19ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ: Γιορτή κοινωνική αλληλεγγύης Χανίων

Συζητήσεις, συναυλίες, καλλιτεχνικά δρώµενα, εκθέσεις και δραστηριότητες για παιδιά, περιλαµβάνει το πρόγραµµα του 19ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Χανίων – Γιορτή κοινωνικής αλληλεγγύης Χανίων που θα πραγµατοποιηθεί Παρασκευή 10 & Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Κοινωνικού Στεκιού – Στεκιού Μεταναστών, το πρόγραµµα του Φεστιβάλ το κεντρικό σύνθηµα του οποίου «εµείς γι αυτά τα λίγα πολεµάµε, για ένα σπίτι, µια στεριά, για την ειρήνη» είναι εµπνευσµένο από στίχους του ποιητή Τάσου Λειβαδίτη, έχει ως εξής:

Ανοιχτές συζητήσεις

– Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στις 18.30 στις “Κερκίδες” / Ανοιχτή συζήτηση µε θέµα: «Κοινοί αγώνες ντόπιων και µεταναστών ενάντια στην ποινικοποίηση της ελεύθερης µετακίνησης».

«Οι εγκληµατικές πολιτικές της Ευρώπης – φρούριο και του ελληνικού κράτους έχουν µετατρέψει τη Μεσόγειο σε υγρό τάφο. Βίαιες επαναπροωθήσεις, εµβολισµοί σαπιοκάραβων, συµφωνίες µε δικτάτορες και πολέµαρχους, όπως στη Λιβύη, καθορίζουν τις διαδροµές και στοιχίζουν χιλιάδες ζωές. Τουλάχιστον 40.000 θάνατοι και εξαφανίσεις έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκαετία – αριθµός που φανερώνει τον δολοφονικό χαρακτήρα αυτών των πολιτικών.

Μετά το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου και τη νέα συµφωνία Ιταλίας–Λιβύης, η Κρήτη και ιδιαίτερα η Γαύδος και τα νότια παράλια γίνονται βασική πύλη εισόδου. Στα Χανιά, εκατοντάδες πρόσφυγες και µετανάστες στοιβάζονται στο πρώην εκθεσιακό κέντρο Αγυιάς, σε άθλιες συνθήκες. Ο χώρος βαφτίζεται «φιλοξενίας», αλλά στην πραγµατικότητα λειτουργεί ως κέντρο προσωρινής κράτησης χωρίς υποδοµές, µε αποτέλεσµα την παραβίαση κάθε έννοιας αξιοπρέπειας και δικαιωµάτων. Παρά τις συνεχείς καταγγελίες, ο ∆ήµος Χανίων και το κράτος µετακυλίουν ευθύνες, ενώ οι πρόσφατες νοµοθετικές αλλαγές για το άσυλο µετατρέπουν τους πρόσφυγες σε «κρατούµενους», οδηγώντας τους σε κλειστά στρατόπεδα στην ενδοχώρα.

Η ρατσιστική ρητορική, οι ακροδεξιές κινητοποιήσεις και η κυβερνητική προπαγάνδα επιχειρούν να παρουσιάσουν τους πρόσφυγες ως «απειλή». Όµως η πραγµατικότητα είναι διαφορετική: οι άνθρωποι αυτοί εγκαταλείπουν τόπους πολέµου, δικτατοριών, φτώχειας και οικολογικής καταστροφής. Εµείς απαντάµε: οι πρόσφυγες και οι µετανάστ(ρι)ες είναι καλοδεχούµενοι. Ο εχθρός είναι οι πολιτικές που θυσιάζουν ζωές για την ασφάλεια των συνόρων και την κερδοφορία των αφεντικών».

Οµιλητ(ρι)ές: Ευγενία Κουνιάκη (δικηγόρος επιζώντων του ναυαγίου της Πύλου), Mustafa (πρόσφυγας από το Σουδάν, µέλος του 50outofmany και του Mataris Sudan Solidarity Committee) και µέλος από το Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών Χανίων.

– Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, 18.30 στις “Κερκίδες” / Ανοιχτή Συζήτηση: «Μια πόλη σε έξωση: Στεγαστική κρίση & τουριστική βιοµηχανία στα Χανιά».

«Στα Χανιά βιώνουµε µια πρωτοφανή στεγαστική κρίση. Τα σπίτια εκχωρούνται µαζικά σε πλατφόρµες βραχυχρόνιας µίσθωσης, η µακροχρόνια κατοικία έχει γίνει δυσεύρετη και τα ενοίκια εκτοξεύονται σε τιµές δυσανάλογες µε τα τετραγωνικά και τις συνθήκες διαβίωσης. Η Κρατική πολιτική για τη στέγη ουσιαστικά δεν υπάρχει: η κοινωνική κατοικία έχει εγκαταλειφθεί εδώ και δεκαετίες, ενώ τα προγράµµατα τύπου “Σπίτι µου 1⁄2” ευνοούν τις τράπεζες και τροφοδοτούν την άνοδο των τιµών. Παράλληλα, η εκχώρηση της πρώτης κατοικίας σε funds µέσω κόκκινων δανείων και πλειστηριασµών, µαζί µε τις εξώσεις, ολοκληρώνει τη λεηλασία του δικαιώµατος στη στέγη.

Ο υπερτουρισµός διαλύει τον κοινωνικό ιστό. Οι µόνιµοι κάτοικοι εκτοπίζονται, οι γειτονιές µετατρέπονται σε θεµατικά πάρκα, οι δηµόσιοι χώροι παραδίδονται στην κερδοσκοπία, οι υπηρεσίες (υγεία, µεταφορές, σχολεία) εξαντλούνται. Η τοπική αυτοδιοίκηση περιορίζεται σε έργα βιτρίνας και αναπλάσεις, ενώ στηρίζει συνέδρια για τη βελτίωση της βραχυχρόνιας µίσθωσης, αδιαφορώντας για το δικαίωµα στη στέγη.

Η τουριστική µονοκαλλιέργεια φέρνει δουλειές, αλλά µε µισθούς στάσιµους, υπερωρίες απλήρωτες και κόστος ζωής που καθιστά αδύνατη την αξιοπρεπή διαβίωση. Η οικονοµική ανάπτυξη των Χανίων δεν µεταφράζεται σε όφελος για τους εργαζόµενους, αλλά σε κέρδη για µεγάλους οµίλους και funds που αγοράζουν την πόλη κοµµάτι-κοµµάτι.

∆εν θα ζούµε για να πληρώνουµε νοίκι!

Το δικαίωµα στη στέγη είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο, µα παραµένει γράµµα κενό. ∆εν είµαστε µόνοι· από τη Βαρκελώνη ως τη Σαντορίνη, οι κοινωνίες αντιστέκονται στον υπερτουρισµό και διεκδικούν την πόλη τους.

Στο πλαίσιο του 19ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Χανίων, το Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών καλεί σε ανοιχτή εκδήλωση για τη στέγη µε τίτλο: «Μια πόλη σε έξωση: Στεγαστική κρίση & τουριστική βιοµηχανία στα Χανιά». Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της ποσοτικής έρευνας για τη στέγη που ανέλαβε το Σωµατείο».

Οµιλητ(ρι)ές: Εύα Παπατζανή (µεταδιδακτορική ερευνήτρια σε θέµατα πόλης και µετανάστευσης), Βάσω Κουτσουπιά (εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών/στριών Θεσσαλονίκης), παρεµβάσεις από τοπικά κινήµατα πόλης, όπως η Aγωνιστική Κίνηση κατά των πλειστηριασµών στα Χανιά, καθώς και από εκπροσώπους από τον χώρο της εκπαίδευσης.

Συντονίζει: Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών – παράρτηµα Χανίων.

Μουσικό πρόγραµµα

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, 22:00 στις “Κερκίδες”

– Yar Aman: Το ανοιχτό παραδοσιακό µουσικό σύνολο των Χανίων, Yar Aman, µε τις µελωδίες του µας ταξιδεύει σε σκοπούς και παραδόσεις της Μεσογείου. Η µουσική τους δράση εκφράζει την ιδέα ότι η µουσική χτίζει γέφυρες ανάµεσα σε ανθρώπους και κουλτούρες, ξεπερνά σύνορα και σµίγει συναισθήµατα.

– Babel Trio: Οι Babel Trio, ένα µουσικό τρίο από την Κρήτη που ενώνει παραδοσιακούς ήχους µε ψυχεδελικό και heavy rock. Ξεχωρίζουν για τον ηλεκτρικό ήχο του λαούτου και τους έντονους, κοινωνικούς στίχους τους.

– Brass Classe: Οι Brass Classe µέσα από τη βαλκανική µουσική αναδεικνύουν τη δύναµη των χάλκινων πνευστών ως φωνή γιορτής αλλά και διαµαρτυρίας. Με ένταση και ρυθµό, οι µελωδίες τους ξεπερνούν τα όρια και τις διαφορές, γίνονται σχόλιο και κάλεσµα για ελευθερία.

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, 22:00 στις “Κερκίδες”

– Τα Ποντίκια: Τα Ποντίκια, είναι µια punk rock µπάντα από τα Χανιά που ξεσηκώνει µε δυναµικά riffs και ακατέργαστη ενέργεια. Με τα δικά τους τραγούδια, εκφράζουν µε πάθος ερωτήµατα και αµφισβητούν τα κοινωνικά αδιέξοδα.

– Junkheart: Οι Junkheart, αποτελούν το µουσικό όχηµα µιας συντροφιάς φίλων που µοιράζονται ριφάκια, στίχους, αγωνίες και προβληµατισµούς. Σε µια εποχή ακραίας κοινωνικής αποξένωσης, προσπαθούν να δηµιουργούν µουσικούς χώρους συνάντησης και εκτόνωσης.

– Yovel: Οι Yovel, µια black metal µπάντα από την Αθήνα, µε στίχους και ήχο φορτισµένους πολιτικά, που αµφισβητούν τις νόρµες. Μέσα από τη µουσική και τη σκηνική τους παρουσία, αναζητούν τον ιστό της κοινωνίας και επιδιώκουν χειραφέτηση και αφύπνιση, µε ένταση και ηλεκτρισµό.

– Tnt_Dj Gzas: Μια φωνή µε hip hop ήχο και λούπες, που µιλά για τις εµπειρίες όλων µας από τις φτωχογειτονιές των µεγαλουπόλεων. Με παρέες πάντα γεµάτες διαφορετικότητα, αναζητά τη σύνδεση µε το ξένο και το διαφορετικό, καλώντας σε ένα διαρκές ραντεβού στους δρόµους.

Καλλιτεχνικά δρώµενα – παιδικό πρόγραµµα

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

– 17:30-19:30, στα “Γρασίδια”

«Ο γύρος του κόσµου µε αερόστατο» – Θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι για παιδιά 4 – 8 ετών από το ∆ίκτυο Συνεργατικών Σχολείων Χανίων µε την Παιδαγωγική Φρενέ

«Το πασίγνωστο βιβλίο του Ιούλιου Βερν “Ο γύρος του κόσµου σε 80 ηµέρες” µας έδωσε την αρχική ιδέα για να σχεδιάσουµε κι εµείς το δικό µας περίπλου της Γης και να συναντήσουµε ανθρώπους από διαφορετικούς τόπους. Ποιες είναι οι συνήθειές τους; Τι παιχνίδια παίζουν τα παιδιά εκεί µε τους φίλους τους και µε ποια µουσική χορεύουν;

Μοναδικό µας όχηµα, ένα αερόστατο που θα µας ταξιδέψει από τόπο σε τόπο και από ιστορία σε ιστορία. Τη διαδροµή µας χαράζει η µουσική σύνθεση µίας ώρας από αποσπάσµατα µουσικών από διάφορες χώρες του κόσµου. Ένα ταξίδι γεµάτο οµοιότητες αλλά και διαφορές µας οδηγούν από τη δύση στην ανατολή και πίσω. Με πολλές χορευτικές και κινησιολογικές δραστηριότητες αλλά και µε απλά αντικείµενα όπως πανιά, µπάλες, υφάσµατα, χαρτί και χρώµατα µεταµορφώνουµε τον χώρο σε τεράστιο παγκόσµιο χάρτη».

– 18:00-19:00, στο “∆έντρο”

«Το παιχνίδι προς την ελευθερία» – Capoeira για όλες τις ηλικίες

Capoeira Chania Jangadeiros από τον σύλλογο Capoeira στα Χανιά.

«Η Capoeira, ένας µοναδικός συνδυασµός χορού και πολεµικής τέχνης, προσφέρει την ευκαιρία να καλλιεργήσουµε τη σωµατική έκφραση και τη δηµιουργικότητα µέσα από δυναµικές κινήσεις, ακροβατικά και παιχνίδι. Με έµπνευση από τη Βραζιλία και τη ζούγκλα της, µαθαίνουµε να επικοινωνούµε µε το σώµα και τη µουσική, να µιµούµαστε ζώα και να ακολουθούµε ζωντανούς, γεµάτους ενέργεια ρυθµούς.

Με άµυνες, κλωτσιές και κυκλικές κινήσεις, το εργαστήριο καλεί συµµετέχοντες όλων των ηλικιών να ανακαλύψουν τη χαρά του παιχνιδιού, όπου δεν υπάρχουν νικητές ή χαµένοι, αλλά µόνο η απόλαυση της ελευθερίας και της δηµιουργικής κίνησης. Το εργαστήριο θα κλείσει µε µια γιορτινή πορεία-συνάντηση όλων στο πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών».

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

– 17:30-18:30, στο “∆έντρο”

«Παίζουµε παραµύθια;» – ∆ιαδραστικό εργαστήριο για παιδιά 4-8 ετών – Εµψύχωση & σχεδιασµός, Εύη ∆ήµου αφηγήτρια λαϊκών παραµυθιών.

«Παιχνίδια και παραµύθια, παραµύθια και παιχνίδια σε ένα ταξίδι µε οδηγό το δικαίωµα των παιδιών στη χαρά και το γέλιο!»

– 17:30-19:00, στα “Γρασίδια”

«Αρµενιστές του Κόσµου» – Εικαστικό εργαστήριο για ηλικίες 6-12 ετών – Επιµέλεια & συντονισµός από τις εικαστικούς Εύα Αθανασιάδου, Πολυάννα Βλατή.

«…Ας ενώσουµε τις δυνάµεις µας και ο αέρας θα φουσκώσει τα πανιά µας προς έναν κόσµο ειρηνικό και ελεύθερο… Σε αυτό το εικαστικό εργαστήρι µε την Εύα και την Πολυάννα θα δηµιουργήσουµε ξεχωριστά καραβάκια µε υλικά για όλα τα γούστα. Με πηλό, χαρτί, ξύλο, ύφασµα και µεγάλη δόση φαντασίας για να γίνουν µια πολύχρωµη παρέα και να συµπλεύσουµε σε ένα καλύτερο µέλλον».

– 17:30-19:00, στα “Σκαλιά”

«Ζωγραφίζοντας για τη ∆ικαιοσύνη» – Εργαστήριο comic για όλες τις ηλικίες – Επιµέλεια & συντονισµός από τη συλλογικότητα 50outofmany [insta]

«Συµµετέχετε στη δράση «Ζωγραφίζοντας για τη ∆ικαιοσύνη». Μαζί, θα δηµιουργήσουµε εικόνες αλληλεγγύης για να αντισταθούµε στην ποινικοποίηση των µεταναστών και των προσφύγων. Μέσω του σχεδίου, θέλουµε να κάνουµε τις ιστορίες τους πιο ορατές. Αυτό το εργαστήριο καλωσορίζει όλες τις ηλικίες: θα δηµιουργήσουµε συλλογικά ένα µεγάλο κόµικ, βασισµένο στα ατοµικά ταξίδια των αγοριών, από την εγκατάλειψη των χωρών καταγωγής τους µέχρι τους τωρινούς αγώνες τους. Μπορούµε να σχεδιάσουµε αλλά και να ζωγραφίσουµε, να γράψουµε, να κάνουµε κολάζ και πολλά άλλα!».

Περίπτερα και συλλογική

κουζίνα

Στον χώρο του πάρκου, κατά τις ηµέρες του 19ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ, θα φιλοξενούνται – όπως κάθε χρόνο – περίπτερα και υλικό από συλλογικότητες και φορείς της πόλης. Θα λειτουργεί επίσης η συλλογική κουζίνα µε διαφορετικές γεύσεις, καθώς και το «Γλυκοπωλείο» από τη θεατρική οµάδα «∆έσπολλες». Ενώ το KPaX Radio θα καλύπτει το αντιρατσιστικό φεστιβάλ µε ζωντανή αναµετάδοση συνεντεύξεων µε συντελεστές, οµάδες και ατοµικότητες.

Εκθέσεις

Το 19ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ φιλοξενεί εκθέσεις σκίτσου, φωτογραφίας και comics.

– «Ζωγραφίζοντας για τη δικαιοσύνη»

Εικαστική έκθεση αλληλεγγύης εµπνευσµένη από τις ιστορίες προσφύγων και µεταναστών. Επιµέλεια & συντονισµός από τη συλλογικότητα 50outofmany [insta]

– «Is anyone alive? – The language of Communication in Gaza»

Έκθεση φωτογραφίας από την καθηµερινότητα στη Γάζα. Επιµέλεια Mirei El Sayed

– «Ας µιλήσουµε για τον αντιφασισµό»

Έκθεση comics από τον κοµίστα Γιώργο Κωνσταντίνου, y0rgos, µε θέµα την πολιτική επικαιρότητα για τη µετανάστευση και την Παλαιστίνη. Επιµέλεια: Γιώργος Κωνσταντίνου, y0rgos & 50outofmany

– «10 ποιήµατα για την Παλαιστίνη»

Ζωντανή έκθεση επιλεγµένων ποιηµάτων που αφορούν την Παλαιστίνη. Επιµέλεια KPaX Radio: Κοινωνικό Ραδιόφωνο Χανίων.