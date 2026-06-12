1988: Ο γύρος του κόσμου με ένα ποδήλατο

Για έναν καθηγητή από τον Καναδά ο οποίος είχε βρεθεί στην πόλη μας ενώ «έκανε τον γύρο του κόσμου με ένα ποδήλατο» διαβάζουμε στο φύλλο της εφημερίδας της 25ης Μαρτίου 1988.

Αναφέρει μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ της εποχής «Μ’ ένα ποδήλατο κατακτάτε… τον κόσμο. Δεν το πιστεύετε; Ο G.L (φωτογραφία) από το Μοντρεάλ του Καναδά, καθηγητής ξένων Γλωσών και Ιστορίας ο αψευδής μάρτυρας.

Έφυγε πρίν έξι μήνες από την πατρίδα του. Και ταξιδεύει… Και μπορεί να σας διηγηθεί ιστορίες ατέλειωτες «για χώρες μακρινές που δεν τις είδατε ποτέ». Ιστορίες για βουνά, θάλασσες, ανθρώπους. Τούτο τον καιρό βρίσκεται στην Κρήτη και είπε να μας πεί μια «καλημέρα» και να μας πείσει πόσο άνετα ταξιδεύεις ανά τον κόσμο μ’ένα ποδήλατο.

Και πολύ φθηνά. Υπολογίζει πως για ταξίδι ενός χρόνου θα ξοδέψει 6 έως 7 χιλιάδες δολλάρια μόνο. Δεν είναι δυνατόν; Είναι όταν γίνεσαι – όπως ο G άνθρωπος για όλες τις δουλειές. Αγρότης, από τον Καναδά, δάσκαλος, σερβιτόρος, μεταφορέας, μάγειρας, υπηρεσία καθαριότητας, για όλα είναι ο G.. Δουλεύει στις χώρες που επισκέπτεται. Συντηρείται και ταξιδεύει…»