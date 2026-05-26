1988: Εγκαινιάστηκε η βιβλιοθήκη της Μονής Γωνιάς Κολυµβαρίου

Για τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης στη Μονή Γωνιάς στο Κολυµπάρι διαβάζουµε στο φύλλο της εφηµερίδας της 26ης Απριλίου 1988.

Αναφέρει µεταξύ άλλων το ρεπορτάζ της εποχής «Σε µια σεµνή τελετή που έγινε το απόγευµα της Κυριακής στη Μονή Γωνιάς Κολυµπαρίου εγκαινιάστηκε η βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο της Μονής, που βρίσκεται σε ένα περιποιηµένο µικρό χώρο στην νότια πτέρυγα του µοναστηριού.

Η βιβλιοθήκη περιέχει 6.000 τόµους βιβλίων διαφόρων ειδών, που προέρχονται κυρίως από δωρεές προς την Μονή.

Τα εγκαίνια, που παρακολούθησαν πλήθος λαού, έγιναν από τον µητροπολίτη Κισάµου και Σελίνου κ.κ. Ειρήναιο ο οποίος αναφέρθηκε σε σύντοµη οµιλία του στην σηµασία της δηµιουργίας της βιβλιοθήκης».