1996: Ένα φαράγγι για εκδρομές

Για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης, διαβάζουμε στο φύλλο της εφημερίδας της 7ης Μαΐου 1996.

Αναφέρει μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ της εποχής «Το φαράγγι της Αγ. Ειρήνης, λίγο πριν τη Σούδα “άνοιξε” και επίσημα για τους επισκέπτες από την περασμένη Κυριακή. Τοπίο με εξαιρετική ομορφιά είναι πρόκληση για κάθε περιπατητή και φυσιολάτρη. Για τη διατήρηση και την εν συνεχεία προβολή του χρειάζεται ιδιαίτερη επιμονή και προσοχή».