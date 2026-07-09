1989: Ο καλλιτεχνικός όμιλος «Ο Αποκόρωνας» και πάλι στη Γαλλία

Σήμερα μέσα από τη στήλη μας αναδημοσιεύουμε μία φωτογραφία, από το φύλλο της εφημερίδας της 28ης Ιουνίου 1989, από τις Βρύσες Αποκορώνου όπου είχε φιλοξενηθεί η ομάδα «Art et expression» που αποτελούνταν από 36 παιδιά από 10 μέχρι 18 χρόνων.
Η φωτογραφία δημοσιευόταν σε ρεπορτάζ με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του καλλιτεχνικού ομίλου «Ο Αποκόρωνας» στην Γαλλία.
Σήμερα μέσα από τη στήλη μας αναδημοσιεύουμε μία φωτογραφία, από το φύλλο της εφημερίδας της 28ης Ιουνίου 1989, από τις Βρύσες Αποκορώνου όπου είχε φιλοξενηθεί η ομάδα «Art et expression» που αποτελούνταν από 36 παιδιά από 10 μέχρι 18 χρόνων.
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