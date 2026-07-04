1989: Ελληνόφωνα προγράμματα από Σοβιετικό Ραδιόφωνο

Για ελληνόφωνα προγράμματα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Γεωργίας, διαβάζουμε στο φύλλο της εφημερίδας της 6ης Ιουλίου 1989.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τα ελληνικά, είναι η όγδοη γλώσσα των ραδιοφωνικών προγραμμάτων του ραδιοσταθμού της Γεωργίας. Με ευχές στα ελληνικά, ξεκίνησε το πρώτο ελληνόφωνο ραδιοφωνικό πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται στις 100.000 ελληνόφωνους πολίτες της Δημοκρατίας της Γεωργίας. Οι Έλληνες, εγκαταστάθηκαν στη Γεωργία, προερχόμενοι από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα και έκτοτε πολλοί Έλληνες, έκαναν τη Γεωργία, δεύτερη πατρίδα τους. Τα μέλη της ελληνικής παροικίας στην επιτροπή της Γεωργιανής νεολαίας της Τυφλίδας, είχαν την πρωτοβουλία για την καθιέρωση του ελληνοφώνου προγράμματος του ραδιοφώνου. Όπως ανακοίνωσαν η πράξη αυτή, είναι ακόμα ένα βήμα για τη διεύρυνση των σχέσεων ανάμεσα στους δύο λαούς»