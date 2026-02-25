menu
17.4 C
Chania
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες Στήλες
Στο Αρχείο

1989: Φυσικοί χυµοί εσπεριδοειδών χωρίς συντηρητικά από τη ΒΙΟΧΥΜ

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

Φεβρουάριος του 1989 και όπως διαβάζουµε στο πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας η ΒΙΟΧΥΜ θα ξεκινούσε την παραγωγή φυσικών χυµών.

∆ιαβάζουµε µεταξύ άλλων σχετικά στο ρεπορτάζ της εποχής «Φυσικούς χυµούς εσπεριδοειδών χωρίς συντηρητικά, άριστης ποιότητας, θα µπορούν ν’ απολαύσουν οι καταναλωτές, από τον ερχόµενο Ιούνιο, που θα αρχίσει η παραγωγή τους από την ΒΙΟΧΥΜ.

Ήδη η εταιρεία θα παραλάβει, εντός των ηµερών τον µηχανολογικό εξοπλισµό, µε τον οποίο θα παράγονται τα νέα προϊόντα, φυσικοί χυµοί πορτοκαλιού, µανταρινιού, λεµονιού και γκρέιπ φρουτ χωρίς σάκχαρη σε χάρτινα κουτιά.

Η ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισµού αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάιο και µετά τις απαραίτητες δοκιµές, θ’ αρχίσει η παραγωγή των χυµών.

Παράλληλα, θα συνεχίσουν να παράγονται και οι σακχαρούχοι χυµοί, οι οποίοι όµως θα συσκευάζονται και σε χάρτινα κουτιά οικογενειακού µεγέθους»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum