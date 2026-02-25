1989: Φυσικοί χυµοί εσπεριδοειδών χωρίς συντηρητικά από τη ΒΙΟΧΥΜ

Φεβρουάριος του 1989 και όπως διαβάζουµε στο πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας η ΒΙΟΧΥΜ θα ξεκινούσε την παραγωγή φυσικών χυµών.

∆ιαβάζουµε µεταξύ άλλων σχετικά στο ρεπορτάζ της εποχής «Φυσικούς χυµούς εσπεριδοειδών χωρίς συντηρητικά, άριστης ποιότητας, θα µπορούν ν’ απολαύσουν οι καταναλωτές, από τον ερχόµενο Ιούνιο, που θα αρχίσει η παραγωγή τους από την ΒΙΟΧΥΜ.

Ήδη η εταιρεία θα παραλάβει, εντός των ηµερών τον µηχανολογικό εξοπλισµό, µε τον οποίο θα παράγονται τα νέα προϊόντα, φυσικοί χυµοί πορτοκαλιού, µανταρινιού, λεµονιού και γκρέιπ φρουτ χωρίς σάκχαρη σε χάρτινα κουτιά.

Η ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισµού αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάιο και µετά τις απαραίτητες δοκιµές, θ’ αρχίσει η παραγωγή των χυµών.

Παράλληλα, θα συνεχίσουν να παράγονται και οι σακχαρούχοι χυµοί, οι οποίοι όµως θα συσκευάζονται και σε χάρτινα κουτιά οικογενειακού µεγέθους»