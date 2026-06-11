1995: Διαμορφώνονται χώροι για στάθμευση οχημάτων στην Ανατ. και Δυτική Τάφρο

14 Ιουνίου 1995 και στο φύλλο της εφημερίδας εκείνης της ημέρας διαβάζουμε για την πρόθεση δημιουργίας, από τον Δήμο Χανίων, χώρων στάθμευσης στην Ανατολική και Δυτική Τάφρο.

Αναφέρει σχετικά το ρεπορτάζ της εποχής «Στη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης δικύκλων και αυτοκινήτων στην Ανατολική και Δυτική Τάφρο, προχωρά ο Δήμος Χανίων, στα πλαίσια του περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Παλιά Πόλη αλλά και τη διευκόλυνση της στάθμευσης περιφερειακά της περιοχής. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Δήμου Χανίων, οι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για στάθμευση αυτοκινήτων θα δοθούν σε ιδιώτη μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, ενώ η στάθμευση των δικύκλων θα είναι δωρεάν».