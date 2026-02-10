1989: Βοήθεια για την Αρµενία από τους µαθητές του 6ου Γυµνασίου Χανίων

Για δέµατα γεµάτα ανθρωπιά, αγάπη, αλληλεγγύη «από τα παιδιά της Ελλάδας στα παιδιά της Αρµενίας» όπως έγραφε η κούτα διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 8ης Φεβρουαρίου 1989. Η Αρµενία είχε πληγεί από ισχυρότατο σεισµό αρχές ∆εκεµβρίου 1988 ο οποίος είχε αφήσει πίσω του χιλιάδες νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες τραυµατίες.

Αναφέρει σχετικά η κειµενολεζάντα «και οι µαθητές του 6ου Γυµνασίου Χανίων (Νέα Χώρα), έστειλαν βοήθεια στα παιδιά της Αρµενίας, που ως γνωστό τόσο δεινά επλήγησαν, από τον τελευταίο σεισµό. Έτσι χθες, φορτωθήκαν αρκετά δέµατα µε ρουχισµό κυρίως και κατατέθηκε στην τράπεζα ποσόν, που µε πρωτοβουλία των µαζευτήκαν ύστερα από παρότρυνση του γυµνασιάρχη των και των καθηγητών. Στη φωτογραφία, στιγµιότυπο από την ώρα που οι µαθητές φορτώνουν τα δέµατα, για να πάνε στο Ταχυδροµείο».