έναρξη των πυροτεχνημάτων».

Μελίνα Τζόκα

«Η επίσκεψη στην πόλη των Τεχνών και Επιστημών στη Βαλένθια ήταν μια αξέχαστη και επιμορφωτική εμπειρία. Στο εντυπωσιακό αυτό αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα ήρθαμε σε επαφή με τον θαλάσσιοκόσμο και τα πολυάριθμα είδη ζώων που φιλοξενεί και πληροφορηθήκαμε για τους κινδύνους που διατρέχουν εξαιτίας της παρέμβασης του ανθρώπου στο περιβάλλον. Παράλληλα, με την παρακολούθηση του ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι κατανοήσαμε πληρέστερα το πρότυπο του «καθολικού ανθρώπου», ενώ το πολυδιάστατο μουσείο Επιστημών συνδύαζε με εξαιρετικό τρόπο εκθέματα και βιωματικές εμπειρίες που εντυπωσιάζουν τους λάτρεις, τόσο των τεχνών και της ιστορίας, όσο και των θετικών επιστημών».

Βασιλική Λιώρα

«Η εμπειρία μου από την Βαλένθια ήταν πραγματικά μοναδική, καθώς πρόκειται για μια ζωντανή πόλη που συνδυάζει αρμονικά το παλιό με το σύγχρονο στοιχείο. Εντυπωσιάστηκα με την αρχιτεκτονική,τις μεγάλες πλατείες και την έντονη πολιτιστική ζωή. Από την άλλη, το Tavernes de la Valldigna μου έδωσε μια πιο όμορφη, ήρεμη και αυθεντική εικόνα της ισπανικής καθημερινότητας,με όμορφα τοπία,φιλικούς ανθρώπους και μια αίσθηση κοινότητας που σε κάνει να νιώθεις αμέσως οικεία. Το σχολείο της πόλης με εντυπωσίασε ιδιαίτερα για την καθαριότητα και τις πρακτικές βιωσιμότητας που υιοθετεί, όπως η ανακύκλωση,η εξοικονόμηση ενέργειας και η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα,κάτι που δείχνει έναν σύγχρονο και υπεύθυνο τρόπο σκέψης».

Ριάνα Ντίνα