1989: “Λατώ”: Το νέο απόκτηµα της ΑΝΕΚ

Πόσοι και πόσοι δεν έχουν ταξιδέψει µε το “Λατώ” της ΑΝΕΚ… Σήµερα µέσα από τη στήλη µας αναδηµοσιεύουµε για το νεότευκτο -τότε – πλοίο από το φύλλο της εφηµερίδας της 18ης Μαΐου 1989.

Αναφέρει µεταξύ άλλων το ρεπορτάζ της εποχής «Με δεξίωση που δόθηκε χθες στο πλοίο «ΛΑΤΩ» στη Σούδα παρουσία εκκλησιαστικών, πολιτικών και λιµενικών αρχών, µετόχων της Εταιρίας και αρκετού κόσµου, η ΑΝΕΚ γιόρτασε την έναρξη των τακτικών δροµολογίων Πάτρας – Ηγουµενίτσας – Κέρκυρας – Αγκόνας που από σήµερα εκτελεί το νέο πλοίο της «ΛΑΤΩ»»