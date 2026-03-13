1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας: Παράλληλες δράσεις & χρήσιμες πληροφορίες για την επίσκεψη στο φεστιβάλ

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (Athens International Literature Festival – AILF) έρχεται για πρώτη φορά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου, με ελεύθερη είσοδο, προσκαλώντας το κοινό σε μια τριήμερη γιορτή αφιερωμένη στη δύναμη της λογοτεχνίας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «συζητήσεις, υπογραφές βιβλίων, masterclasses και μια σειρά από παράλληλες δράσεις εμπλουτίζουν τη φεστιβαλική εμπειρία και μετατρέπουν την Τεχνόπολη σε έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου και έμπνευσης.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, κορυφαίοι συγγραφείς της διεθνούς σκηνής, όπως ο βραβευμένος με το Νόμπελ το 2025 Λάσλο Κρασναχορκάι και οι βραβευμένοι με Booker Ντέιβιντ Σολόϊ (2025) και Πολ Λιντς (2023), αλλά και ακτιβιστές, εκπρόσωποι από τους χώρους του βιβλίου, του αθλητισμού, του κινηματογράφου και δημοσιογράφοι θα αναδείξουν κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας, όπως οι ταυτότητες και η έμφυλη βία, το μεταναστευτικό και η άνοδος της Ακροδεξιάς, η σχέση της λογοτεχνίας με την πολιτική, την κοινωνία, το σινεμά.

Κρατήσεις θέσεων για τις συζητήσεις

Για τη συμμετοχή στις συζητήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιούνται στις αίθουσες Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλιτάδης Έβερτ» και Δεξαμενές Καθαρισμού, είναι απαραίτητη η κράτηση θέσεων. Μέρος των εισιτηρίων θα διατεθεί μέσω της πλατφόρμας more.com, με προκράτηση που ξεκινά τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 12:00. Τα υπόλοιπα εισιτήρια θα διατίθενται στο registration desk του φεστιβάλ δύο ώρες πριν από κάθε εκδήλωση, με σειρά προτεραιότητας. Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα πρέπει να βρίσκονται έξω από την αίθουσα 20 λεπτά πριν από την έναρξη, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης, η θέση θα αποδεσμεύεται.

Όσοι/ες δεν καταφέρουν να μπουν στις αίθουσες, μπορούν να παρακολουθήσουν τις συζητήσεις από τις LED οθόνες στην Άνω Αυλή και στο INNOVATHENS, χωρίς να είναι αναγκαία η κράτηση θέσης.

Διερμηνεία μέσω ψηφιακής πλατφόρμας

Όλες οι συζητήσεις θα συνοδεύονται από ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα καθώς και διερμηνεία στα ελληνικά και τα αγγλικά από τις γλώσσες στις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συζητήσεις. Για την πρόσβαση στη διερμηνεία, οι επισκέπτες μπορούν να σκανάρουν το QR code που θα βρίσκεται στον χώρο και να συνδεθούν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Για την ακρόαση, οι χρήστες θα πρέπει να έχουν φέρει τα δικά τους ακουστικά.

Οι παράλληλες δράσεις του φεστιβάλ

Την εμπειρία του φεστιβάλ συμπληρώνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που διευρύνει τη λογοτεχνική εμπειρία πέρα από τις αίθουσες των συζητήσεων. Ξεναγήσεις στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου και στην πόλη, εγκαταστάσεις ψηφιακής τέχνης, προβολές και μουσικά events συνθέτουν ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα, όπου η λογοτεχνία συνομιλεί δημιουργικά με την πόλη, τη βιομηχανική κληρονομιά, την κινούμενη εικόνα, τη μουσική και τη νέα τεχνολογία. Οι παράλληλες δράσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο και σειρά προτεραιότητας.

Προβολές: Όταν η λογοτεχνία συναντά την εικόνα

H λογοτεχνία συναντά τον κινηματογράφο σε μια βραδιά αφιερωμένη στη βαθιά και ανυπότακτη ματιά του πρόσφατα εκλιπόντα Ούγγρου σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ. Το Σάββατο 28 Μαρτίου, στις 21:00, θα προβληθεί στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» η εμβληματική ταινία «Οι Αρμονίες Βερκμάιστερ», ένα υποβλητικό και ποιητικό έργο που άφησε βαθύ αποτύπωμα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό σινεμά. Την ταινία θα προλογίσει ο επί χρόνια συνεργάτης-σεναριογράφος του Μπέλα Ταρ, Λάσλο Κρασναχορκάι.

Ακόμη, με αφορμή το πάνελ «Αποδομώντας τη λευκή σκέψη μέσα στο ίδιο το γήπεδό της» με τους Λιλιάν Τυράμ, Ντέμη Νικολαΐδη, Λορέττα Μακόλεϊ και συντονιστή τον Παναγιώτη Μένεγο, θα παρουσιαστούν την Κυριακή 29 Μαρτίου, από τις 20:30, στο Αεριοφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ», αποσπάσματα από τη βιντεοεγκατάσταση και τις δημόσιες δράσεις του συλλογικού έργου σε εξέλιξη the AfroGreeks (11 ταινίες) που πραγματοποιείται από την κολεκτίβα της Κυψέλης Døcumatism και από τους ίδιους τους Αφρο-Έλληνες πρωταγωνιστές του και παρουσιάζεται ως βίντεο εγκατάσταση μαζί με δημόσιες δράσεις, εργαστήρια, podcast, μουσικά δρώμενα, διάλογους, προβολές και οπτικοακουστικό αρχείο για την Αφρικανική διασπορά στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο τους τέσσερις τελευταίους αιώνες.

Ψηφιακή τεχνολογία και λογοτεχνία γίνονται ένα

Η COSMOTE TELEKOM, ως Μεγάλος Χορηγός της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, συνεχίζει να ανοίγει νέους δρόμους όπου η τέχνη συναντά την τεχνολογία και παρουσιάζει, στο πλαίσιο του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας, το δικό της Art/Tech Corner στο κτίριο Παλαιοί Φούρνοι. Το Σάββατο και την Κυριακή, από τις 14:00 έως τις 20:00, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ένα πρωτοποριακό λογοτεχνικό σύμπαν, όπου οι λέξεις και οι ιστορίες ενεργοποιούνται μέσα από εμβυθιστικές, διαδραστικές και πολυαισθητηριακές διαδρομές.

Τι θα συνέβαινε αν μπορούσατε να περπατήσετε μέσα στο αγαπημένο σας βιβλίο;

Στο Art/Tech Corner της COSMOTE TELEKOM, το Immersive Cinema της Poetics μεταμορφώνει την αφήγηση σε νέα, ψηφιακή εμπειρία μέσα από προβολές 360° σε VR – από το κοσμικό sci-fi του Arthur C. Clarke στο “2001: A Space Odyssey”, όπως οπτικοποιήθηκε από τον Stanley Kubrick, έως τις δυστοπικές φαντασίες του Philip K. Dick. Παράλληλα, παρουσιάζεται ένα συγκλονιστικό λογοτεχνικό και οπτικοακουστικό έργο βασισμένο στα ηχητικά ημερολόγια του John Hull που καταγράφουν το προσωπικό του ταξίδι στον κόσμο της τύφλωσης.

Επιπλέον, στο Art/Tech Corner φιλοξενούνται δύο μοναδικά έργα ψηφιακής τέχνης και λογοτεχνίας, σε επιμέλεια του Athens Digital Arts Festival (ADAF), όπου η λογοτεχνία ξεφεύγει από τη σελίδα και γίνεται ψηφιακή εμπειρία. Λέξεις, ιστορίες, κίνηση και διάδραση καλούν το κοινό να «διαβάσει» με το σώμα, το βλέμμα και την αφή. Το Invading Space Characters της Vera Sebert είναι ένα παιχνίδι που μια ποιητική πρόζα για την απώλεια της μνήμης κινείται αργά στην οθόνη και ο θεατής/παίκτης με το κλικ του διαλύει χαρακτήρες έναν έναν, ανοίγοντας κενά μέσα στο ίδιο το ποίημα. Καθώς τα γράμματα χάνονται, η ανάγνωση γίνεται εύθραυστη, το κείμενο αποδομείται μπροστά στα μάτια μας, σαν μνήμη που σταδιακά σβήνει. Το Acqua Alta των Adrien M και Claire B είναι ένα βιβλίο που ζωντανεύει με επαυξημένη πραγματικότητα. Σχέδια με μελάνι και αναδιπλούμενο χαρτί μετατρέπονται σε μια μικρή χορευτική παράσταση. Μια καθημερινή ιστορία διαταράσσεται από μια παράξενη πλημμύρα από μελάνι και η αφήγηση μεταμορφώνεται σε ένα ονειρικό τοπίο.

Ξεναγήσεις: Διαδρομές στη μνήμη

Συνδέοντας το φεστιβάλ με την ιστορία του χώρου που το φιλοξενεί, το Σάββατο και την Κυριακή στις 12:00 η ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου της Τεχνόπολης διοργανώνει ξεναγήσεις για ενήλικες και εφήβους στο παλιό εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας, ένα σπάνιο βιομηχανικό μνημείο και χαρακτηριστικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του 19ου και 20ού αιώνα. Με σημείο συνάντησης την Κεντρική Καμινάδα, οι συμμετέχοντες θα ακολουθήσουν τη γραμμή παραγωγής του φωταερίου και θα γνωρίσουν την ιστορία του χώρου, τον ρόλο των εργαζομένων και τη ζωή στην περιοχή του Γκαζιού μέσα από ιστορικά και οπτικοακουστικά τεκμήρια.

Μια ακόμη συναρπαστική ξενάγηση ξεκινά αυτή τη φορά στους δρόμους της Αθήνας, αποκαλύπτοντας τα σημεία που ενέπνευσαν τη λογοτεχνική πέννα του Μένη Κουμανταρέα. Στο πλαίσιο της ενότητας «Η Αθήνα των συγγραφέων», που στην πρώτη διοργάνωση του φεστιβάλ αφιερώνεται στον δεινό αθηναιογράφο (1931–2014), θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 11:00 ο θεματικός περίπατος «Περι-διαβάζοντας την Αθήνα. Ξενάγηση με οδηγό τον Μένη Κουμανταρέα». Με αφετηρία το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, σημεία που σημάδεψαν το έργο του συγγραφέα – από τη Βουλή και τη Σταδίου έως τη Στοά των Τεκτόνων, το Μοναστηράκι και το Γκάζι – θα ζωντανέψουν μέσα από την ξενάγηση της διδάκτορος Αρχαιολογίας και Μουσειολόγου Αλεξάνδρας Τράντα που επιμελείται τις εκδόσεις και την προβολή του έργου του.

Πάρτι: Μουσικές βραδιές στην Αυλή Αμφιθεάτρου

Καθώς η μέρα κλείνει, η μουσική αναλαμβάνει να συνεχίσει τον διάλογο του φεστιβάλ με έναν πιο ελεύθερο και γιορτινό τρόπο. Κάθε βράδυ, στην Αυλή του Αμφιθεάτρου, τρία ξεχωριστά dj sets ολοκληρώνουν τις φεστιβαλικές ημέρες.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 21:00, το φεστιβάλ ανοίγει με ένα opening party από τον ραδιοφωνικό παραγωγό του En Lefko 87.7 Σάκη Τσιτομενέα, με επιλογές από σινεματικές μουσικές, pop, electronica και ατμοσφαιρικούς ήχους. Το Σάββατο 28 Μαρτίου, από τις 20:00, η ραδιοφωνική παραγωγός και DJ του Nostos 100,6 Ηλιάνα Στεργιοπούλου προσκαλεί το κοινό σε μια μουσική εμπειρία με eclectic ήχους – από neo soul, RnB και downtempo μέχρι sophisticated indie, electro jazz και electronica. Το closing party του φεστιβάλ, την Κυριακή 29 Μαρτίου από τις 20:30, αναλαμβάνουν οι περφόρμερς πρωταγωνιστές του έργου the AfroGreeks, Tokyo (Τόνι Youngster) και Pepper & Spice (Κωνσταντίνος Καλάγκμπορ), με ένα δυναμικό dj set από μαύρες μουσικές, συνοδευόμενο από υπαίθριες προβολές με στιγμιότυπα από το συλλογικό έργο the AfroGreeks.

Συναντήσεις με συγγραφείς και αναμνηστικά από το πρώτο AILF

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με δύο κορυφαίους συγγραφείς, τον βραβευμένο με Booker Πολ Λιντς και την Αμερικανίδα μυθιστοριογράφο Νικόλ Κράους, μέσα από δύο ξεχωριστά masterclasses που θα προσεγγίσουν εκ των έσω τη δημιουργική διαδικασία. Ακόμη, μετά την ολοκλήρωση κάθε εκδήλωσης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν τους προσκεκλημένους συγγραφείς και να συνομιλήσουν μαζί τους, με σειρά προτεραιότητας, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των Παλαιών Φούρνων όπου θα πραγματοποιηθούν οι υπογραφές βιβλίων. Τα βιβλία των συμμετεχόντων δημιουργών που κυκλοφορούν στα ελληνικά θα διατίθενται καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ στο Πωλητήριο (Shop) της Τεχνόπολης καθώς και στο book café που θα φιλοξενηθεί στον χώρο του INNOVATHENS. Στα ίδια σημεία οι επισκέπτες θα μπορούν να προμηθευτούν το επίσημο merchandise του φεστιβάλ, κρατώντας μαζί τους ένα μικρό ενθύμιο από την πρώτη διοργάνωση του φεστιβάλ.

Στην καρδιά της Αθήνας, η λογοτεχνία αναδεικνύεται σε πεδίο διαλόγου, δημιουργίας και συνάντησης. Για τρεις ημέρες, το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας μετατρέπει την Τεχνόπολη σε χώρο όπου οι ιδέες συναντούν τους δημιουργούς και το κοινό γίνεται μέρος μιας ζωντανής, πολυδιάστατης γιορτής της λογοτεχνίας.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα δράσεων στο ailf.gr

Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Μεγάλου Χορηγού της Τεχνόπολης, COSMOTE TELEKOM, του Χορηγού της Τεχνόπολης Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑρρένΑ, του Χορηγού Φιλοξενίας Athenaeum Eridanus Luxury Hotel, του Χορηγού Μετακίνησης Welcome Pickups, του Υποστηρικτή Skroutz και του Εκπαιδευτικού Συνεργάτη Ωδείον Αθηνών καθώς και με την πολύτιμη υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιρλανδίας, του Ινστιτούτου Γκαίτε Αθηνών, του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών»